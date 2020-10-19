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В Раде нужно проводить "Дни Европейского союза" для голосования за необходимые для евроинтеграции законопроекты, - Стефанчук

В Раде нужно проводить

Раде предложили проводить "Дни Европейского Союза" для голосования за законопроекты, направленные на европейскую интеграцию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-спикер Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета парламента.

"Я хотел бы обратиться к представителям комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы мы иногда устраивали в Верховной Раде "Дни Европейского Союза". ... У нас большое количество обязательств, которые не просто обязательства, а и меры по улучшению нашего состояния экономики и других сфер, чтобы мы все-таки проводили голосования и по этим необходимым законопроектам, директивам, которые нуждаются в имплементации в тех или иных формах, или тех договорах, согласие на которые должна дать Верховная Рада", - отметил вице-спикер.

По словам Стефанчука, это "нужно планировать для будущей нашей жизни".

Также читайте: Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов: "Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента"

Автор: 

ВР (29233) Евросоюз (17088) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+2
Почему определённые дни ? Каждый день надо голосовать за необходимые для евроинтеграции законопроекты .
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19.10.2020 11:56
+2
В Раде нужно проводить "Дни Европейского союза" для голосования за необходимые для евроинтеграции законопроекты, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9998
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19.10.2020 11:56
+2
просто надо работать...как большинство - с 9 до 18... пять (пять) дней в неделю и 2-3 недели отпуска.. а не со вторника по пол-пятницы с 10 до 17 и час обед (плюс зимние и летние каникулы...по 1-2 месяца, плюс одна неделя в месяц - работа в округах....а зарплата не 5 000 грн)
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19.10.2020 12:00
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Почему определённые дни ? Каждый день надо голосовать за необходимые для евроинтеграции законопроекты .
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19.10.2020 11:56 Ответить
в обычные дни они голосуют только за мзду! шоп не перепутать - будут голосовать по специальным дням
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19.10.2020 12:02 Ответить
В Раде нужно проводить "Дни Европейского союза" для голосования за необходимые для евроинтеграции законопроекты, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9998
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19.10.2020 11:56 Ответить
Это для Рады не реально .
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19.10.2020 11:59 Ответить
для евроинтеграции/ Постой,паровоз, не стучите колёса…Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10.
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19.10.2020 11:58 Ответить
Один я прочитал со старта Еврейского союза?
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19.10.2020 12:01 Ответить
просто надо работать...как большинство - с 9 до 18... пять (пять) дней в неделю и 2-3 недели отпуска.. а не со вторника по пол-пятницы с 10 до 17 и час обед (плюс зимние и летние каникулы...по 1-2 месяца, плюс одна неделя в месяц - работа в округах....а зарплата не 5 000 грн)
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19.10.2020 12:00 Ответить
А де нас приймати збираються?
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19.10.2020 12:09 Ответить
Лучшее для евроинтеграции - борьба с коррупционными кормушками
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19.10.2020 12:17 Ответить
Дельное предложение но такими должны быть все дни
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19.10.2020 12:29 Ответить
 
 