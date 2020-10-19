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Новости Правосудие
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Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани, которую запретил суд по иску Виктора Медведчука, раскупили за считаные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов.

Об этом говорится в сообщении издательства Vivat, передает Цензор.НЕТ.

"Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считаные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов. Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право. Предзаказ на книгу можно сделать только в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани. Новый тираж ориентировочно ждем 2 ноября. Розничная цена на книгу остается 260 грн, как и было раньше. Мы не хотим спекуляций на горячей теме, и призываем не делать этого и других книжных дистрибьюторов. Заказать можно по ссылке", - заявили в издательстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились"

Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство 01

Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Автор: 

запрет (1705) книги (630) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25084) юстиция (758)


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Топ комментарии
+98
Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство - Цензор.НЕТ 5080
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19.10.2020 12:57
+69
на книгу, которая находится в частных руках решение этого ублюдочного суда не распространяется, бггг, надо устроить публичные чтения, в общественных местах ))
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19.10.2020 12:48
+64
Твоего кумира из бункера не випускают
А ми за правду а не за кумира
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19.10.2020 12:48
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Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво - Цензор.НЕТ 2421
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19.10.2020 14:49 Ответить
Как в песне о кузнечике, - "думал не гадал он, не думал не гадал он, такого вот конца". Кстати, кузнечик-то зелёненьким был.
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19.10.2020 14:49 Ответить
Суд запретил тираж увеличился в разы.Явный сговор (финансовый вопрос).Чисто деньги и пострадавшему хорошо(тираж и популярность)и потерпевшему(моральный ущерб и победа в суде),только бюджету белому ху-ево.!!
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19.10.2020 14:51 Ответить
Все ж таки треба купити, поки остаточно не заборонили і не остановили друк.
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19.10.2020 14:51 Ответить
Виноват, пропустил вначале за кавычками "НЕ".
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19.10.2020 14:53 Ответить
Отличная реклама. Тоже хочу заказать книгу - не получается. Надеюсть скоро напечатают новый тираж))))
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19.10.2020 14:58 Ответить
медведчук гнида, которая если и ходит по земле, то должна это делать на сломанных ногах.
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19.10.2020 14:59 Ответить
...с кувалдой в проломленной башке
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19.10.2020 18:03 Ответить
Не, в заднице.
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19.10.2020 18:50 Ответить
с резиновыми костылями
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19.10.2020 20:01 Ответить
Не согласен! Эта мразь должна со сломанным позвоночником передвигаться в инвалидной коляске!
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20.10.2020 05:31 Ответить
Взагалі перестати "передвигатся"-предки зачекались
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20.10.2020 06:37 Ответить
от позбирались толерасти... ********** для початку як його другана Шуфрича на пару з шуфричем; потім відрізати яйця, потім відрізати язик та повибивати зуби і хай з цим живе далі... Речі та бізнес повернути в держвласність. Ксюшку скинути в море разом з дітьми.
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20.10.2020 08:00 Ответить
А еще неплохо бы было ноги ему гусеничным трактором переехать. И пусть потом ползет в Мацкву как Мересьев.
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20.10.2020 08:42 Ответить
Решение о запрете книги о Стусе лучшая реклама этой книги. Видимо стоящая книга
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19.10.2020 15:05 Ответить
Смотрите
https://www.youtube.com/watch?v=vbArnkUrlVs
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19.10.2020 15:08 Ответить
ТакоЇ антиреклами собі перед виборами ніхто не міг придумати, тільки медведчук!! Тепер навіть самому упоротому ватнику зрозуміло, хто Їхній кумир!!! Це ж треба так насрати самому собі?
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19.10.2020 15:10 Ответить
Вы это оцениваете со своей точки зрения... А для украиноненавистников он герой, им пофиг на любые законы и логику... Главное достижение их целей...
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19.10.2020 15:32 Ответить
согласен, отрицательная селекция сделала свое дело, для мацковии - оно есть герой
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19.10.2020 21:59 Ответить
Ще один приклад "мудрості" "богообраногонароду"...
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19.10.2020 15:16 Ответить
Варто було б згадати тут і про Кучму, який, будучи Президентом, взяв цього ворога України до себе керівником адміністрації.
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19.10.2020 15:24 Ответить
У кремлі вирішили хто буде головою адміністрації. Напевно, Кучму ніхто не питав з цього приводу...
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19.10.2020 15:55 Ответить
Мертвечук похоронив себе сам, тепер кремація.
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19.10.2020 17:38 Ответить
Доречі, після вбивства Гонгадзе. Медведчук - голова АП Кучми, як результат спец операції маскви.
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19.10.2020 20:30 Ответить
Суд "реформований" порошенком
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19.10.2020 17:32 Ответить
На жаль, його зрадили і судді. Бог їм суддя.
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19.10.2020 17:57 Ответить
Про эффект Барбары Стрейзенд они не слышали)??? Дауны
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19.10.2020 17:55 Ответить
Вахтанг Кіпіані про суд над книгою - https://www.youtube.com/watch?v=JE51YyRMlpY&feature=push-fr&attr_tag=Jx7KbvxI8Vq3lMCg%3A6&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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19.10.2020 18:48 Ответить
Мертвячука з захопленням взяти за горляку й повiльно душити гниду
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19.10.2020 18:51 Ответить
Судья, Марина Заставенко, которая выносила ухвалу, работала в Красногвардейском районном суде города Макеевка Донецкой области. Это ватница-сепарша, которую люди Медведчука пристроили в Киеве в комфортное место в Киеве.
И эта мразь в такой способ "отблагодарила" своего "благодетеля".
Медведчук - это раковая опухоль на теле Украины. Нужно "хирургическое вмешательство". Уверен, что "хирург" станет Героем Украины.
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19.10.2020 19:45 Ответить
В каком количестве?
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19.10.2020 20:30 Ответить
Только что купил книгу в интернет магазине.
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19.10.2020 20:40 Ответить
Смотрел бы ты, Витя, хоть детские мультики...

"Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там её и встречаем"
Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво - Цензор.НЕТ 861
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19.10.2020 20:53 Ответить
новость прекрасная... осталось дождаться победы издательства по делу и истребовать от мертвечука 1 триллион гривен за нанесение ущерба и утерянную выгоду... Боже, допоможи народу України долати сатаністів...
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19.10.2020 20:59 Ответить
Считаю, что издательство должно заплатить Мертвечуку гонорар за рекламную компанию данной книги - пять рублей будет достаточно.
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19.10.2020 21:10 Ответить
потрібно викласти книгу в інтернет. хочеться почитати, хоча і так все зрозуміло.
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19.10.2020 21:12 Ответить
эту продажную суку- судью и кацапскую тварь- медведчука.., на гілляку !!!
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19.10.2020 21:18 Ответить
Або піраньям скормити.
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20.10.2020 19:49 Ответить
на палю, іншого не може бути
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19.10.2020 21:31 Ответить
Извините, а какая ответственность за публикацию этой книги? Что будет, если ее напечатать, или продавать?
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19.10.2020 22:13 Ответить
Хочу купить такую книгу!
Какой позор запретить ее...
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19.10.2020 22:57 Ответить
- Я, к сожалению, не могу этого сделать, - ответил мастер, - потому что я сжег его в печке. - Простите, не поверю, - ответил Воланд, - этого быть не может. Рукописи не горят. - Он повернулся к Бегемоту и сказал: - Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.
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19.10.2020 23:06 Ответить
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 23:13 Ответить
Знав раніше про справу Стуса і роль у ній Медведчука. Роль Медведчука у мене не викликала жодного сумніву - вбивця. Знав про книгу Кіпіані, але не дуже переймався отримати її. Після вироку Дарницьким райсудом книзі Вахтанга, зрозумів, що це не просто книга, а бестсейлер, який обов"язково потрібно отримати в виданні першого тиражу. Отримав сьогодні. Прочитав. Нічого нового про Медведчука не знайшов. Як був кінченою совковою сволотою, так нею і залишився у КеГеБовських погонах. Був адвокатом диявола, став кумом диявола. Як служив дияволу, так йому і служить. Нічого нового в книзі нового для себе я не знайшов. Правдива книга про слугу диявола. За це її хочуть заборонити інші слуги диявола. Старе, як світ. Ставлю на поличку. Колись розкажу онукові. Нехай буде знати, які покидьки колись ходили по вулуцях Києва.
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19.10.2020 23:24 Ответить
Це в Україні ?]]] в самостійній Україні???позор ...
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19.10.2020 23:43 Ответить
Людина , яка посадила Стуса...в раді .., це позор кожного українця ..
Стус боровся за незалежність коли інші боялися слово сказати , і це така вдячність ??))
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19.10.2020 23:46 Ответить
Все вірно! Але не "позор", а ГАНЬБА!
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20.10.2020 05:35 Ответить
Що за "позор"? Ганьба. Геть кацапізми з мови!
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20.10.2020 00:01 Ответить
В Галичині кажуть публіка (з наголосом на "і") .
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20.10.2020 19:48 Ответить
До речі , хоча б один примірник книги "Дело Василия Стуса" треба не забути переслати куму на Москву. Такий собі іменний , з автографом автора та припискою від шановного панства українського , наче козаки до султана. Воно там на Московії ********** історію ,аж балдіє коли перекручує .
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19.10.2020 23:54 Ответить
Замовити книжку можна на сайті видавництва Vivat: https://vivat-book.com.ua/sprava-vasylya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolyshnogo-kdb-ursr.html
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20.10.2020 01:24 Ответить
Медведчук - токсичный политический неудачник.
Но вот стал упешным рекламным агентом книги о Стусе.
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20.10.2020 02:15 Ответить
А не думаєте, що облізле ***** готує ведмедчука собі в наступники?
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20.10.2020 19:43 Ответить
дмитро васильович чобіт.книжка "нарцис" теж про медведчука.
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20.10.2020 03:48 Ответить
Про ведмедчука багато написано. Достатньо взяти підручника з психіатрії...
Вангую! Наступним позовом він заборонить через суд психіатрів і недонищену реФФормою психіатрію.
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20.10.2020 19:46 Ответить
ТУТ ГЛАВНОЕ ЗАПИСАТЬ ФАМИЛИЮ СУДЬИ, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА И Т.П. И СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ !)
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20.10.2020 07:29 Ответить
Где все эти наши недоделанные "националисты" ?
Где их реакция ?
Вшивая "Свобода" опять лезет на выборы, имитаторы и провокаторы керровы.
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20.10.2020 07:59 Ответить

Епічний фейл ведмедчука. Треба ж бути таким йолопом!
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20.10.2020 19:41 Ответить
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