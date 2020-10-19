Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ

Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября том, что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как о ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря , январь ... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября ", - отметил представитель Минздрава.

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