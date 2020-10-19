Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани, которую запретил суд по иску Виктора Медведчука, раскупили за считаные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов.

Об этом говорится в сообщении издательства Vivat, передает Цензор.НЕТ.

"Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считаные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов. Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право. Предзаказ на книгу можно сделать только в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани. Новый тираж ориентировочно ждем 2 ноября. Розничная цена на книгу остается 260 грн, как и было раньше. Мы не хотим спекуляций на горячей теме, и призываем не делать этого и других книжных дистрибьюторов. Заказать можно по ссылке", - заявили в издательстве.

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Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.