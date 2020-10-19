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"Слуга народа" Качура о переезде Венедиктовой на госдачу: На время своей работы руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на время своих полномочий может жить на госдаче, поскольку является руководителем силового ведомства, а следовательно, требует особых условий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Я считаю, что те руководители правоохранительных органов, которые возглавляют любые ведомства, должны находиться для себя в безопасных условиях (но только на период своей деятельности). Не может такого быть, что у нас все генеральные прокуроры жили в Конча-Заспе, в этих имениях. Заехал, пожил там, как в гостинице, если надо, отработал, сложил полномочия и уехал жить к себе в квартиру (или что там у тебя раньше было)", - считает парламентарий.

При этом он не одобряет идею аренды такого жилья по заниженной цене, однако убежден, что Ирина Венедиктова, которая сейчас платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, делает это непреднамеренно.

"Я не защищаю здесь никого. Не думаю, что у Венедиктовой есть время изучать, где что стоит. Но надо контролировать однозначно, на что идут средства налогоплательщиков, потому что это наши наемные работники. То есть я поддерживаю точно идею, чтобы такое было, но правильно ли это, чтобы это было по заниженной какой-то стоимости и так далее?" - рассуждает депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ. ФОТОрепортаж

Также Качура считает оправданным переезд на государственную дачу президента Зеленского.

"Если говорить о высшем политическом руководстве, то обещали, что, действительно, государственных дач не будет, такие тезисы были. И, действительно, на постоянной основе их никто не использует, потому что президент сказал, что это, как отель, до тех пор, пока мы не найдем постоянное какое-то жилье. То есть это временно, он не переехал туда жить, как прошлые все генеральные прокуроры, президенты (они там жили и 10 лет, и 15, и сейчас живут уже не знаю, в каком правовом статусе)", - рассказал депутат.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности

Напомним, в начале июля программа "Схемы" сообщила, что Зеленский начал жить на государственной даче. Впоследствии Офис президента подтвердил информацию журналистов и сообщил, что это "временно". Позже, он заявил, что считает резиденцию в Конча-Заспе "отелем" и хочет жить в собственном или арендованном доме.

Осенью "Схемы" также рассказали о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам в три раза дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов первого класса на территории этого же комплекса.

жилье (908) Венедиктова Ирина (726) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+30
Самое безопасное место - тюрьма..
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19.10.2020 14:16
+27
Первый вопрос для опроса 25 числа

"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 1357
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19.10.2020 14:35
+19
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 9568
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19.10.2020 14:42
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Правила форума Совет форумчан
где он тот уровень разглядел, непонятно...
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19.10.2020 14:15 Ответить
А в кино зебилам показывали как он на велосипеде ездил
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19.10.2020 14:19 Ответить
Первый вопрос для опроса 25 числа

"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 1357
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19.10.2020 14:35 Ответить
Єй там видєлілі малєнькую комнатушку для прислуги с совмєщоннимі удобствамі
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19.10.2020 14:19 Ответить
Уявляю, що б кричав цей Качура, якого не один я хочу потримати за зелену краватку, коли б на цю держдачу свого часу переїхав Луценко. Гидкий той Качура. Окрім огиди ніяких емоцій не викликає.
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19.10.2020 14:25 Ответить
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 9568
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19.10.2020 14:42 Ответить
до сих пор в Украине не был убит или ранен ни один генпрокурор
покушения (снайпером через бетонную стену) были

