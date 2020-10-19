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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Правительство РФ обещает выделить 50 млрд рублей на водоснабжение в оккупированном Крыму

Правительство РФ обещает выделить 50 млрд рублей на водоснабжение в оккупированном Крыму

Правительство России направит около 50 млрд рублей "реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства России, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", - говорится в сообщении.

По словам Мишустина, вопрос водоснабжения оккупированного Россией Крыма поручил решить президент Путин.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что с полуночи понедельника, 24 августа, в оккупированных Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды.

С 7 сентября в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом оккупационные "власти" Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Также читайте: Крым является лишь проверкой аппетитов России в регионе, - Джапарова

Автор: 

Крым (26373) оккупация (10130) россия (95413) водоснабжение (722) Мишустин Михаил (25)


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Топ комментарии
+28
Какой сказочный распил намечается...
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19.10.2020 13:46
+21
Могу крысчан успокоить - никакой воды не ожидается. Деньги уже распределены и поделены. Никакая вода в этих расходах не фигурирует....Деньги пойдут на создание чрезвычайной комиссии по поиску и снабжению крысчан хоть какой - то водой. А это офисное здание, зарплаты , встречи и конференции , симпозиумы и приёмы делегаций.... Расходы на телепередачи и ток -шоу о том, как небходимо экономить воду, если она когда - нибудь появится в Крыму.... Возможно, этих денег не хватит на все мероприятия и пиар - компании... Потребуются ещё 200 млрд. рублей.... А потом ещё 500 млрд...Привыкайте пить морскую воду... Рыбы же пьют, и ничего....
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19.10.2020 14:01
+19
у відрах через мост нехай носять
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19.10.2020 13:46
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у відрах через мост нехай носять
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19.10.2020 13:46 Ответить
Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7312
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19.10.2020 14:09 Ответить
Еще немного и не подмытые русосвиноматки завоняются и в Крыму установится "русский дух".
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19.10.2020 16:29 Ответить
Какой сказочный распил намечается...
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19.10.2020 13:46 Ответить
Кто-то построит ещё один домик для уточки))
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19.10.2020 16:38 Ответить
Эх жаль нельзя поучаствовать, а так у меня есть несколько идей насчёт шаманов , айсбергов и т.д.
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19.10.2020 21:34 Ответить
т.е. кацапы хотят на эти деньги купить воду в бутылях !?
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19.10.2020 13:49 Ответить
Воду?

Правительство РФ планирует выделить 50 млрд рублей на водоснабжение в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1844
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19.10.2020 13:53 Ответить
Это будет самая дорогая колонка на перекрестке двух улиц где нибудь на окраине Алушты или другого населенного пункта!
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19.10.2020 13:49 Ответить
откуда они ашдвао возьмут? сомневаюсь, что построят опреснители, а без них останется только всей расеюшкой нассать в трубы для крысчан
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19.10.2020 13:49 Ответить
50 мільярдів? Розпиляють, ясен перець. Не може бути, що вони платитимуть холопам такі гроші у пунктах збирання сечі.
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19.10.2020 13:52 Ответить
Весьма спорные утверждения Зеленского о существовании "прогресса в достижении мира на Донбассе" вовсю используют определенные круги на Западе для подтверждения необходимости сохранения экономических проектов между ЕС и Россией, в основном достройки "Северного потока-2".
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19.10.2020 13:54 Ответить
И правильно. Каждый приезжий должен привести с собой пару ведер воды в водохранилища. И пустые банки для сбора своих биоматериалов. Для повторного самоупотребления в пищу.
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19.10.2020 13:54 Ответить
"Немає хліба? Нехай їдять тістечка" (с) Марія Антуанетта

