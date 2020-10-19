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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко

Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором

Общественные организации фиксируют массовые нарушения законодательства на местных выборах, а президент Зеленский работает вип-агитатором в своей партии "Слуга народа".

Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на заседании Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"В последнем интервью BBC Зеленский рефлексировал, что Порошенко до сих пор считает себя президентом. Проблема в другом - в том, что Зеленский и до сих пор считает себя кандидатом в президенты времен президентства Порошенко. И работает сейчас не президентом государства, занимаясь политикой безопасности, занимаясь армией и борьбой с ковид, а вип-агитатором "слуг", - отметила Геращенко.

"Иначе никак нельзя объяснить то, на что уже тычут его носом общественные организации, в том числе "Опора", что он занимается скрытой агитацией, когда штампами предвыборной агитации "слуг" выступает с трибуны. Не с государственной символикой, а где написано "Зе" почему-то. Речь идет о Президенте Украины, какой бы ни была его фамилия", - отметила Ирина Геращенко.

По данным организации "Опора" полиция зарегистрировала более 2900 нарушений во время предвыборной кампании. В то время как на президентских выборах 2019 г. было 614 нарушений, на парламентских 537, - отмечает Геращенко.

"Похоже, что последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко", - говорит сопредседатель фракции.

Она отметила, что сейчас по стране фиксируются изуродованы борды "Европейской Солидарности", например Романа Сущенко в Черкассах, кандидата от партии Андрея Карпова в Полтаве. Кроме того, избирательная комиссия в Кременчуге абсолютно преступно отказывала в регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности", даже после решений суда.

"И в это время президент вместо того, чтобы гарантировать честные выборы, занимается псевдо опросом с непонятными источниками финансирования", - отметила депутат.

"Если у президента есть лишние средства, пусть направит их на борьбу с ковид. Я напомню, что Порошенко 100 миллионов гривен направил в 200 больниц, чтобы обеспечить врачей защитными костюмами и до сих пор они ими пользуются. Если это меценатские средства - пусть Зеленский попросит своих друзей меценатов направить на борьбу с ковид. А если он очень хочет какие-то вопросы решить - у него есть право законодательной инициативы, и это можно делать абсолютно законным путем", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Автор: 

агитация (507) Геращенко Ирина (1627) Зеленский Владимир (20266) местные выборы (2752) нарушения (947) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+22
А між іншим, приЗЕдент сам ходить Хрещатиком, без охорони

Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 2392
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19.10.2020 13:41
+15
Яке ж ти жалюгідне...
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19.10.2020 13:43
+14
Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3642
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19.10.2020 13:36
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Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3642
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19.10.2020 13:36 Ответить
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9394
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19.10.2020 14:16 Ответить
ПЕСыкы, как обычно, кидаются каками!
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19.10.2020 13:37 Ответить
Немає потреби кидатися - Слуги народжуються та існують із цим на морді та на сраці..
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19.10.2020 13:43 Ответить
А ПЕСики цим ласують.......
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19.10.2020 14:48 Ответить
Яке ж ти жалюгідне...
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19.10.2020 13:43 Ответить
Нет)мы вас задушили не честно
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19.10.2020 13:43 Ответить
Это их работа
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19.10.2020 21:19 Ответить
Ирина, а когда вы работали с Петром Алексеевичем, разве не видели, что непоследовательность, поверхностность в принятии ключевых для Украины решений, много слов и мало посадок врагов Украины уже надоели большинству населения? Ведь многие голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Так что, Ирина, теперь придется вам разделить судьбу страны вместе с народом.
Не надо терять времени, пока вы у власти, почаще вспоминайте: "Так будет не всегда".
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19.10.2020 13:39 Ответить
Хрінь це все розмусолена. А в реальності практично все медіаполе України працювало і працює проти Порошенка, звідси і результат виборів. І такі боти як ти теж долучилися. Але карма інколи боляче карає, навіть коли нік і проксі безпаливні. Що, ще не відчув? Нічого, "Так будет не всегда".
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19.10.2020 13:53 Ответить
Если следовать вашей логике, то действия власти никак не влияют на выбор избирателей?
Но жизнь подтверждает, что НЕ ТАК, причем, в разных странах. людей отсутствием перемен и непониманием лидером нации, чего ждет и какими ожиданиями живет народ, приводит к тому, что народ меняет себе лидера, иногда избирая клоуна, настолько "сыт по горлу ложью и непоследовательностью". Прошу "не кидаться какашками", но я это ДОСЛОВНО не раз писал и один раз говорил Петру Алексеевичу (лично). Он слушал, но не слышал.
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19.10.2020 14:17 Ответить
Єдинне, чого Петро не говорив за час своєї каденції, так це дослівно месаги У.Черчілля "Я вам не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту". Але подібні натяки робив; і діяв відповідно. Але ж ви, грамотні, навіть цього не вкурили.
А, скоріш за все, ви, всі, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/214715, особисто, захотіли показати свою владу охлосу, даровану вам Конституцією та демократичним суспільством (відновленим, до речі, з-за Петра) і вчергове поміняти вектор розвитку України. Навіть не Президента, а саме вектор. Бо ви всі - 73/43%дебіли.
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19.10.2020 17:14 Ответить
Противно даже читать ваш опус, почему-то считал вас разумным человеком. И тем более, не причисляйте меня к зебилам. Я отношусь к 25 проц.
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19.10.2020 17:19 Ответить
ні, не 25% ти https://censor.net/ru/user/214715, і, тим більше, не 16%; а в мене в кондуїті - в числі незрозумілих. А там, як часто і з часом переконуюсь - касапи-провокатори. Або ж зажопи-шаріки.
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19.10.2020 17:33 Ответить
https://censor.net/ua/user/444917, ви не праві щодо https://censor.net/ua/user/214715... Ви ж за принципову критику, одразу до опонентів усіх не відносите?

