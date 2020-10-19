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Совместная работа с украинской диаспорой поможет продемонстрировать миру, что Украина меняется, - Шмыгаль

Совместная работа с украинской диаспорой поможет продемонстрировать миру, что Украина меняется, - Шмыгаль

Украинцы за рубежом являются тем эпицентром, который способствует развитию глобальной сети друзей Украины и формирует коалицию в поддержку курса реформ и европейской интеграции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем приветственном слове по случаю начала Годового общего собрания Всемирного конгресса украинцев.

17 октября началась работа очередных годовых общих собраний ВКУ. Впервые мероприятие проходит в онлайн-формате. По словам главы правительства, это уникальная возможность укрепить связи между украинцами всего мира ради консолидации и поддержки родной Украины.

"Всемирный конгресс украинцев, который объединяет украинские общины во многих странах мира - это очень мощная сила. Я уверен, что наша совместная работа со всей украинской диаспорой поможет продемонстрировать всему миру, что Украина меняется. Что наше государство становится чрезвычайно привлекательным для инвестиций. Что мы делаем все, чтобы отечественные и иностранные компании чувствовали себя уверенно в Украине и видели перспективы для своего бизнеса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство не сбавит темп реализации реформ и заверил членов ВКУ, что движение Украины в Европейский Союз - это приоритет. Также Шмыгаль призвал участвовать в кампании "Invest in Ukraine now".

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"Вместе мы обязательно создадим экономически сильное государство", - сказал он.

Глава правительства также поблагодарил Всемирный конгресс украинцев и мировую украинскую общину за популяризацию нашего государства в мировом сообществе.

"Это важный элемент построения положительного имиджа нашей страны. Ваш голос важен, он усиливает голос Украины на международной арене. Украинская диаспора - одна из самых мощных в мире, ведь мы едины", - отметил Шмыгаль.

диаспора (349) Всемирный Конгресс Украинцев (162) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+7
Не давайте цим шмарклям ні грошей ні підтримки.
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19.10.2020 13:26
+7
Украина меняется, и запрет книги Кипиани о Стусе, принятый украинским судом по иску КГБ-шногопалача ********* Медведчука, "именем Украины" - тому доказательство
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19.10.2020 13:27
+4
Да кто с нами вообще будет говорить?))) В колонию назначили недоразвитых, чтобы окончательно продать все...землю, леса, рабочую силу. Президент даун, премьер и министры больные, рада утырки...и тд. О чем тут говорить?))
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19.10.2020 13:35
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И они вас на землю опустят..
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19.10.2020 13:25 Ответить
Не давайте цим шмарклям ні грошей ні підтримки.
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19.10.2020 13:26 Ответить
Украина меняется, и запрет книги Кипиани о Стусе, принятый украинским судом по иску КГБ-шногопалача ********* Медведчука, "именем Украины" - тому доказательство
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19.10.2020 13:27 Ответить
Навіть страшно подумати, кого вони вважають українською діаспорою...
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19.10.2020 13:30 Ответить
Шмыгло ,я с тобой не то ,что работать на одном гектаре по большой нужде не сяду ,таких прохиндеев ,как вы нужно ходить 7-й дорогой , что бы порядочные люди не подумали , что я с вами🤭🤫🤦🤔😠
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19.10.2020 13:30 Ответить
Шмыгаля пора посадить за халатность к вирусу
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19.10.2020 13:31 Ответить
Да кто с нами вообще будет говорить?))) В колонию назначили недоразвитых, чтобы окончательно продать все...землю, леса, рабочую силу. Президент даун, премьер и министры больные, рада утырки...и тд. О чем тут говорить?))
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19.10.2020 13:35 Ответить
Меняється меняється....одни свині поміняли інших біля корита влади
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19.10.2020 13:39 Ответить
Меняется, вот только совсем не в ту сторону!
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19.10.2020 13:51 Ответить
Може краще продемонструвати це українцям?
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19.10.2020 14:45 Ответить
Раніше торгували, а тепер міняються.
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19.10.2020 16:34 Ответить
 
 