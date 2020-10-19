Правительство РФ обещает выделить 50 млрд рублей на водоснабжение в оккупированном Крыму
Правительство России направит около 50 млрд рублей "реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства России, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", - говорится в сообщении.
По словам Мишустина, вопрос водоснабжения оккупированного Россией Крыма поручил решить президент Путин.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.
Ранее сообщалось, что с полуночи понедельника, 24 августа, в оккупированных Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды.
С 7 сентября в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом оккупационные "власти" Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
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"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
Перший етап - беремо ватку в основному значенні (медична вата з аптеки) і пропускаємо воду.
Другий етап - ватка в іншому значенні (крисчанин) п'є воду, після чого цуранить сечею. Вона є продуктом цього етапу очищення.
Третій та подальші етапи аналогічні другому, тільки ватка п'є вже сечу.
Може, насілєніє і почало мочою митись, але по ідеї їм не сильно то допомогло))
Как на Марсе. Следы есть, а жизни- нет.
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…
(При украинской власти крымчане, сдающие отдыхающим жилье, платили символический «туристический сбор» в несколько десятков гривен. Все остальные деньги, получаемые от сдачи жилья отдыхающим, крымчане клали в свой карман.
После провозглашения Крыма «независимым» там издали закон, согласно которого каждый квадратный метр сдаваемого внаем жилья облагается налогом, во много раз большим, чем бывший ранее туристический сбор).
Вопрос: Что от этого выиграли крымчане и дружат ли они с политэкономией и своей собственной головой?!
*
- Слушайте, а зачем крымчане пошли на «референдум» и так массово стали проситься, чтобы их к России присоединили?
- Так они возжелали российских зарплат и пенсий, но надеялись, что им оставят украинские цены…
- А чего они тогда сразу в ЕС не попросились? Там же и пенсии, и зарплаты ещё выше российских!
- А им «русскоязычная» челюсть и природная лень мешает…
*
Вонь «крымчан - русскоязычных париотов» (старых пердунов), на «референдуме» в 2014 году :
- Мы хотим умереть в России!
- Да пожалуйста… Дохните в России… Вам никто не мешает…Но ответьте на два вопроса:
1. Почему, желая «умереть в России», вы штурмуете лечебные учреждения Крыма, жалуясь, в то же время, на ухудшившееся, при России, медицинское обеспечение?
2. Почему «вонь» от вашего «умирания» должна мешать жить молодым крымчанам?
В скважины они будут вкладывать, где вода может быть только соленой! )))