Мы должны быть уверены в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен высоким показателем загруженности коек в медицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства во время селекторного совещания.

Зеленскому сообщили, что 571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал президент.

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.

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