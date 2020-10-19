35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция. ФОТО
В Киеве поймали мужчину, который ударил ножом бездомного в грудь и скрылся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть полиции Киева по спецлинии "102" от врачей поступил вызов о том, что на улице Гвардейской 35-летний мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - сказано в сообщении.
По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько, правоохранители пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия.
"В очереди за бесплатной едой, которую обычно раздают на этом месте, между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников ударил другого по лицу, а потом достал нож, ударил им оппоненту в грудь и скрылся с места происшествия", - сообщил он.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали правонарушителя. Им оказался безработный 61-летний уроженец Ривненской области, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей.
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"Мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", - добавил майор полиции.
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Оч. инт-сно - а как бы в Англии это оценили, или в Шотландии, Испании, Италии, на Меркельщине, или в Канаде то?
Думаю шо не было бы от 5 и до 8 лет. в совдепии даже по законам видно шо жизнь - говно. Не говоря уже о самом "качестве" этой "жизни" то
То шо ви навів - там по-любому є нюанси, може той сам напав.
Я спитав за те шо в новині - тяж. тіл., але якщо ножем, то мав би бути замах на вбивство? от і цікаво - як там трактували б.