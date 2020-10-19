Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко
Общественные организации фиксируют массовые нарушения законодательства на местных выборах, а президент Зеленский работает вип-агитатором в своей партии "Слуга народа".
Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на заседании Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.
"В последнем интервью BBC Зеленский рефлексировал, что Порошенко до сих пор считает себя президентом. Проблема в другом - в том, что Зеленский и до сих пор считает себя кандидатом в президенты времен президентства Порошенко. И работает сейчас не президентом государства, занимаясь политикой безопасности, занимаясь армией и борьбой с ковид, а вип-агитатором "слуг", - отметила Геращенко.
"Иначе никак нельзя объяснить то, на что уже тычут его носом общественные организации, в том числе "Опора", что он занимается скрытой агитацией, когда штампами предвыборной агитации "слуг" выступает с трибуны. Не с государственной символикой, а где написано "Зе" почему-то. Речь идет о Президенте Украины, какой бы ни была его фамилия", - отметила Ирина Геращенко.
По данным организации "Опора" полиция зарегистрировала более 2900 нарушений во время предвыборной кампании. В то время как на президентских выборах 2019 г. было 614 нарушений, на парламентских 537, - отмечает Геращенко.
"Похоже, что последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко", - говорит сопредседатель фракции.
Она отметила, что сейчас по стране фиксируются изуродованы борды "Европейской Солидарности", например Романа Сущенко в Черкассах, кандидата от партии Андрея Карпова в Полтаве. Кроме того, избирательная комиссия в Кременчуге абсолютно преступно отказывала в регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности", даже после решений суда.
"И в это время президент вместо того, чтобы гарантировать честные выборы, занимается псевдо опросом с непонятными источниками финансирования", - отметила депутат.
"Если у президента есть лишние средства, пусть направит их на борьбу с ковид. Я напомню, что Порошенко 100 миллионов гривен направил в 200 больниц, чтобы обеспечить врачей защитными костюмами и до сих пор они ими пользуются. Если это меценатские средства - пусть Зеленский попросит своих друзей меценатов направить на борьбу с ковид. А если он очень хочет какие-то вопросы решить - у него есть право законодательной инициативы, и это можно делать абсолютно законным путем", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
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Не надо терять времени, пока вы у власти, почаще вспоминайте: "Так будет не всегда".
Но жизнь подтверждает, что НЕ ТАК, причем, в разных странах. людей отсутствием перемен и непониманием лидером нации, чего ждет и какими ожиданиями живет народ, приводит к тому, что народ меняет себе лидера, иногда избирая клоуна, настолько "сыт по горлу ложью и непоследовательностью". Прошу "не кидаться какашками", но я это ДОСЛОВНО не раз писал и один раз говорил Петру Алексеевичу (лично). Он слушал, но не слышал.
А, скоріш за все, ви, всі, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/214715, особисто, захотіли показати свою владу охлосу, даровану вам Конституцією та демократичним суспільством (відновленим, до речі, з-за Петра) і вчергове поміняти вектор розвитку України. Навіть не Президента, а саме вектор. Бо ви всі - 73/43%дебіли.
З моєї точки зору, Геращенко могла б частіше жувати, а свої думки, давати озвучувати менш заплямованим людям по фракції?
З цими людьми мені не по дорозі, у мене все уже вирішено, питання часу.
Тому мені однаково жаль і тих Ан Мурів, які так і залишаються ким були, їм жити з цими скотами-правителями. У мене ж все буде добре.
Петро Олексійович зробив майже неможливе: відкрив очі та безвіз нашій молоді, розуміючи, що це - дати шанс розумним людям знайти себе та жити по-людськи.
Зараз ця зелена погань звела все нанівець...
А моя колега нещодавно вийшла на пенсію, майже три місяці чекала, поки держава видасть їй пенсійне посвідчення, та уже третій тиждень намагається, щоб їй нарешті дали пільги на проїзд. А влада знов і знов обіцяє "рехворми", "покращання"... Онука була права.
Пам'ятайте одне, добре там де нас не має, а найбільше самотність відчувається в скупченні людей... Я побував не в одній сім'ї, що в еміграції та скажу одне, є задоволені, але рідко щасливі.
Мавпа перетворилась в людину не із-за праці чи розуму, а від відчуття вічного невдоволення.
Від хворого дерева не можуть вирости здорові гілочки ...Але тут... У мене ще багато творчих планів. У мене є ще одна прекрасна інженерна професія, вона допомагає мені жити і творити.
Другий, підлітковий вік, предмет: "Етика сімейного життя". Учителька зачитує абзац де описується нікчемність молодого покоління з безперспективністю майбутнього в "кольорі"... Весь клас стогне, що знову ми хренові і т.д., але виявляється, що це цитата з часів Римської імперії.
Не нужно всех по себе судить.
Я знаю из рассказов моих деда и прадеда, что в это время было на юге Украины.
Летают паровозы. Ясно же как 5-копеек. (к стати, их уже вывели из употребления).
Проблемы индейцев шерифа не...