З моєї точки зору, Геращенко могла б частіше жувати, а свої думки, давати озвучувати менш заплямованим людям по фракції?
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19.10.2020 18:06 Ответить
Он не стоит ни секунды времени Вашего внимания. Люди часто ошибаются, "на каждый роток не накинешь платок". Виртуальные люди - виртуальные мысли, всё - ложь.
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19.10.2020 20:03 Ответить
людині притаманно помилятись... Пам'ятаєте, що на початку я теж скептично сприйняв ваш допис? Правда, до того моменту не був знайомий із манерою вашого написання чи думки... Усім нам, хто за проєвропейську Україну, треба об'єднуватись, прикушувати язик , легше реагувати на відмінності, хоча б перед виборами.
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19.10.2020 20:24 Ответить
Шановний пан, бачите у чому справа, моя помилка, що я іноді заходжу на цей форум. Насправді, цей форум лише генерує великий контент для віддачі у мережу інтернету (так мені здається) за рахунок самих дописувачів. Тут майже не має і не може бути серьйозних думок, дискусій з повагою до себе та читачів, тому що серьйозні та поважні люди дуже цінують свій час і ніколи не показують свого знання та розуміння питань. Інколи заходжу, щоб, так би мовити, "звірити годинника" і отримати підтверждення, що коїться в країні та в головах дописувачув ("обов'яково фільтруючи "базар", якого тут забагато).
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19.10.2020 20:39 Ответить
Майкл, ви надто виховані та мабуть, розстроєні... Можливо осіння хандра, можливо, особисті проблеми... Але, чомусь впевнений, що розкисли від тупості людей... Все мине, а от дурість-вічна.
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19.10.2020 20:47 Ответить
Сонечко, мені жаль, що я ще живу в Україні та свого часу не покинув разом з багатьма розумними та добрими людьми, які зараз живуть у цивілізації, де є закон (зоча б декларується), якого тут не буде ніколи. Я дуже люблю нашу краіїну, її природу, ріки, ліса, я багато подорожував і пройшов у горах сотні км, але ненавиджу цю державу, цех вилупків, що засіли у високих кабінетах та тільки грабують багато років народ; та те, що багатьом дуже подобається цей скотоподібний стан. Кожн цей вилупок насправді намагається награбувати найбільше, вивезти це лдо Італії, Іспанії та інших краін, забезпечити свою старість, а люди... А хто це для них? Та й ці люди звикли до свого стану, це їхня зона комфорту; щоб вивести зх нею багато зусиль потрідно. Але, навіщо? Їм подобається.
З цими людьми мені не по дорозі, у мене все уже вирішено, питання часу.
Тому мені однаково жаль і тих Ан Мурів, які так і залишаються ким були, їм жити з цими скотами-правителями. У мене ж все буде добре.
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19.10.2020 20:57 Ответить
Онука моєї старшої колеги прийшла до неї після закінчення школи і отримання атестату, та сказала "Бабуся, я дуже люблю Україну, але не можу чекати, поки люди захотят жити як люди. Я буду навчатися і жити в іншій країні." Колега: "Ща ти, сонечко? Як можна зрадити свою землю, свою батьківщину? Все налагодиться, все буде добре". Онука: "Бабуся, памьятаєш, тбі теж влада обіцяла все життя, що будет краще. Ти чекала і... не дочекалась. Я не хочу ТАК жити". Зараз навчається на третьому курсі за кордоном, викладання на англійский мові; вівчила та володіє 3 мовами, спілкується з усім світом, була в усій Європі, це - розумна людина, що реалізує свій потенціал. А приїхали з одною валізою... Тут вона нікому не потрібна, ні державі, нікому.
Петро Олексійович зробив майже неможливе: відкрив очі та безвіз нашій молоді, розуміючи, що це - дати шанс розумним людям знайти себе та жити по-людськи.
Зараз ця зелена погань звела все нанівець...
А моя колега нещодавно вийшла на пенсію, майже три місяці чекала, поки держава видасть їй пенсійне посвідчення, та уже третій тиждень намагається, щоб їй нарешті дали пільги на проїзд. А влада знов і знов обіцяє "рехворми", "покращання"... Онука була права.
