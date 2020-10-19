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Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии: "Последствия будут катастрофическими"

Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии:

Если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется оплатить дополнительно более 6 млрд гривен.


 Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укркокс" в адрес НКРЭКУ.


Как сказано в письме, из-за карантина украинская промышленность и так теряет объемы производства: в отдельных отраслях производство сократилось на четверть.

"Вместе с тем, украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает около 26% валютных поступлений страны, 12% ВВП, и более 30 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней", - напоминают в Ассоциации.


В сложившейся ситуации последствия от повышения тарифа будут катастрофическими. "Рост тарифа приведет к росту расходов украинской металлургии почти на миллиард гривен, что является критическим для отрасли", - подчеркивается в письме.
Промышленники напоминают: обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников брало на себя государство, а следовательно, оно и должно компенсировать стоимость "зеленого" тарифа из госбюджета.

"Мы считаем недопустимым финансирование государственных обязательств за счет бытовых потребителей", - отметили в Ассоциации.
Как известно, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.


Ассоциация "Укрметаллургпром" заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схемой обкрадывания потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф "Укрэнерго" должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+4
"Разграбим Украину дотла!" - девиз олигархов.
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19.10.2020 13:52
+4
НКРЭКУ создана попєрєдныком для обогащения олигархов-паразитов, их западных и эрефийских кураторов (олигарх это чей-то кошелёк), для уничтожения индустрии Украины и обнищания - уничтожения, украинского народа. Разве это уже не очевидно всем?
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19.10.2020 13:54
+4
Интересно, где ещё в мире есть тарифы на транспортировку электроэнергии или перед властью стоит задача уничтожить экономику Украины и ее как государство?
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19.10.2020 13:59
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Правила форума Совет форумчан
Зробимо їх разом!!!
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19.10.2020 13:50 Ответить
. В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах ."В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил олигарх.На вопрос, поддерживал ли Зеленского Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".
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19.10.2020 13:51 Ответить
Оказалось достаточно одного года чтобы развалить всю стабильно работавшую до этого систему.
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19.10.2020 13:52 Ответить
"Разграбим Украину дотла!" - девиз олигархов.
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19.10.2020 13:52 Ответить
Больше того - их план, руководство к действию.
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19.10.2020 14:00 Ответить
НКРЭКУ создана попєрєдныком для обогащения олигархов-паразитов, их западных и эрефийских кураторов (олигарх это чей-то кошелёк), для уничтожения индустрии Украины и обнищания - уничтожения, украинского народа. Разве это уже не очевидно всем?
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19.10.2020 13:54 Ответить
Интересно, где ещё в мире есть тарифы на транспортировку электроэнергии или перед властью стоит задача уничтожить экономику Украины и ее как государство?
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19.10.2020 13:59 Ответить
Раніш Укренерго акумулювало всю електроенергію зі всіх джерел в продавало згідно тарифів НКРЕ. Маржа субсидувала вартість транспортування і перекриття тарифних перекосів. Зараз утворений енергоринок і прямі контракти, і Укренерго не отримує прибутку від продажу електроенергії, отже не може субсидувати транспортування.
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19.10.2020 14:39 Ответить
"Последствия будут катастрофическими" - промышленники... КАТАСТРОФА сидит на Банковой !
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19.10.2020 14:01 Ответить
"Последствия будут катастрофическими", ФСБ наказало "Козырю" робити дірку в погонах для чергової зірки.
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19.10.2020 14:01 Ответить
создали фирму прокладку ''энеро,,
уставной фонд 1000 грн
доходы резко ''упали''
30 лет не заменили ни одной ЛЭП
все имеет свой срок эксплуатации
это металл с СССР
нынешний уже давно бы сгнил
как и дороги все запущено до предела
теперь лет 20 нужно хорошо напрягаться
чтобы привести в порядок ЛЭП дороги
и не снижая доходов хотят сделать это за наш счёт
и сделают свои доходы неприкосновенны
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19.10.2020 14:11 Ответить
нє, заважати їм не треба, хай встановлюють що завгодно. все рівно, якщо в тебе є поріг дохідності, вище нього оплатити не можна. в ку-ку-зе-руїні треба щоб закрилися всі підприємства, всіх на заробітки, хо неспроможний - примусово пролікувати екстрактом ковіду з домішками маточного шмигаля. як казав класик: сильних в раби, слабких - в гроби.
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19.10.2020 14:25 Ответить
Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії: "Наслідки будуть катастрофічними" - Цензор.НЕТ 1715
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19.10.2020 14:27 Ответить
 
 