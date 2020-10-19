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Новости Правосудие
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Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились"

Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе:

Издательство Vivat подаст апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете по иску Медведчука книги о Стусе "Дело Василия Стуса".

Об этом говорится в заявлении издательства Vivat относительно запрета судом по иску Виктора Медведчвука книги о Василии Стусе "Дело Василия Стуса", передает Цензор.НЕТ.

"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус - незавершено.

Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Вместе с тем, мы не рассчитывали, что мы настолько недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда.

Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Заставенко Марины, из книги "Дело Василия Стуса" должны быть удалены следующие фразы:

"... была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук"
"... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания"
"... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты? ..."
"... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук"
"... шестерка коммунистической системы Медведчук ..."
"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя. ВИДЕО

Кстати, фразу "... сын полицая ..." в книге суд разрешил оставить. Как-то так все.

До момента удаления этих фраз из книги, ее запретили распространять издательству Vivat и автору Вахтангу Кипиани", - говорится в заявлении издательства Vivat.

Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: У нас была надежда на то, что времена изменились 01
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: У нас была надежда на то, что времена изменились 02
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: У нас была надежда на то, что времена изменились 03

Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Автор: 

запрет (1705) Кипиани Вахтанг (48) книги (630) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25084) юстиция (758)


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Топ комментарии
+43
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 9136
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19.10.2020 11:45
+37
Ось ця не суддя а ХАРЯ уродженка Макіївки від імені України за позовом КАТА мертвечука заборонила книжку про патріота України!!! Ну де ще в цивілізованій країні таке можливо??? Господи до чого ми докотились!!!
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3576
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19.10.2020 11:55
+26
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 1622
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19.10.2020 11:42
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Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 1622
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19.10.2020 11:42 Ответить
Главные преступления Порошенко: 1. Не обьявил военное положение в Крыму и на Донбассе; 2. Ввел цензуру. (Т.е. дважды нарушил Конституцию.) Зеленский делает ровно то же самое. Не будьте такими наивными - они одинаковые!
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19.10.2020 13:52 Ответить
"У нас была надежда на то, что времена изменились"


так они именно изменились )))
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19.10.2020 11:43 Ответить
Подавайте апеляцію... доки вони будуть тривати ми скупимо книгу... а там най собі жаліється.... Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3531
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19.10.2020 11:44 Ответить
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 9136
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19.10.2020 11:45 Ответить
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 6509Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 5945
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19.10.2020 11:53 Ответить
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19.10.2020 12:27 Ответить
Хорошее наглядное пособие
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19.10.2020 12:34 Ответить
Сплошні румини...
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19.10.2020 13:07 Ответить
Не "времена" мають змінюватися, а ЛЮДИ !!! А ми не змінилися і не змінили тих хто є внутрішнім ворогом. Тисячу років варимося в котлі з фікаліями і ніяких висновків не робимо. Ментальна інвалідність.
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19.10.2020 13:13 Ответить
Времена изменились, а вот народ остался тот же...
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19.10.2020 11:47 Ответить
Це свідчить лише про одне - Медведчука таки збирається у президенти і не хоче бачити у майбутньому, як агітацію проти себе у цитати з цієї книги. "Син поліцая"? Хм. 🤔 Для прихильників ОПЗЖ це не є гріхом, коли той син представляє "руцкій мір".
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19.10.2020 11:47 Ответить
Помниться как Трамп тоже возмущался, что о нём соврали в какой-то книге...
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19.10.2020 11:47 Ответить
Взагалі-то у нас ще при Ющі прийняли закон, який забороняє судити за оціночні судження!!!

