Совместная работа с украинской диаспорой поможет продемонстрировать миру, что Украина меняется, - Шмыгаль

Украинцы за рубежом являются тем эпицентром, который способствует развитию глобальной сети друзей Украины и формирует коалицию в поддержку курса реформ и европейской интеграции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем приветственном слове по случаю начала Годового общего собрания Всемирного конгресса украинцев.

17 октября началась работа очередных годовых общих собраний ВКУ. Впервые мероприятие проходит в онлайн-формате. По словам главы правительства, это уникальная возможность укрепить связи между украинцами всего мира ради консолидации и поддержки родной Украины.

"Всемирный конгресс украинцев, который объединяет украинские общины во многих странах мира - это очень мощная сила. Я уверен, что наша совместная работа со всей украинской диаспорой поможет продемонстрировать всему миру, что Украина меняется. Что наше государство становится чрезвычайно привлекательным для инвестиций. Что мы делаем все, чтобы отечественные и иностранные компании чувствовали себя уверенно в Украине и видели перспективы для своего бизнеса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство не сбавит темп реализации реформ и заверил членов ВКУ, что движение Украины в Европейский Союз - это приоритет. Также Шмыгаль призвал участвовать в кампании "Invest in Ukraine now".

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"Вместе мы обязательно создадим экономически сильное государство", - сказал он.

Глава правительства также поблагодарил Всемирный конгресс украинцев и мировую украинскую общину за популяризацию нашего государства в мировом сообществе.

"Это важный элемент построения положительного имиджа нашей страны. Ваш голос важен, он усиливает голос Украины на международной арене. Украинская диаспора - одна из самых мощных в мире, ведь мы едины", - отметил Шмыгаль.