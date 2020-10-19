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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 5 умерших от коронавируса, выздоровели 13 человек, выявили 385 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве 5 умерших от коронавируса, выздоровели 13 человек, выявили 385 новых случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 848.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 385 больных коронавирусом. Умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 587 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 848", - отметил Кличко.

Среди заболевших 189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 17 девочек от 5 до 17 лет. А также 169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и десять мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 13 человек. Всего коронавирус побороли 10 709 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 88, в Печерском - 58, в Днепровском районе - 54 случая.

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