Запрет книги о Стусе - возврат Украины в орбиту "русского мира" и во времена сталинских репрессий, - "ЕС"

Решение суда о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вводит в независимой Украине классическую цензуру, присущую отсталым тоталитарным странам, и перечеркивает всякие перспективы построения в Украине свободного демократического общества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность".

"Решение Дарницкого районного суда о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" из-за упоминания в ней лидера пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука является прямым доказательством сценария возвращения Украины в орбиту "русского мира", который реализует действующая власть Украины. ... Ползучий реванш "пятой колонны" Кремля уже дошел до запрета исторической правды о репрессиях тоталитарного режима против выдающегося деятеля украинского национально-освободительной борьбы", - отмечает политсила

В "Европейской Солидарности" подчеркнули, что каждый политик должен нести ответственность за свои действия, поэтому попытка Медведчука скрыть свою роль в "деле Стуса" является попыткой исказить факты.

"А запрет распространять историческую книгу с достоверными данными возвращает наше государство во времена сталинских репрессий, когда все украинское уничтожалось. "Европейская Солидарность" считает подобное "правосудие" недопустимым и призывает все политические силы, участвующие в избирательном процессе, предоставить публичную оценку таким действиям пророссийской ОПЗЖ", - подытожили в "ЕС".

Ранее Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

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