Наведені цитати - це 100% оціночні судження!
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19.10.2020 11:49 Ответить
Конституція України Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Що тепер конституцію України можна скасувати за допомогою суду?
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19.10.2020 11:51 Ответить
КНИГА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДОЛЖНА БЫТЬ ШИРОКО РАСТИРАЖИРОВАНА!!! Мудрый нарид должен знать, что эта МРАЗЬ никогда не должна попасть в управление государством ни в какой должности!!! Иначе мы не украинцы, а лохи , дураки!!! НО МЫ ВЕДЬ ВЕЛИКАЯ НАЦИЯ, ПОТОМКИ СЛАВНЫХ КОЗАКОВ!!! И СВОБОДА- это наше ВСЕ!!! А с мЕРТВЕЧУКАМИ свободы быть не может!!!
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19.10.2020 11:50 Ответить
коллаборанты и овцы страны правят бал в стране, объединившись вокруг цирка зе.
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19.10.2020 11:51 Ответить
так изменились же времена.
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19.10.2020 11:51 Ответить
Ось ця не суддя а ХАРЯ уродженка Макіївки від імені України за позовом КАТА мертвечука заборонила книжку про патріота України!!! Ну де ще в цивілізованій країні таке можливо??? Господи до чого ми докотились!!!
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3576
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19.10.2020 11:55 Ответить
Ну что за отвратительный бодишейминг? Не все полные люди такие отвратительные твари, как эта ****.
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19.10.2020 11:59 Ответить
Мабуть, батьки цієї мордяки колись приїхали з московіі «хахлов із грязі виводіть».
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19.10.2020 12:25 Ответить
Тьотя виїхала з Макіївки але Макіївка з тьоті не виїхала.
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19.10.2020 12:26 Ответить
Надо потрясти ее имущество - Медведчук явно проплатил решение
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19.10.2020 12:28 Ответить
Лучший решение для этой мертвечуковской шлюхи/свиноматки - быстренько собрать монатки и на па-рашу !!!!!
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19.10.2020 12:30 Ответить
На Гиляку свиноматку
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19.10.2020 12:38 Ответить
Господи, не будьте как дети . . .

Если суд обеспечил иск путём запрета реализации книги "до удаления из неё фраз", то продайте весь тираж какому-нибудь бомжу днём, который предшествует запрету реализации (дате определения суда). Запреты всегда индивидуальны - запреты типа "заборонити будь-яким особам" технически неисполнимы . . . И пусть этот пупкин гусь, желательно с пропиской за границей, раздаёт тираж книги, куда надо. Да ещё и в онлайн зальёт, чтобы весь мир мог читать. Задолбается Медведчук блокировать и задолбается взыскивать моральный вред. А тем временем судитесь в апелляции и в Верховном Суде. Было бы желание . . .
Или как вариант - не бомжу "продайте", а какому-то политику крайне правому во Львове. Какой-то а-ля Фарион. Пусть Медведчук с ней посудится . . . Она на него дерьма столько выльет, что он потом скажет : "Блин, лучше бы книга в продажу пошла, и так этот опус о событиях полувековой давности никто бы не читал, а так только я рекламу сделал книжке".

Медведчуки и Портновы действуют дерзко - действуйте и Вы так же.
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19.10.2020 11:57 Ответить
от тільки пані Ірина вилиє на мєдвєчука не лайно, а правду про нього (що для нормальної людини й направду була б неначе лайно).
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19.10.2020 12:25 Ответить
Лучшей рекламы для этой книги сложно придумать
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19.10.2020 11:58 Ответить
Медведчук, честь і гідність?.. хіба такі слова можуть стояти поряд з цим прізвищем?Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3352
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19.10.2020 11:58 Ответить
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися" - Цензор.НЕТ 3892
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19.10.2020 12:12 Ответить
яким би могутнім не здавалося зло - воно завжди безплідне (не має онтологічної природи)