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19.10.2020 21:15 Ответить
я читав ваш допис, щодо судової тяганини з пенс. посвідченням...
Пам'ятайте одне, добре там де нас не має, а найбільше самотність відчувається в скупченні людей... Я побував не в одній сім'ї, що в еміграції та скажу одне, є задоволені, але рідко щасливі.
Мавпа перетворилась в людину не із-за праці чи розуму, а від відчуття вічного невдоволення.
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19.10.2020 21:33 Ответить
Дякую, друже. Ви абсолютно праві! Коли живу за кордоном, а це восе НЕ турпоїздки, а більш тривалий термін, помічаю, що перестаю читати наші (українські) ЗМІ, де все політизоване, де кожна новина - розділ кримінальної хроніки; де безкарна корупція, де немає винних в розкраданні країни ... Зізнаюся, країна пройшла точку біфуркації, моральний розпад і розкладання абсолютні.
Від хворого дерева не можуть вирости здорові гілочки ...Але тут... У мене ще багато творчих планів. У мене є ще одна прекрасна інженерна професія, вона допомагає мені жити і творити.
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19.10.2020 21:41 Ответить
два спогади з життя... Перший від однокласника, що сказав, якщо ти будеш вважати, що все зле, то я тобі зроблю екскурсію по виправним закладам (тюрмі)...
Другий, підлітковий вік, предмет: "Етика сімейного життя". Учителька зачитує абзац де описується нікчемність молодого покоління з безперспективністю майбутнього в "кольорі"... Весь клас стогне, що знову ми хренові і т.д., але виявляється, що це цитата з часів Римської імперії.
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19.10.2020 21:56 Ответить
Вы опять правы! Мой юношеский максимализм опять вышел на волю.
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19.10.2020 22:06 Ответить
Мне ваше мнение безралично. Вы относитесь к той категории персонажей, для которых на хорошей стороне вашего кондуита только те, кто соответствует вашему сегодняшнему мнению. Поменяется мнение - поменяете и место в кондуите.
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19.10.2020 20:07 Ответить
При президенте Порошенко и трава с долларом были зеленее, и мы моложе, и шоколадки - слаже. Назад, к светлому гению! Долой клоуна-марионетку, верните нам того, отвращение к которому заставило народ выбрать полного дегенерата!
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19.10.2020 13:39 Ответить
Коли у наріда розуму ніц нема, то хто ж вам дохтур. Балотувалось 39 кандидатів, а нарід обрав зелене лайно.
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19.10.2020 13:42 Ответить
Я что-то не понял, четыре года до этого у народа "розум був", а потом, после правления Порошенко, после всех его "успешных реформ" - внезапно пропал? Стоило против Порошенко выйти не одиозной Юленьке, а клоуну из телевизора - и гений реформ тут же слился? Народ внезапно поглупел? Без причин?
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19.10.2020 13:44 Ответить
У наріда не було розуму всі 30 років.
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19.10.2020 13:49 Ответить
Із-за таких як ти Україна так і залишилась в лайні.
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19.10.2020 13:50 Ответить
Ще до Президента Порошенка , був Овощ , за якого теж проголосував люмпнен , бо хоч і бандит , зате свій !
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19.10.2020 13:50 Ответить
А до это БДЖоляр, такой же патриот, как и Парашанка!
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19.10.2020 14:07 Ответить
Да, був патріот Ющенко, Був. Нехай без команди патріотів-професіоналів (на відмінну від Порошенка), але був. І вам також не вгодив.
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19.10.2020 17:17 Ответить
Дегенерати і обрали собі дегенерата - блазня !
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19.10.2020 13:43 Ответить
Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5659
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19.10.2020 22:34 Ответить
А між іншим, приЗЕдент сам ходить Хрещатиком, без охорони

Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 2392
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19.10.2020 13:41 Ответить
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6847
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19.10.2020 14:17 Ответить
Порошенко после очередной пластики. Жалкое зрелище. Стареть нужно достойно, а не как голливудская ************
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19.10.2020 21:07 Ответить
Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5405
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19.10.2020 21:11 Ответить
Ага, все вокруг зебобики. Продолжай унижаться, петекантроп)
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19.10.2020 23:14 Ответить
Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 4533
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19.10.2020 13:44 Ответить
В штабі Тімошенко було достатньо зібрано фактів порушень, щоб довести в судах, що вибори першого туру 2019го Порошенком були сфальшовані, а перше місце отримала Юля. Інша справа, що Юля повірила в обіцянки Зєлєнського і до суду не пішла. Даремні сподівання, як потім з'ясувалось
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19.10.2020 13:44 Ответить
знаємо- це ти СуліВано та 85% уявних ікорок ТЮльки.
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19.10.2020 18:11 Ответить
Геращенко это та что была секретаршей у Ющенка ци рукы ничого не кралы?
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19.10.2020 13:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QKKy3dXKJVc
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19.10.2020 13:46 Ответить
І що?
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19.10.2020 13:49 Ответить
а чего не при ссср?)
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19.10.2020 13:45 Ответить
73% хотели этого!
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19.10.2020 13:45 Ответить
Последние честные выборы состоялись 7 ноября 1917г.
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19.10.2020 13:49 Ответить
Совки, ви такі примітивні.
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19.10.2020 13:50 Ответить
Примитивнее тех, кто не знает дату создания Украинской Народной Республики?
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19.10.2020 13:52 Ответить
Ще скажи, що ти не совок.
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19.10.2020 13:59 Ответить
"На воре шапка горит!"
Не нужно всех по себе судить.
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19.10.2020 14:02 Ответить
http://www.respublic.net/2017/11/14/%D0%B2-1917-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-1921-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ В 1917 году Петербург был вырезан и до 1921 года стоял без жителей. Погром длился четыре дня, на пятый он стал стихать.
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19.10.2020 14:00 Ответить
Я не знаю, что там было. Никто из моих предков там не был.
Я знаю из рассказов моих деда и прадеда, что в это время было на юге Украины.
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19.10.2020 14:05 Ответить
Наш паравоз впєрьод літіт, в камуне остановка...
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19.10.2020 13:52 Ответить
Пааавозы не летают!
Летают паровозы. Ясно же как 5-копеек. (к стати, их уже вывели из употребления).
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19.10.2020 13:54 Ответить
А камуняки летіли на паравозі.
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19.10.2020 13:57 Ответить
Это их проблемы.
Проблемы индейцев шерифа не...
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19.10.2020 13:58 Ответить
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1062
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19.10.2020 14:02 Ответить
А про кого говорят , что он до сих пор не вьішел из стадии отрицания , и продолжает вести себя , как будто он президент?
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19.10.2020 14:03 Ответить
Ирина, это для лечения вашего склероза. https://hromadske.ua/ru/posts/elizaveta-ii-pomilovala-ubijcu-kotoryj-blagodarya-bivnyu-ostanovil-terakt
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19.10.2020 14:08 Ответить
Так самое досадное - что может себе позволить... исходя из поддержки, на которую всех развёл год назад..
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19.10.2020 14:14 Ответить
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5269
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19.10.2020 14:16 Ответить
Знову вибори і знову почали брехати на Порошенко. Як він вам не дає жити і розвиватися побрехенькам про "русский мир" і "русское величие". Доведіть що збрехав Порошенко нації? Признали Луценко залежним до алкоголю? Чим не гарна дружина Луценко і чому підстилка називає цим словом розумну і прекрасну жіночку Геращенко. Вова Криворізький не наркоман? І дороги з пігулок норма? Прокурорша не алкоголік? І не язик нації - а мова і пан Парубій добре володіє державною мовою на відміну від Вас пане рашисте.
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19.10.2020 15:09 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/42645, твій попередній логін, https://censor.net/user/359131 що - тут вже деактивували?
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19.10.2020 17:22 Ответить
Бачу перед виборами зебілам кинули пару кісток і вони активізувалися ...
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19.10.2020 15:08 Ответить
А ты посчитай сколько комментов заспамлено! Ото и все Зебилы! А вас, соевых, сколько?
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19.10.2020 17:22 Ответить
"Падстілка" (тм) ще щось ляпає язиком, котрим уміє тільки облизувати "руководящі органи"...
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19.10.2020 15:14 Ответить
Іро, а подивись но на себе в дзеркало,в що ти перетворилося?
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19.10.2020 15:17 Ответить
 
 