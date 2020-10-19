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Новости Правосудие
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Запрет книги о Стусе - возврат Украины в орбиту "русского мира" и во времена сталинских репрессий, - "ЕС"

Запрет книги о Стусе - возврат Украины в орбиту

Решение суда о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вводит в независимой Украине классическую цензуру, присущую отсталым тоталитарным странам, и перечеркивает всякие перспективы построения в Украине свободного демократического общества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность".

"Решение Дарницкого районного суда о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" из-за упоминания в ней лидера пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука является прямым доказательством сценария возвращения Украины в орбиту "русского мира", который реализует действующая власть Украины. ... Ползучий реванш "пятой колонны" Кремля уже дошел до запрета исторической правды о репрессиях тоталитарного режима против выдающегося деятеля украинского национально-освободительной борьбы", - отмечает политсила

В "Европейской Солидарности" подчеркнули, что каждый политик должен нести ответственность за свои действия, поэтому попытка Медведчука скрыть свою роль в "деле Стуса" является попыткой исказить факты.

"А запрет распространять историческую книгу с достоверными данными возвращает наше государство во времена сталинских репрессий, когда все украинское уничтожалось. "Европейская Солидарность" считает подобное "правосудие" недопустимым и призывает все политические силы, участвующие в избирательном процессе, предоставить публичную оценку таким действиям пророссийской ОПЗЖ", - подытожили в "ЕС".

Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Автор: 

запрет (1705) книги (630) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25084) юстиция (758) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+39
А помните, как зебилы строчили постоянно, почему медведчук не сидит? Теперь-то смело держат языки в жопах, как и по многим другим вопросам.
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19.10.2020 13:56
+22
чему удивляться, если для работы над юридическим оформлением будущего "опроса Зеленского", привлекли Портнова.
Вятрович подал заявление в полицию о готовящемся правонарушении на выборах.
В общем будет весело. Зеленский на голом месте умудрился создать кучу проблем. И прежде всего - самому себе.
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19.10.2020 14:09
+20
Реванш сепарсько-колорадської гидоти набирає обертів!!)))
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19.10.2020 14:06
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у него нет головы. он головка *****.
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19.10.2020 14:22 Ответить
В ігровій серії Dead Space ключова умова ефективного винищення некроморфів - "стратегічне розчленування" (тобто треба максимально фрагментувати заражених, бо навіть без голови вони можуть атакувати).
Тому пропоную Некроморфа (Мертвечука) порубати на кавалки Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6131

Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3557
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19.10.2020 14:58 Ответить
думаю, шо в реале этого мало. як би ті кавалки знову не зібрав хтось до купи? клонування залишається можливим((( попіл по вітру розвіяти в таких боях надійніше )) імхо.
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19.10.2020 15:16 Ответить
наши суды всегда стараются угодить властям. "незалежнiсть судової гiлки" - пустой звук. хоть Тараса Шевченко не запретили. в раше Л.Н.Толстого суд признал террористом.
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19.10.2020 14:18 Ответить
отличная реклама для книги от предателя медведчука-книгу расскупили во всех интернет магазинах- а читать нам книгу ублюдку медведчуку не получится запретить-
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19.10.2020 14:20 Ответить
https://twitter.com/mr_TranceFM TranceFM ретвітнув(ла)

https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata


https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata

Roland Deschain

@Rolandirebyata


Дякуємо, Петре Олексыйовичу
https://twitter.com/poroshenko @poroshenko
за те, що в 2018 роцы працевлаштував суддю Заставенко, яка до того 4 роки просиділа в т.зв. "ДНР".https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1318122851715743744
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19.10.2020 14:21 Ответить
А зеленому бидлу Порошенко й досі в штани сере..)))
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19.10.2020 14:23 Ответить
Вони бояться Порошенка , тому і скачуть , як гниди в кожній темі !
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19.10.2020 14:25 Ответить
https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1318122851715743744

Справді, що тут неправильного? Обоє рябоє.
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19.10.2020 14:34 Ответить
Можно подумать, что Медведчук при Порошенко сидел в тюрьме.
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19.10.2020 14:44 Ответить
...вместе "бабло мыли"..они -одного "посева"-кучманоиды...
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20.10.2020 13:47 Ответить
Вже у 2018-му відповідно до впровадженого законодавства про судову реформу (потім, восени 2019-го скасованого, зміненого) Президент при призначенні суддів своїм підписом виконував церемоніальний акт прийнятого ВККС рішення.
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19.10.2020 16:18 Ответить
Щойно купив в Ашані на Здолбунівській, Київ
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19.10.2020 14:21 Ответить
Судья Заставенко Марина Олександрівна , уроженка Макеєвки , Донецькоі обл, прийняла рішення про заброну книги про Василя Стуса !
Питання є ?????
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19.10.2020 14:21 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №228/2018

