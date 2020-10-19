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Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ
Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября том, что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как о ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря , январь ... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября ", - отметил представитель Минздрава.
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+5 Саша Марченко #476955
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+4 Lada2014
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+2 Анатолий Панасюк
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Как оказалось, никто и близко не дезинфицирует автобусы, трамваи, троллейбусы на конечных станциях, про электрички, поезда и говорить не приходится. Метро - вагоны раз в неделю (кое-как!).
Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/Kudriavtsev.Aleksandr/posts/3685695528129492 Facebook сообщил руководитель российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.
«Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины, основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря «живые» вакцины…
Но! Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа если подохнет - не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям.
Оказывается пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов. Для сравнения, в обычной вакцине от гриппа - всего 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), да и та не всеми переносится нормально. Поэтому делают такие как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. Приоритет «Безопасности» над «Эффективностью»!», - написал ученый.
«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида алюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются... А они взяли и сварганили. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели...
И да, еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то оказывается не просто так не раскрывали». - пояснил Кудрявцев.
«Вот так вот, поспешишь - людей насмешишь.., или убьешь...», - резюмировал Александр Кудрявцев.
Напомним, что минувшим летом в США https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/14/119210/v-ssha-otkazalis-ispolzovat-vaktsinu-putina-ot-koronavirusa-dazhe-na-obezyanakh.shtml отказались использовать вакцину Путина от коронавируса даже на обезьянах. Как видно из сообщения российского ученого, американцы оказались правы.
Нет ни малейшего шанса использования т.н. российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях. Об этом заявили чиновники из американского Минздрава, передает https://cnn.com/ CNN .
Американцы отметили, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что «даже не вызвала интереса».
В прошлом месяце международные вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной в России путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).
Результат их https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/07/119262/eksperty-byut-trevogu-putinskaya-vaktsina-unichtozhit-immunitet-cheloveka-i-povysit-uyazvimost-k-spidu.shtml ошеломил . Путинская вакцина уничтожит иммунитет человека и повышает уязвимость к ВИЧ. Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу, что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку ВИЧ.