Били резиновой дубинкой и молотком: Участнику НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в пытках экс-сотрудника МВД на Донетчине

Участнику НВФ РФ заочно сообщено о подозрении за незаконное задержание и жестокое обращение с гражданским населением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении лицу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, участия в террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, житель Горловки вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ, в составе которого участвовал в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных Сил Украины и незаконном задержании проукраински настроенных граждан.

Установлено, что в январе 2015 года участник НВФ РФ вместе с другими террористами, вооруженными автоматическим огнестрельным оружием, вывезли одного из бывших сотрудников МВД Украины в багажном отделении автомобиля в местный мотель. С целью получения данных о сотрудничестве пострадавшего с ВСУ подозреваемые связали его и избили резиновой палкой и молотком, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается.

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