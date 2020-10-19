Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились"

Издательство Vivat подаст апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете по иску Медведчука книги о Стусе "Дело Василия Стуса".

Об этом говорится в заявлении издательства Vivat относительно запрета судом по иску Виктора Медведчвука книги о Василии Стусе "Дело Василия Стуса", передает Цензор.НЕТ.

"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус - незавершено.

Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Вместе с тем, мы не рассчитывали, что мы настолько недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились.

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Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда.

Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Заставенко Марины, из книги "Дело Василия Стуса" должны быть удалены следующие фразы:

"... была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук"

"... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания"

"... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты? ..."

"... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук"

"... шестерка коммунистической системы Медведчук ..."

"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".

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Кстати, фразу "... сын полицая ..." в книге суд разрешил оставить. Как-то так все.

До момента удаления этих фраз из книги, ее запретили распространять издательству Vivat и автору Вахтангу Кипиани", - говорится в заявлении издательства Vivat.







Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.