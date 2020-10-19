В Харькове случилось то, что мы видели в Италии: переполненные больницы, нехватка врачей и коек, - глава ОГА Кучер

Ситуация с распространением коронавируса в Харькове и области напряженная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА.

"Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в "красной зоне" карантина. Что это означает? Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями Кабинета Министров Украины. Во-вторых, это обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Кучер подчеркнул, что нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску в общественных местах, регулярно мыть руки и использовать антисептики.

"Вам самоуверенно обещали "порвать коронавирус", но что-то пошло не так. Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области. Сегодня от каждого из нас зависит наша жизнь и жизнь наших родных. Мы можем уберечь тысячи харьковчан, если каждый из нас будет ответственно соблюдать карантинные меры и ценить свою жизнь и здоровье", - подытожил глава Харьковской ОГА.

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