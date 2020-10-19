Правительство РФ обещает выделить 50 млрд рублей на водоснабжение в оккупированном Крыму

Правительство России направит около 50 млрд рублей "реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства России, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", - говорится в сообщении.

По словам Мишустина, вопрос водоснабжения оккупированного Россией Крыма поручил решить президент Путин.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что с полуночи понедельника, 24 августа, в оккупированных Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды.

С 7 сентября в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом оккупационные "власти" Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

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