https://www.president.gov.ua/documents/2282018-24678
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19.10.2020 14:47 Ответить
Медведчук совершил очень большую ошибку. Теперь книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" будет самой востребованной в Украине. И да. Медведчук еще и отставший от жизни старый пень. Попытка запретить книгу в мире интернета это верх идиотизма
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19.10.2020 14:26 Ответить
с мертвечуком Господь поступит также, как и с разными предателями из рода Юдиного, ну хотя бы как с боксером недавно...ибо чашу народного проклятия,когда наполнится до краев,Господь опрокинет на голову владельца содержимого
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19.10.2020 14:29 Ответить
Хм. А неплохой маркетинговый ход от г-на Кипиани оказался.
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19.10.2020 14:34 Ответить
Вся зеленая плесень что пришла в украинскую власть обманом есть мертворожденное с стремительно падающим рейтингом.
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19.10.2020 14:40 Ответить
Виходить, що є чого боятися ворогу України Мертведчуку. Така це скотиняка, що знищив українського патріота і поета і ще хоче біти чистим. Потрібно обовязково купити цю книгу. А хто із суддів прийняв таке рішення? Народ має знати своїх "героїв"?
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19.10.2020 14:51 Ответить
Ничто не мешает издать книгу "История полицая Владимира Нестеровича Медведчука", с документами суда над ним, а также петициями его сына о реабилитации, с заявлениями этого друга русского народа и личного кума В.В.Путина, о том что его отец был полицаем по заданию бандеровского подполья (опровергнуто уцелевшими к тому времени бандеровцами). А вот есть свидетельства, что он был лагерным стукачём и это сохранило ему жизнь. Эти документы не сможет никто опровергнуть и их публикация не запрещена.
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19.10.2020 16:24 Ответить
Дайте ссылку на книгу - хочу купить скачать украсть
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19.10.2020 14:51 Ответить
Правосудие вершил реформированныи Порошенко суд.
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19.10.2020 15:00 Ответить
А нічо, шо з-за Порошенка до рефори першої та другої ланки судової системи елементарно не добрались? А нічо, шо за порядністю суддів та за законністю їхніх ркшень нині слідкують реформовані вже Зе-клованом ВККС та ВРП?
Збели, тля, де вас вчать так брехати? Невже в подоляка?
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19.10.2020 16:23 Ответить
Я вже багато разів писав. Що непокаране зло то є дуже погано. "Марина Заставенко, которую в 2017 году хотели уволить за связи с боевиками ОРДЛО. " Був би Порошенко нормальним, не було б тієї фігні що коїться. А так і порошенко до буцигарні треба, за те що ворогів випестив та відкормив.
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19.10.2020 15:20 Ответить
Оце рехвормовані поросенківські совєцькі суди-самі гуманні в мірє!
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19.10.2020 15:20 Ответить
О, еталонний Зебіл з французької палати мір і ваг)
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19.10.2020 15:24 Ответить
На якабу розібрали, книгарня Є - розібрали, Наш фомат, бук24 - розібрали.
Треба друкувати цю книгу з новою назвою.
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19.10.2020 15:23 Ответить
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6543
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19.10.2020 15:28 Ответить
Тобто за п'ять років порохло і камарілля не реформували судову систему, не вигнали сепарів і процапомосковську наволоч з судів і не дуже цим переймались, а тепер раптом побачили результат своєї "праці" і схопились за голову?! Тут вже бачили очі що купували, то тепер їжте аж повилазьте. Те що сепари і цапомосковські посіпаки підняли голову безумовно провина зебілів, але не панам з ЄС обурюватись з цього приводу. Це результат їхньої недолугої роботи. Тож якщо пика порепана, то не треба ображатись на дзеркало.
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19.10.2020 15:29 Ответить
Не брехливе зебільне чмо https://censor.net/ru/user/424474, це - результат твого галасування минулого року. І це ще в кращому випадку, якщо ти просто дебіл, і не доганяєш, що згадані тобою реформи просто нереально провести за 10-15 років, потрібно більше часу.
Бо ти, можливо - бот подоляковий.
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19.10.2020 16:27 Ответить
Судьи твари, сколько медведчук заплатил за такой приговор. Нужен Саакашвили, срочно.
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19.10.2020 15:49 Ответить
Но онлайн эту книгу вы не прочитаете - похоже, главной задачей автора было получение бабла от продажи, а не информирование "широких масс" о роли Медведчука в процессе.
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19.10.2020 16:14 Ответить
Ох уж ми терплячі....
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19.10.2020 16:19 Ответить
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5324
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19.10.2020 16:21 Ответить
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7567
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19.10.2020 19:05 Ответить
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6440

Ну вот с какого перепугу судьи получают пенсии больше военных. Они что, больше рискуют? Или больше следователя? И даже больше Президента. Они что, более значимы, чем Президент? И при этом такие приговоры выносят.
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19.10.2020 17:10 Ответить
Ну вот с какого перепугу судьи получают пенсии больше военных. Они что, больше рискуют? Или больше следователя? И даже больше Президента. Они что, более значимы, чем Президент? И при этом такие приговоры выносят.
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19.10.2020 17:12 Ответить
Следователи тоже как бы не на зарплате сидят)
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19.10.2020 20:00 Ответить
Ходячая химиотерапия судит книгу.Живучая тварь за наши деньги.Президент№6,не зря у него такой№,Мог бы задать 6 вопрос-Медведчук заслужил, высшую меру?Тогда была бы логика и польза в его разводняке.
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19.10.2020 17:23 Ответить
хорошо, что вы в 2014-2019 судебную систему реформировали и медведчука осудили-посадили.
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19.10.2020 17:51 Ответить
А можна перелік суддів? І адреси?
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19.10.2020 17:52 Ответить
Суддів на гиляку!
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19.10.2020 18:12 Ответить
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