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Новости Агрессия России против Украины
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Били резиновой дубинкой и молотком: Участнику НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в пытках экс-сотрудника МВД на Донетчине

Били резиновой дубинкой и молотком: Участнику НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в пытках экс-сотрудника МВД на Донетчине

Участнику НВФ РФ заочно сообщено о подозрении за незаконное задержание и жестокое обращение с гражданским населением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении лицу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, участия в террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, житель Горловки вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ, в составе которого участвовал в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных Сил Украины и незаконном задержании проукраински настроенных граждан.

Установлено, что в январе 2015 года участник НВФ РФ вместе с другими террористами, вооруженными автоматическим огнестрельным оружием, вывезли одного из бывших сотрудников МВД Украины в багажном отделении автомобиля в местный мотель. С целью получения данных о сотрудничестве пострадавшего с ВСУ подозреваемые связали его и избили резиновой палкой и молотком, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

пытки (833) терроризм (18689) Донбасс (26955) наемники рф (2076) Офис Генпрокурора (2463)


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не удивительно, ведь ещё сралин завещал этим потомственным вертухаям : "железным молотком загоним человечество к счастью"
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19.10.2020 13:40 Ответить
прийде час і він одержить теж саме,що посіє людина -те й пожне!
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19.10.2020 15:14 Ответить
Панять "Дамбасс"( так в блокноте у Бобочки было записано на прессконференции в Мариинском),и дать им "свободную экономическую зону"!
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19.10.2020 19:07 Ответить
 
 