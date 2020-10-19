Мы должны быть уверены в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен высоким показателем загруженности коек в медицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства во время селекторного совещания.
Зеленскому сообщили, что 571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях.
"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал президент.
Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.
Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.
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А ?
Что, в стране пандемия, уже девятый месяц ?
А ты раздуплился ?
Нуежели......
правду он говорил только раз: "Я никому ничего не должен"
В течении нескольких месяцев под эгидой ВОЗ проводилось большое (очень большое) международное мультицентровое рендомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности нескольких перспективных препаратов от ковида под кодовым названием SOLIDARITY.
Исследовались ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (комбинация с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже - нет). Определялось влияние этих препаратов на госпитальную смертность больных, необходисость подключения к ИВЛ и продолжительность нахождения в стационаре.
И вот результаты этого исследования, самого масштабного на сегодняшний день, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1 опубликованы (пока в виде препринта, но в данном случае это не важно).
Выводы оказались холодным душем для всех верующих в эти лекарства. Ни один из препаратов не оказывает НИКАКОГО ощутимого и статистически значимого влияния ни на летальность, ни на тяжесть, ни на длительность заболевания!
Перевожу на совсем понятный:
Для тяжелых больных ковидом, нуждающихся в госпитализации и кислороде, ВСЕ имеющиеся на данный момент "противовирусные" лекарства АБСОЛЮТНО ДО ЖОПЫ.
Да-да, котята, гидроксихлорохин - таки да полное фуфло. А ремдесевир если и дает какой-то небольшой эффект, то только на ранних стадиях заболевания, которые в этом исследовании не изучались, но и это не точно. Учитывая его конскую цену и недоступность для покупки ни в одной стране мира, можно смело говорить о том, что в практическом плане и от него толку никакого.
В принципе, это было понятно еще в апреле-мае. Я уже тогда оценивал шансы появления действенного лекарства в мизерные доли процента. Это не потому, что я такой умный, а просто потому, что за сто лет человечество сподобилось создать лекарства от всего четырех вирусов: гриппа, ВИЧ, гепатита и герпеса, причем для гриппа они действуют весьма посредственно и применяются очень редко, а для ВИЧ не излечивают болезнь, а только переводят ее в хроническую форму.
Так что ожидать, что от ковида вдруг найдут хорошо действующее лекарство - это верить в радужных единорогов. Но многие свято верили. Ну, собственно, вот.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1807176516114160 Семен Есилевский
на следующих президентских выборах голосую за Вас !!!
спасибо за стьоб !
але можна й не розбирати, а загортати хворих у теплий асхвальт
Зеленський казав що у нас у кожного в голові сидить президент, а у декого навіть і по декілька
вопрос №6 опроса Зеленского в студию !!!!!!!!!!!!
"итак, уважаемые знатоки вы наши ЗЕльоные, дебилы всезнающие, стоит ли давать кислород больным ковидом или будем дальше дороги строить ?"
Можно ж просто перед выборами провести опрос: "Больным ковидом нужны койки с кислородом?"
А после выборов снова забить.
такое нести, когда у говновласти было в запасе больше 8 месяцев времени, может только либо обкуреный либо обнюханый, короче ну полный неадекват. бубочка, может пора на отдых, а то скоро не кому в стране будет работать, все население просто умрет от смеха слушая твои высеры.