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Новости Коронавирус и карантин
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Мы должны быть уверены в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах, - Зеленский

Мы должны быть уверены в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен высоким показателем загруженности коек в медицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства во время селекторного совещания.

Зеленскому сообщили, что 571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки  для использования в ургентных ситуациях.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал президент.

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.

Также читайте: Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Всьо, розбираємо дороги, продаємо будматеріали і купуємо те, що, курва, півроку як треба було купити
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19.10.2020 13:15
+7
Вова, а что случилось?

А ?
Что, в стране пандемия, уже девятый месяц ?
А ты раздуплился ?
Нуежели......
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19.10.2020 13:16
+6
Ну да . Выборы ...
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19.10.2020 13:10
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Ну да . Выборы ...
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19.10.2020 13:10 Ответить
Вова, а что случилось?

А ?
Что, в стране пандемия, уже девятый месяц ?
А ты раздуплился ?
Нуежели......
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19.10.2020 13:16 Ответить
У них позднее зажигание 😀😀😀
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19.10.2020 13:20 Ответить
Каждая реплика Зеленского, как реприза клоуна на арене цирка. Только наш клоун никак не возьмет в толк, что он надоел всем, а его хохмы если и вызывают смех, то только сквозь слезы.
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19.10.2020 13:30 Ответить
к сожалению Вы правы, насчет кислорода это очередная хохма.
правду он говорил только раз: "Я никому ничего не должен"
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19.10.2020 13:51 Ответить
побачите,скоро, на виборах
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19.10.2020 13:11 Ответить
Тобі, поц, і одних нар вистачить.
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19.10.2020 13:11 Ответить
Ти для своїх опитувачів зарезервуй на всяк випадок. А то мало чого.....
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19.10.2020 13:12 Ответить
а укатанные в "большую помойку" ковидные деньги больше не волнуют? ибо их нет...
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19.10.2020 13:12 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25749556.html Противовирусное

В течении нескольких месяцев под эгидой ВОЗ проводилось большое (очень большое) международное мультицентровое рендомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности нескольких перспективных препаратов от ковида под кодовым названием SOLIDARITY.

Исследовались ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (комбинация с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже - нет). Определялось влияние этих препаратов на госпитальную смертность больных, необходисость подключения к ИВЛ и продолжительность нахождения в стационаре.

И вот результаты этого исследования, самого масштабного на сегодняшний день, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1 опубликованы (пока в виде препринта, но в данном случае это не важно).

Выводы оказались холодным душем для всех верующих в эти лекарства. Ни один из препаратов не оказывает НИКАКОГО ощутимого и статистически значимого влияния ни на летальность, ни на тяжесть, ни на длительность заболевания!

Мы должны быть уверены в достаточном количестве коек, обеспеченных кислородом, в больницах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3295

Перевожу на совсем понятный:

Для тяжелых больных ковидом, нуждающихся в госпитализации и кислороде, ВСЕ имеющиеся на данный момент "противовирусные" лекарства АБСОЛЮТНО ДО ЖОПЫ.

Да-да, котята, гидроксихлорохин - таки да полное фуфло. А ремдесевир если и дает какой-то небольшой эффект, то только на ранних стадиях заболевания, которые в этом исследовании не изучались, но и это не точно. Учитывая его конскую цену и недоступность для покупки ни в одной стране мира, можно смело говорить о том, что в практическом плане и от него толку никакого.

В принципе, это было понятно еще в апреле-мае. Я уже тогда оценивал шансы появления действенного лекарства в мизерные доли процента. Это не потому, что я такой умный, а просто потому, что за сто лет человечество сподобилось создать лекарства от всего четырех вирусов: гриппа, ВИЧ, гепатита и герпеса, причем для гриппа они действуют весьма посредственно и применяются очень редко, а для ВИЧ не излечивают болезнь, а только переводят ее в хроническую форму.

Так что ожидать, что от ковида вдруг найдут хорошо действующее лекарство - это верить в радужных единорогов. Но многие свято верили. Ну, собственно, вот.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1807176516114160 Семен Есилевский
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19.10.2020 13:15 Ответить
Ожидаемо. Зато какая радость фармацевтическим компаниям и их акционерам от роста продаж этих "чудо-препаратов!
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19.10.2020 13:31 Ответить
Всьо, розбираємо дороги, продаємо будматеріали і купуємо те, що, курва, півроку як треба було купити
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19.10.2020 13:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/28174, браво !!!!
на следующих президентских выборах голосую за Вас !!!

