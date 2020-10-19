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Новости Коронавирус и карантин
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Динамика распространения COVID-19 в учебных заведениях негативная: на карантин закрыты 9 школ и 2 детсада, - Кличко

Динамика распространения COVID-19 в учебных заведениях негативная: на карантин закрыты 9 школ и 2 детсада, - Кличко

Динамика распространения коронавируса в учебных заведениях столицы - отрицательная. Школам и детсадам рекомендовано начать осенние каникулы с 21 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Относительно учебного процесса в Киеве. Напомню, что город рекомендует школам начать осенние каникулы немного раньше, чем обычно - с 21 октября. Это, по мнению специалистов, позволит несколько снизить уровень заболеваемости среди учащихся и педагогов. Потому динамика распространения вируса в учебных заведениях, к сожалению, негативная", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня в городе закрыты на карантин 9 школ из-за случаев заболевания среди учителей. По три школы в Печерском и Оболонском районах и по одной - в Подольском, Дарницком и Святошинском районах.

"Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 621 класс в 189-ти школах", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы не стали очагами распространения коронавируса, - "слуга народа" Бабак

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 605, болеют также 485 педагогов.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы в 79-ти садах. Два садика закрыты на карантин. А два - уже возобновили свою работу после карантина. Наполненность детей в детсадах столицы более 52%", - сказал Кличко.

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Свято верит избиратель в чудодейственную силу натянутого намордника и при слове "штраф" диареей истекает
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19.10.2020 12:45 Ответить
Всё из купленного, что можно помыть, я дома мою. То, что помыть нельзя - на пару суток на карантин. Что срочно нужно - хлеб, например и помыть нельзя - обрабатываю ультрафиолетом и озоном. Так что - не напрягает.
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19.10.2020 15:55 Ответить
19.10.20 08:29 Детсады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии, - "слуга народа" Бабак
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19.10.2020 12:25 Ответить
Негативная динамика-хорошо же, меньше заболевших, не?
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19.10.2020 12:26 Ответить
Не. Это же Виталик. Его заявления между строк читать надо. Часто даже с противоположным значением.
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19.10.2020 13:25 Ответить
Не умничай.. Негативная динамика - это ДИНАМИКА НЕ В ТУ СТОРОНУ В КОТОРУЮ ХОЧЕТСЯ
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19.10.2020 15:57 Ответить
 
 