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Новости
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35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве поймали мужчину, который ударил ножом бездомного в грудь и скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева по спецлинии "102" от врачей поступил вызов о том, что на улице Гвардейской 35-летний мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - сказано в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько, правоохранители пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия.

35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция 01
Фото: сайт полиции

"В очереди за бесплатной едой, которую обычно раздают на этом месте, между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников ударил другого по лицу, а потом достал нож, ударил им оппоненту в грудь и скрылся с места происшествия", - сообщил он.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали правонарушителя. Им оказался безработный 61-летний уроженец Ривненской области, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей.

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"Мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", - добавил майор полиции.

Киев (25490) Нацполиция (16436) убийство (6479) бездомные (39)


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Топ комментарии
+9
так кінець же епохи бідності настав вже більше ,як рік назад35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5069
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19.10.2020 11:46
+6
Я бы таких молодых не кормил, в 35 лет работу хоть какую найти не проблема, я еще понимаю если за 60.
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19.10.2020 12:05
+5
Теперь и в очереди стоять не надо и уверенность в завтрашнем дне будет.
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19.10.2020 11:51
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так кінець же епохи бідності настав вже більше ,як рік назад35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5069
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19.10.2020 11:46 Ответить
За содеянное задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы" Источник: https://censor.net/ru/n3225538\\\\\\\\\

Оч. инт-сно - а как бы в Англии это оценили, или в Шотландии, Испании, Италии, на Меркельщине, или в Канаде то?
Думаю шо не было бы от 5 и до 8 лет. в совдепии даже по законам видно шо жизнь - говно. Не говоря уже о самом "качестве" этой "жизни" то
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19.10.2020 11:48 Ответить
Не насмерть
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19.10.2020 12:53 Ответить
В 2014 році, один хлопчина після гулянки завалив іншого ножем і отримав лише 5 років. Це було в Англії.
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19.10.2020 13:24 Ответить
А ше було 30 років пацику 14 років + купа інших випадків, ну так, за то шо завалили.
То шо ви навів - там по-любому є нюанси, може той сам напав.
Я спитав за те шо в новині - тяж. тіл., але якщо ножем, то мав би бути замах на вбивство? от і цікаво - як там трактували б.
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19.10.2020 14:57 Ответить
то стояв у черзі за їжою, а тепер йому її будить приносити...ну і скажить тепер, шо ще 61- річний дурень...
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19.10.2020 11:51 Ответить
Теперь и в очереди стоять не надо и уверенность в завтрашнем дне будет.
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19.10.2020 11:51 Ответить
....и крыша над головой , и "товарищи " всегда рядом !
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19.10.2020 11:57 Ответить
Я бы таких молодых не кормил, в 35 лет работу хоть какую найти не проблема, я еще понимаю если за 60.
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19.10.2020 12:05 Ответить
може он инвалид. в 61 год тоже работу можно найти если что
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19.10.2020 12:24 Ответить
Мне просто ради интереса любопытно - лично Вы готовы бомжу предоставить работу? Это первое. И второе - как Вы думаете, собственно сам бомж готов работать?
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19.10.2020 12:27 Ответить
Ха тока написал зебилам что бы бежали за помоями они и рванули . Смотрите кого сейчас нет на сайте , начинаем перекличку зебуинов
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19.10.2020 12:52 Ответить
Такого не может произойти в процветающей Украине, победившей коррупцию и олигархические кланы.
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19.10.2020 13:52 Ответить
бездомный обретёт дом...может так и было задумано...
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19.10.2020 16:00 Ответить
 
 