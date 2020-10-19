Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии: "Последствия будут катастрофическими"
Если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется оплатить дополнительно более 6 млрд гривен.
Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укркокс" в адрес НКРЭКУ.
Как сказано в письме, из-за карантина украинская промышленность и так теряет объемы производства: в отдельных отраслях производство сократилось на четверть.
"Вместе с тем, украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает около 26% валютных поступлений страны, 12% ВВП, и более 30 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней", - напоминают в Ассоциации.
В сложившейся ситуации последствия от повышения тарифа будут катастрофическими. "Рост тарифа приведет к росту расходов украинской металлургии почти на миллиард гривен, что является критическим для отрасли", - подчеркивается в письме.
Промышленники напоминают: обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников брало на себя государство, а следовательно, оно и должно компенсировать стоимость "зеленого" тарифа из госбюджета.
"Мы считаем недопустимым финансирование государственных обязательств за счет бытовых потребителей", - отметили в Ассоциации.
Как известно, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.
Ассоциация "Укрметаллургпром" заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схемой обкрадывания потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф "Укрэнерго" должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.
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уставной фонд 1000 грн
доходы резко ''упали''
30 лет не заменили ни одной ЛЭП
все имеет свой срок эксплуатации
это металл с СССР
нынешний уже давно бы сгнил
как и дороги все запущено до предела
теперь лет 20 нужно хорошо напрягаться
чтобы привести в порядок ЛЭП дороги
и не снижая доходов хотят сделать это за наш счёт
и сделают свои доходы неприкосновенны