...Він багато років на плаву, але всі цілі, які він ставив, - він все програв. Згадайте початок його політичного шляху. «Партія прав людини», яку очолив Медведчук. Де вона? Зеро. СДПУ(о) - Зеро. Глава Адміністрації президента Кучми - довів до того, що Кучму ненавиділи, кидали йому личаки і вішали його опудало на Хрещатику.
Якщо робота очільника офісу АП - в тому, щоб допомогти президенту встояти, то він робив усе, щоб Кучма втопився. Але, заради справедливості, - Кучма цьому «сприяв», бо у нього були свої гріхи, але Медведчук точно не врятував Кучму, не забезпечив йому третій президентський термін. Він усім наобіцяв, що Помаранчева революція не матиме успіху, - і програв свій неоголошений спір. Багато років був на повному маргінесі, й ось знову… - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797834-vahtang-kipiani-redaktor-vidanna-istoricna-pravda-avtor-knigi-sprava-vasila-stusa.html
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19.10.2020 12:19 Ответить
...багато років був у повному маргінесі, допоки його мумію не реанімував сивочолий патріот порошнек. Забезпечив йому бізнес скрапленого газу і дав можливість за гроші пуйла придбати три ТБ канали.
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19.10.2020 13:08 Ответить
То ли ещё будет,эта власть много "сюрпризов" преподнесёт украинскому,наполовину тупому, народу
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19.10.2020 12:00 Ответить
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися" - Цензор.НЕТ 8339
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19.10.2020 12:10 Ответить
Я уже писал об этом. "Мертвечук" или "Bearчук".. Вариантов,чтобы положить болт на решение "суда" хватает.
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19.10.2020 12:15 Ответить
Зебіли та 5-та колона мають тішитися...
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися" - Цензор.НЕТ 1539
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19.10.2020 12:16 Ответить
У нас була надія на те, що часи змінились. Джерело: https://censor.net/ua/n3225536
часи повернулися.
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19.10.2020 12:19 Ответить
Згадайте, шо було з фільмом «Заборонений», його ж теж забороняли та медведчук вимагав вірізати сцену з суду. Але вийшло все навпаки, сцену у суді зробили ще довшу, ніж планували.

Зараз на наших очах знищується історія України кремлівським агентом.
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19.10.2020 12:20 Ответить
https://prm.ua/sud-ne-zaboroniv-nazivati-medvedchuka-sinom-politsaya-oprilyudneno-dokumenti-u-spravi-pro-zaboronu-knigi-pro-stusa/ Суд не заборонив називати Медведчука "сином поліцая": оприлюднено документи у справі про заборону книги про Стуса
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19.10.2020 12:28 Ответить
-
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих кремлівських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже панічно злиться і лютує, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно -фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський опричник яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, і видно що для допомоги по капітуляції і знищенню України як держави.
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19.10.2020 12:36 Ответить
***
Верни до мене, пам'яте моя,
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з печаллю і журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. О, пам'яте, пахни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні, у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни мене мені, о, пам'яте моя.

Василь СТУС.
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19.10.2020 12:42 Ответить
Заставенко Марина Олександрівна.

2014 - Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області.
2018 - https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.

Даунбаську українофобську суддю-шмату - нах за парєбрік!
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19.10.2020 12:43 Ответить
А дивоче призвыще циейи мардвы у студию.
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19.10.2020 18:12 Ответить
Если Медведчук ,думает шо он очень умный и богатый ,в Украине да это пройдет , но не в мире ,где есть Украинские диаспоры , предлагаю создать фонд по борьбе с Медведчуком ,списываться в личке ,штаб-квартира в Канаде 🙂
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19.10.2020 12:49 Ответить
Краще й дешевше скинутися на кілера, хоча, гадаю, його охороняє батальйон ФСБУшників.
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19.10.2020 13:09 Ответить
Тем хужее для них.
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19.10.2020 18:13 Ответить
Есть ещё ЕСПЧ 😠
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19.10.2020 12:54 Ответить
Медведчука нужно было брать " под белы ручки" еще в 2014.. Но он прекрасно чувствовал себя и ПЭте и тем долее при ЗЕле. А так как у нас суды всегда были " с пониманием" и как флюгер улавливали направление " ветра" ( закон же у нас как известно " как дышло" ) Поэтому вот такое ( позорное, унизительное, уничтожительное) решение. ПОЗОР !!! ( не не суду, с них как с гуся вода, позор всем нам что мы все это допустили с 2014 по 2020 год
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19.10.2020 12:56 Ответить
Не "времена" мають змінюватися, а ЛЮДИ !!! А ми не змінилися і не змінили тих хто є внутрішнім ворогом. Тисячу років варимося в котлі з фікаліями і ніяких висновків не робимо. Ментальна інвалідність.
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19.10.2020 13:12 Ответить
конечно изменились. в 2014-2019 суды реформировали и медведчука осудили-посадили.
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19.10.2020 17:57 Ответить
Незалежність кажете?
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20.10.2020 08:35 Ответить
 
 