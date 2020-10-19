35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве поймали мужчину, который ударил ножом бездомного в грудь и скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева по спецлинии "102" от врачей поступил вызов о том, что на улице Гвардейской 35-летний мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - сказано в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько, правоохранители пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия.



Фото: сайт полиции

"В очереди за бесплатной едой, которую обычно раздают на этом месте, между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников ударил другого по лицу, а потом достал нож, ударил им оппоненту в грудь и скрылся с места происшествия", - сообщил он.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали правонарушителя. Им оказался безработный 61-летний уроженец Ривненской области, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей.

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"Мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", - добавил майор полиции.