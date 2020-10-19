В Раде нужно проводить "Дни Европейского союза" для голосования за необходимые для евроинтеграции законопроекты, - Стефанчук

Раде предложили проводить "Дни Европейского Союза" для голосования за законопроекты, направленные на европейскую интеграцию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-спикер Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета парламента.

"Я хотел бы обратиться к представителям комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы мы иногда устраивали в Верховной Раде "Дни Европейского Союза". ... У нас большое количество обязательств, которые не просто обязательства, а и меры по улучшению нашего состояния экономики и других сфер, чтобы мы все-таки проводили голосования и по этим необходимым законопроектам, директивам, которые нуждаются в имплементации в тех или иных формах, или тех договорах, согласие на которые должна дать Верховная Рада", - отметил вице-спикер.

По словам Стефанчука, это "нужно планировать для будущей нашей жизни".

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