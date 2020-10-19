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Новости Коронавирус и карантин
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20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки вполне реальны через 3-4 недели, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки вполне реальны через 3-4 недели, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев. Прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября, начале ноября.

"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.

И.о. директора ЦОЗ отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил Кузин.

По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

Также читайте: Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Я Вас наверное огорчу. Ваше пожелание о 73% смертности будет распространяться на все население. Вне зависимости от политических взглядов. Ковиду как-то похер на то что Вы адепт соевой секты свидеьелей сивочелого рехворматора.
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19.10.2020 14:43
+5
при 20 000 в день начнет схлопываться все,уже сейчас больницы принимают только по скорой,дальше будет самоизоляция,самолечение,самозахоранение
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19.10.2020 14:11
+4
Запитайте це у Автодору.
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19.10.2020 14:18
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Да не надо нас пугать !!! этА простА сИзонный грип...
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19.10.2020 14:03 Ответить
Какие 20?
Возможно 120-130 тысяч!
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19.10.2020 14:08 Ответить
при 20 000 в день начнет схлопываться все,уже сейчас больницы принимают только по скорой,дальше будет самоизоляция,самолечение,самозахоранение
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19.10.2020 14:11 Ответить
Вы думаете раньше при сезонном ОРВИ меньше было? Просто никто статистику не вел.
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19.10.2020 14:41 Ответить
При сезонном ОРВИ было 15 пневмоний в день, зимой, сейчас - 50-60 когда "не сезон", это вам для размышлений
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19.10.2020 14:58 Ответить
Откуда такая статистика? Если к примеру за 2018 год только https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html смертность от пневмоний, вызванных неизвестным возбудителем составила более 5000 . Если прикинуть на три месяца получается более 50 в день. И это только смертность, а не число заболевших. Так что как-то не вяжется с Вашим утверждением.
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19.10.2020 15:06 Ответить
>Откуда такая статистика?