спасибо за стьоб !
але можна й не розбирати, а загортати хворих у теплий асхвальт
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19.10.2020 13:20 Ответить
Ну, в такому разі я сам за Вас проголосую
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19.10.2020 14:23 Ответить
та без вопросов!
Зеленський казав що у нас у кожного в голові сидить президент, а у декого навіть і по декілька
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19.10.2020 14:38 Ответить
Здається, у спеціалістів це називається "шизофренія"
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19.10.2020 17:58 Ответить
"мастер спорта по борьбе с короновирусом" таки оказался поцем
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19.10.2020 13:18 Ответить
Всього 570 млн. виділили на забезпечення опорних лікарень киснем, в той час, як 12,5 млрд закатали в асфальт. Красунчики. Чемпіони по боротьбі з коронавірусом.(с)
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19.10.2020 13:22 Ответить
Как в лужу перднул.. может в опрос добавит..??
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19.10.2020 13:23 Ответить
внимание !!!!!!!!!!!!!!
вопрос №6 опроса Зеленского в студию !!!!!!!!!!!!

"итак, уважаемые знатоки вы наши ЗЕльоные, дебилы всезнающие, стоит ли давать кислород больным ковидом или будем дальше дороги строить ?"
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19.10.2020 13:55 Ответить
Воно ще видить і про щось базарить, а головне в цьому геть не розбирається. Ну що, лохи, навибирали? Якщо воно захворіє, то йому Беня одному виділить цілу лікарню і сотню медпрацівників, а вам прийдеться вмирати дусь тихенько у своїй квартирі і поставлять діагноз - що передоз, чи напився підробної горілки. На кращий випадок, щось пов*язане із серцем. Бо на сьогодні статистика не відповідає реаліям. Вони гучно сміялися в вкладали гроші на будівництво дороги, хоча потрібно було закупляти апарати і готувати лікарні і медперсонал.
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19.10.2020 13:24 Ответить
Тезка, там тільки може бути один діагноз - обісрався.
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19.10.2020 14:09 Ответить
О, проснулося недоразумение. У тебя было больше, чем полгода, чтобы подготовиться. А ты Бубочка видосики пилил да кривлялся, комик. За все придется отвечать не только рейтингами, наволочь.
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19.10.2020 13:26 Ответить
Ну вот и помог бы преЗЕдент организовать дополнительное количество коек,направив деньги на медицину вместо каких то непонятных опросов, если уж вы потратили деньги из Фонда не по назначению.
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19.10.2020 13:39 Ответить
Я уже сегодня сообщал, что зеленский - идиот? Если нет, сообщаю эту чудесную новость. Про его избирателей помолчу. Пусть думают, что о них думают. Конечно, если они еще в состоянии думать.
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19.10.2020 13:58 Ответить
А кто говорил: "Я вам ничего не должен"? Дошло до жирафа на 9-й день.
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19.10.2020 14:07 Ответить
Гнида проснулся?
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19.10.2020 14:07 Ответить
Зачем?

Можно ж просто перед выборами провести опрос: "Больным ковидом нужны койки с кислородом?"

А после выборов снова забить.
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19.10.2020 14:07 Ответить
Народ на выборах скажет " спасибо" зеленым за заботу и выполнение обещаний и надежд. Уверен,что уровень поддержки будет таким же,как выполнение властью и президентом своих прямых обязанностей.
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19.10.2020 14:53 Ответить
По этому выделеть автодору срочно еще 35 млрд
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19.10.2020 16:00 Ответить
прочитал высер зебарана и думаю или нелох идиот или я слишком умный.
такое нести, когда у говновласти было в запасе больше 8 месяцев времени, может только либо обкуреный либо обнюханый, короче ну полный неадекват. бубочка, может пора на отдых, а то скоро не кому в стране будет работать, все население просто умрет от смеха слушая твои высеры.
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19.10.2020 19:58 Ответить
а як же ,взяти "під особистий контроль"
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20.10.2020 09:05 Ответить
 
 