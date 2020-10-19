20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки вполне реальны через 3-4 недели, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
В Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев. Прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября, начале ноября.
"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.
И.о. директора ЦОЗ отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.
"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил Кузин.
По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.
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