Это данные по поступившим с пневмонией (и подобными) больным в конкретной опорной больнице (на 250 ковид-коек)
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19.10.2020 16:04 Ответить
Меня интересует не текущая статистика. С ней понятно - она ведется. Меня интересует статистика до ковида. Откуда она?
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19.10.2020 16:33 Ответить
Эту статистику никто под роспись не ведёт, это обычная сезонная нагруженность: до ковида было до 15-20 максимум зимой, уже ближе к весне стало стабильно 20, потом по нарастающей. Если вы про источник - зав. одного из отделений, которого вижу довольно часто
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19.10.2020 17:08 Ответить
В таком случае это сильно субъективное мнение Вашего знакомого зава и Ваше лично. Выдавать эти цифры за статистические было бы некорректно. Я Вам привел статистику по 2018 году. Если ее "размазать" на 12 месяцев, то получится что в 2018 году без какой либо короны в Украине только умирало от пневмоний порядка 14 человек в день. Значит заболевало и болело пневмонией и того больше. И это официальная статистика, а не личные наблюдения кого бы то ни было. Причем следует учитывать, что такая статистика не распределяется равномерно по месяцам года. Основное заболевание приходится на осенне-зимний период. Посмотрим статистику по пневмониям в этом году полную. Тогда только можно будет точно определить на сколько ковид на нее повлиял. Покуда то что есть на сайте укрстата по смертности это http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/xls/kpops0720_ue.xls период январь - июль , где опубликована смертность от пневмоний 3497 человек, указано что от ковид 1637 человек умерло. Входят ли число умерших от ковид в число пневмоний и сколько сказать сложно. Но даже если предположить что динамика смертности не изменится, то число смертей если и вырастет к концу года, то не более чем вдвое. И тогда получится что от пневмоний умрет порядка 6000 чел. Что собственно незначительно отличается от средних показателей смертности в доковидный период. Вот такая статистика. И, как Вы там говорили в одном из своих постов, это Вам для размышлений.
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20.10.2020 11:54 Ответить
"Сама, сама, сама! Не в ресторане, самообслуживание!"
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19.10.2020 16:55 Ответить
Чем больше проводится тестов, тем больше выявляется количество заболевших.
А какой процент от заболевших попадает в больницы и в палаты интенсивной терапии под ИВЛ?
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19.10.2020 14:13 Ответить
Запитайте це у Автодору.
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19.10.2020 14:18 Ответить
Нет, стабильно растёт общее число поступающих с легочными инфекциями, их порой начинают размещать в сопредельных отделениях, т.к. все койки уже заняты
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19.10.2020 15:00 Ответить
Смертность должна приближаться к 73%
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19.10.2020 14:19 Ответить
В порохонном бюро работаешь что-ли?
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19.10.2020 14:24 Ответить
Я Вас наверное огорчу. Ваше пожелание о 73% смертности будет распространяться на все население. Вне зависимости от политических взглядов. Ковиду как-то похер на то что Вы адепт соевой секты свидеьелей сивочелого рехворматора.
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19.10.2020 14:43 Ответить
А вовочка ещё пару опросов придумает и убьёт всех нафиг...
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19.10.2020 14:23 Ответить
а завтра уже перегоним израиль по количеству заболевших.разница в 200 человек
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19.10.2020 14:27 Ответить
А надо было доганять Израиль по качеству избирателей. Да и кандидатов тоже. Там неслужившему в армии мужчине в политике делать нечего. Да и гнусавые пародии на предыдущего президента там не прокатят.
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19.10.2020 14:59 Ответить
Вовочка думає про роздачу, безкоштовно, чорних мішків для захороненя
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19.10.2020 14:28 Ответить
Негайно садочки і школи закрити на карантин! Скільки ще треба нам хворих?
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19.10.2020 14:30 Ответить
З мови дипломатів це означає: дайте нам ще грошей. Багато грошей. І не запитуйте, на що їх витрачено. Бо не витрачатимемо вже навіть на блаЗЄнське "велике_будівництво"
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19.10.2020 14:30 Ответить
за двадцать дней вплотную приблизимся к ирану (сейчас у них 534 тыс),перейдя с 25 места в мире на 14-е
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19.10.2020 14:31 Ответить
Шош такое, неужели маски не помогают?
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19.10.2020 14:32 Ответить
Тільки що прийшов додому з вулиці. Майже всі без масок. Я теж.
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19.10.2020 14:37 Ответить
А вы и дальше без масок по улицам ходите, будет и 120 тысяч в сутки.
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19.10.2020 14:33 Ответить
Кузя, не стращай, бо тут і Цензор вимкнеться.
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19.10.2020 14:34 Ответить
Тут головне не піднімать паніки та не запроваджувати додаткових заходів ДО виборів.
І підтримать вільну економічну зону на Канабісі...
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19.10.2020 14:44 Ответить
комплект №1 для ныряния - маска, трубка, ласты. символично. если в один прекрасный момент у тебя не окажется маски, то скоро тебе может не хватить дыхательной трубки и тебе придётся склеить ласты. дайвинг, ну казалось бы зачем в большинстве случаев нужна трубка? но изначально в дайвинге есть не писанный закон - если у тебя в один прекрасный момент не окажется трубки, то тебе она больше никогда уже и не понадобится. сегодня, в обычной жисти, этот закон стал касаться маски - если в один прекрасный момент у тебя не окажется маски, то тебе она больше никогда уже и не понадобится. причём в обоих случаях - смерть от отсутствия воздуха в лёгких. и оба два случая базируются на казалось бы очень низкой вероятности угодить в смертельную ситуацию.
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19.10.2020 15:03 Ответить
Кличко уже говорил, что есть понимание данной ситуации?
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19.10.2020 15:06 Ответить
Да 20 тысяч случаев заражения в сутки есть уже сейчас. Просто наши люди, зная реалии обычных (не депутатских) больниц, тянут до последнего с тестированием и обращением к врачу... Вследствие этого - эпидемия не останавливается, распростр. шире и дальше... Главные виновники - степанов, ляшко, шмыгаль, зеля... Вместо реальных мер на опережение, вместо использования опыта других стран - постоянный зеленый трёп и откровенная ложь про "апрельские 200 тестов" от степанова (реально в конце марта укр.лаборатории могли делать до 6тыс. тестов в день) и мартовские "10 млн. тестов из Китая к 22.03" от ничего не гарантирующего зеленого "гаранта" (оно же - "ЗЕЛЯ-ПОЛПРОЦЕНТА", т.к., реально привезли всего 50тыс.тестов или 0,5% от обещанного с экранов - "обещание" висит до сих пор на сайте ОПУ - 20.03.20)... МАСТЕРА СПОРТА ПО ХРОНИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗЕЛЁНОЙ БРЕХНЕ... Вот только умершие у нас не потешно-киношные, а вполне реальные, за что в нормальной стране вся эта квартально-цирковая шайка уже давно сидела бы ЗА РЕШЁТКОЙ...
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19.10.2020 15:15 Ответить
 
 