В Харькове случилось то, что мы видели в Италии: переполненные больницы, нехватка врачей и коек, - глава ОГА Кучер
Ситуация с распространением коронавируса в Харькове и области напряженная.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА.
"Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в "красной зоне" карантина. Что это означает? Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями Кабинета Министров Украины. Во-вторых, это обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
Кучер подчеркнул, что нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску в общественных местах, регулярно мыть руки и использовать антисептики.
"Вам самоуверенно обещали "порвать коронавирус", но что-то пошло не так. Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области. Сегодня от каждого из нас зависит наша жизнь и жизнь наших родных. Мы можем уберечь тысячи харьковчан, если каждый из нас будет ответственно соблюдать карантинные меры и ценить свою жизнь и здоровье", - подытожил глава Харьковской ОГА.
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А этот Кучер ноль без палочки, он ни на что не способен, зелёный назначенец.
Так что только панические посты и может писать.
Власть устроила кризисный штаб в ресторане Велюр
Кого-то пора посадить
(это сарказм...)
Та ты шо? Люди на улицах ещё хоть остались?
Я просто млію, коли олігархи-хапуги розповідають про свою "бізнес-успішність" і називають себе роботодавцями, а холопи в захваті починають пускати слину.
Ви собі навіть не уявляєте наскільки, хитрозроблені пальцем, пограбували цю нещасну Україну а разом з нею і вас.
"Блажен кто верует".
"Если Кернесу отрубить голову, харьковчане еще три раза выберут его мэром" (с)
Гепа передає всім привіт з Ірманії. Ви там дєржітєсь.
Ця вся червона зона тільки на папері непонятно для чого
Вот и оказалась ситуация с коронавирусом в Харькове и области одной из худших в Украине. Благодаря "слаженной работе" Кучера и Гепы.
Це все що треба знати про наших людей і їх підхід до власної ж безпеки.
ОГА одновременно является главой антиКОВИДного штаба, а начальнику всегда положено делать умное и грозное лицо, такое как у президента Зеленского. Кучер, кстати, спец не только по Ковиду, а и по расследованию катастрофы Ан-26. Неделю не закрывал свой болтливый рот. Все выборы проклятые, везде ему надо успеть
"случилось", "чуда не произошло", "что-то пошло не так" - это точно то, что должен говорить топ-чиновник области о результатах своей работы за полгода пандемии?
еще и мэром хочет стать, вот это профи, капец просто.