Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились"
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете по иску Медведчука книги о Стусе "Дело Василия Стуса".
Об этом говорится в заявлении издательства Vivat относительно запрета судом по иску Виктора Медведчвука книги о Василии Стусе "Дело Василия Стуса", передает Цензор.НЕТ.
"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус - незавершено.
Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Вместе с тем, мы не рассчитывали, что мы настолько недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились.
Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда.
Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Заставенко Марины, из книги "Дело Василия Стуса" должны быть удалены следующие фразы:
"... была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук"
"... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания"
"... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты? ..."
"... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук"
"... шестерка коммунистической системы Медведчук ..."
"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".
Кстати, фразу "... сын полицая ..." в книге суд разрешил оставить. Как-то так все.
До момента удаления этих фраз из книги, ее запретили распространять издательству Vivat и автору Вахтангу Кипиани", - говорится в заявлении издательства Vivat.
Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
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так они именно изменились )))
Наведені цитати - це 100% оціночні судження!
Если суд обеспечил иск путём запрета реализации книги "до удаления из неё фраз", то продайте весь тираж какому-нибудь бомжу днём, который предшествует запрету реализации (дате определения суда). Запреты всегда индивидуальны - запреты типа "заборонити будь-яким особам" технически неисполнимы . . . И пусть этот пупкин гусь, желательно с пропиской за границей, раздаёт тираж книги, куда надо. Да ещё и в онлайн зальёт, чтобы весь мир мог читать. Задолбается Медведчук блокировать и задолбается взыскивать моральный вред. А тем временем судитесь в апелляции и в Верховном Суде. Было бы желание . . .
Или как вариант - не бомжу "продайте", а какому-то политику крайне правому во Львове. Какой-то а-ля Фарион. Пусть Медведчук с ней посудится . . . Она на него дерьма столько выльет, что он потом скажет : "Блин, лучше бы книга в продажу пошла, и так этот опус о событиях полувековой давности никто бы не читал, а так только я рекламу сделал книжке".
Медведчуки и Портновы действуют дерзко - действуйте и Вы так же.
...Він багато років на плаву, але всі цілі, які він ставив, - він все програв. Згадайте початок його політичного шляху. «Партія прав людини», яку очолив Медведчук. Де вона? Зеро. СДПУ(о) - Зеро. Глава Адміністрації президента Кучми - довів до того, що Кучму ненавиділи, кидали йому личаки і вішали його опудало на Хрещатику.
Якщо робота очільника офісу АП - в тому, щоб допомогти президенту встояти, то він робив усе, щоб Кучма втопився. Але, заради справедливості, - Кучма цьому «сприяв», бо у нього були свої гріхи, але Медведчук точно не врятував Кучму, не забезпечив йому третій президентський термін. Він усім наобіцяв, що Помаранчева революція не матиме успіху, - і програв свій неоголошений спір. Багато років був на повному маргінесі, й ось знову… - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797834-vahtang-kipiani-redaktor-vidanna-istoricna-pravda-avtor-knigi-sprava-vasila-stusa.html
часи повернулися.
Зараз на наших очах знищується історія України кремлівським агентом.
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих кремлівських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже панічно злиться і лютує, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно -фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський опричник яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, і видно що для допомоги по капітуляції і знищенню України як держави.
Верни до мене, пам'яте моя,
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з печаллю і журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. О, пам'яте, пахни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні, у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни мене мені, о, пам'яте моя.
Василь СТУС.
2014 - Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області.
2018 - https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.
Даунбаську українофобську суддю-шмату - нах за парєбрік!