"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
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19.10.2020 13:59 Ответить
междупрочим, руцкий попрошательный слоган "подайте! на бутылку не хватает" имеет совсем другой смысл, отличный от того, который все обычно полагают. )))
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19.10.2020 14:25 Ответить
цікаво що купуватимуть на ці гроші Барджомі чи Трускавецьку ? чи як завжди боярку і стекломой ?
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19.10.2020 13:57 Ответить
Могу крысчан успокоить - никакой воды не ожидается. Деньги уже распределены и поделены. Никакая вода в этих расходах не фигурирует....Деньги пойдут на создание чрезвычайной комиссии по поиску и снабжению крысчан хоть какой - то водой. А это офисное здание, зарплаты , встречи и конференции , симпозиумы и приёмы делегаций.... Расходы на телепередачи и ток -шоу о том, как небходимо экономить воду, если она когда - нибудь появится в Крыму.... Возможно, этих денег не хватит на все мероприятия и пиар - компании... Потребуются ещё 200 млрд. рублей.... А потом ещё 500 млрд...Привыкайте пить морскую воду... Рыбы же пьют, и ничего....
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19.10.2020 14:01 Ответить
Дійсно. Тут достатньо багатоетапної очистки через ватку.
Перший етап - беремо ватку в основному значенні (медична вата з аптеки) і пропускаємо воду.
Другий етап - ватка в іншому значенні (крисчанин) п'є воду, після чого цуранить сечею. Вона є продуктом цього етапу очищення.
Третій та подальші етапи аналогічні другому, тільки ватка п'є вже сечу.
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19.10.2020 15:24 Ответить
Вы - гений и спаситель крысчан. Моча - это влага, кладезь витаминов и сахара....Они могут и кашки своим выпердышам варить, и кофеёк сладенький потреблять.... Моча для крысчан - это и лекарство (уринотерапия), и культурное времяпровождение ( "золотой дождь")....Думаю, уважаемый, Вам поставят памятник в Крыму - писающий https://censor.net/ru/user/413583
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19.10.2020 21:08 Ответить
Пам'ятаю делегацію Зімбабве до Аксьонова кілька років тому)
Може, насілєніє і почало мочою митись, але по ідеї їм не сильно то допомогло))
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19.10.2020 21:19 Ответить
Советую перенять опыт по сбору воды у жителей планеты Дюна.
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19.10.2020 14:02 Ответить
не дюна а аракис.
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19.10.2020 16:13 Ответить
водовыжималку купят. воду из камней выдавливать ))
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19.10.2020 14:07 Ответить
В магазинах крисма буде продаватись бутильована вода двох видів. Питна вода(тіхій дон) і вода технічна(оброблені хлоркою організовані стоки). Перші 50 лярдів підуть на інфраструктуру для організації стоків і закупівлю хлорки.
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19.10.2020 14:12 Ответить
50 млрд. и в Крыму появятся следы жизни - вода
Как на Марсе. Следы есть, а жизни- нет.
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19.10.2020 14:15 Ответить
Хай нанимают шаманов из Якутии, может они накличут дождичек в четверг.
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19.10.2020 14:15 Ответить
А " камни с неба " не будут финансировать?
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19.10.2020 14:20 Ответить
Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9581
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19.10.2020 14:36 Ответить
И есть тоже
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19.10.2020 16:36 Ответить
обещать - не значит жениться.
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19.10.2020 14:37 Ответить
Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…
(При украинской власти крымчане, сдающие отдыхающим жилье, платили символический «туристический сбор» в несколько десятков гривен. Все остальные деньги, получаемые от сдачи жилья отдыхающим, крымчане клали в свой карман.
После провозглашения Крыма «независимым» там издали закон, согласно которого каждый квадратный метр сдаваемого внаем жилья облагается налогом, во много раз большим, чем бывший ранее туристический сбор).
Вопрос: Что от этого выиграли крымчане и дружат ли они с политэкономией и своей собственной головой?!
*
- Слушайте, а зачем крымчане пошли на «референдум» и так массово стали проситься, чтобы их к России присоединили?
- Так они возжелали российских зарплат и пенсий, но надеялись, что им оставят украинские цены…
- А чего они тогда сразу в ЕС не попросились? Там же и пенсии, и зарплаты ещё выше российских!
- А им «русскоязычная» челюсть и природная лень мешает…
*
Вонь «крымчан - русскоязычных париотов» (старых пердунов), на «референдуме» в 2014 году :
- Мы хотим умереть в России!
- Да пожалуйста… Дохните в России… Вам никто не мешает…Но ответьте на два вопроса:
1. Почему, желая «умереть в России», вы штурмуете лечебные учреждения Крыма, жалуясь, в то же время, на ухудшившееся, при России, медицинское обеспечение?
2. Почему «вонь» от вашего «умирания» должна мешать жить молодым крымчанам?
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19.10.2020 14:41 Ответить
Обещать, еще не означает жениться!
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19.10.2020 14:47 Ответить
50 млрд. рублів виділено на програму "вода щурам", щоб закупити побільше впагонів-скотовозок і вивезти весь непотріб, який в любу секунду може зрадиди - в Сибір під Китай. Ось і вся програма. Там у Байкалі вода є і потрібно стримувати китайців, щоб масово не заселяли пусті землі. А вони думають, що їм будуть оприснювати морську воду?
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19.10.2020 15:00 Ответить
Сколько бы денег не выдели бы на водоснабжение Сахары, от этого вода в Сахаре не появится, а деньги просто уйдут в песок. То же самое будет в оккупированном Крыму, деньги уйдут в песок, а вода от этого не появится. Так, что оккупанты, скоро вы будите есть и пить песок
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19.10.2020 15:02 Ответить
Что они свои "деревянные" считают.. шо тех их " миллиардов", на зиму печи топить. Туда нужно 15 - 20 миллиардов долларов и то если их не растащат . А так как в Раше подобное чудо не возможно, усушка, утряска, уварка составляет не менее 60% , то и того больше. Заодно меньше денег пойдет на создание ракет с непредсказуемой траекторией" аля Воронеж", авантюры по всему свету и подкуп западных бюрократов и элит постсоветских государств..
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19.10.2020 15:39 Ответить
Ну надо же как-то успокоить "соотечественников" - и вправду поверят, что Путин о них заботится и скоро даст воду, главное, потерпеть чуть-чуть.
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19.10.2020 16:23 Ответить
Помыться можно будет в море. Сколько там той зимы?!
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19.10.2020 17:11 Ответить
Щось забагато для того, щоб кримчан вивезти на Колиму.
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19.10.2020 18:10 Ответить
50 млрд булькнут в никуда- это хорошо! Денег на войну будет меньше и развал быстрее.
В скважины они будут вкладывать, где вода может быть только соленой! )))
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19.10.2020 20:42 Ответить
Знаючі люди казали, що там вже майже в усіх скважинах росол. Коли кримчани почнуть дохнути від зневоднення, інфекційних хвороб та вошей - лише тоді можна вважати, що ми перемогли. А поки можна лише зловтішатися над тупоголовими зрадниками, яким захотілося пенсію та зарплату як на расєі.
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20.10.2020 00:58 Ответить
 
 