мало охраны и заштореных окон в квартире ?
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19.10.2020 14:25 Ответить
Це він про внутрікорпоративний рівень, там у Венедіктової найвищий щабель у курятнику.))
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19.10.2020 14:26 Ответить
госдачи - пережиток коммунизма (содержать их стоит много денег налогоплательщиков.)
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19.10.2020 15:00 Ответить
Та просто лизнул знатно,не разглядывая
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19.10.2020 21:17 Ответить
Самое безопасное место - тюрьма..
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19.10.2020 14:16 Ответить
правда на небесах еще надежней
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19.10.2020 14:19 Ответить
Это вряд ли...
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19.10.2020 14:19 Ответить
морг!
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19.10.2020 14:20 Ответить
Тем более комфотрное в ВИП камерах "от Малюськи".
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19.10.2020 15:06 Ответить
"Слуга народа" Качура о переезде Венедиктовой на госдачу: На время каденции руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях - Цензор.НЕТ 2761
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19.10.2020 14:19 Ответить
Все лучшее детям)
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19.10.2020 14:18 Ответить
Чи й не цаца.
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19.10.2020 14:19 Ответить
"жить в безопасных условиях" - в морге вполне безопасно...
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19.10.2020 14:19 Ответить
дебилка должна жить среди дебилок
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19.10.2020 14:19 Ответить
Я понимаю так,если ссышь то нечего идти во власть или в правоохранительные структуры иди за станок, кассиром в супермаркет или в Польшу клубнику собирать.
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19.10.2020 14:20 Ответить
Да ты шо?
А что же ваша богуцкая_маска_ в_дырочку прыгала, орала, дудела и гремела вокруг дома Луценко, не давая ночью спать ни его членам семьи, ни их соседям?
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19.10.2020 14:20 Ответить
"боґуцкая" помилилася Як у випадку з "тупим_черевиком"
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19.10.2020 14:33 Ответить
Вона сама по собі помилка. Природи.
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19.10.2020 14:34 Ответить
Як на мене, то банальний аґент ґебні. Пригадую її "дефіляди" у вишиванці в окупованому Криму в той час, коли за український прапор ламали кості. А у неї в авто -- український прапор та вона посилає окупаційну поліцію do dupy. І їде далі. А потім зв'язка "боґкукая_ксантопулос" взялися за Порошенка. Тепер аґент_боґуцкая у ВР. Але то вже 73% дурнуватих її туди завели, вона на таке не розраховувала.
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19.10.2020 14:40 Ответить
Так відмазка не канає, придумай щось інше.
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19.10.2020 14:20 Ответить
не зрозуміло...хто ваще цього дурачка про щось запитує? нащо здоровим людям ця маячня???
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19.10.2020 14:24 Ответить
Интересно, для прокурора Кавеши стало быть замок построили?
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19.10.2020 14:20 Ответить
Добре, що нагадали. Чей же блаЗЄнський обіцяв нам "кевеші" та "борштщ" на посади прокурорів, про це вже всі дурнуваті з 73% навіть не згадують
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19.10.2020 14:35 Ответить
канешна... а все "слуги" не Киевляне - в общаге...
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19.10.2020 14:21 Ответить
Рівень керівника? В кого, в Бєнядіктової? Ні, це вже капець якийсь.
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19.10.2020 14:21 Ответить
Качура сейчас в каждом утюге. И, ладно бы, говорил что-то умное, полезное так "как всегда".
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19.10.2020 14:22 Ответить
Проскакивала информация, что зеленые хотят поставить его вместо Арахамии главой фракции. Возможно поэтому раскручивают его в информационном пространстве.
Оно же никто и звать его никак.
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19.10.2020 14:50 Ответить
Тогда все становится понятным.
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 5151
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19.10.2020 16:19 Ответить
Найбезпечніше в камері-одиночці.)
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19.10.2020 14:24 Ответить
Луценко Йуга жив не на госдачі і живий. Качура - зелене лайно.
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19.10.2020 14:25 Ответить
При Порошенко всі жили в своїх будинках,чи квартирах--президент, примьєр міністри,голова ВР, ген прокурор і інш. А пришла зелена брехлива ,єврейська чума і стало гірше навіть чим при зеку-янику. Уроди при владі--це найгірше,що можна придумати
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19.10.2020 14:25 Ответить
Якщо щось піде не так - ми снєсьом! Цікаво, де зараз ці знесуни?
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19.10.2020 14:27 Ответить
Самое безопасное место для этой тупой, наглой бабы, это тюрьма, там и вооруженная охрана в ее распоряжении.
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19.10.2020 14:26 Ответить
тим більш Малюська віп камери підготував !
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19.10.2020 14:35 Ответить
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Понятно? Скромнее надо быть, граждане зеленые. Тогда и архиву(а) заводить не придется. И рукописи гореть не будут. Впрочем, не факт. Были прецеденты, где и высокие стены не помогали. Ведь было же.
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19.10.2020 14:29 Ответить
А УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ЖИТИ В БЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ? СУКИ!
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19.10.2020 14:29 Ответить
Куда уж небезпечніше... Уже все новые жилкомплексы обносят заборами с первого дня. Некоторые неадекватные упрекают, что идет "геттоизация", но нормальные хотят жить в нормальных условиях, не бояться за детей, за себя и свое имущество.
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19.10.2020 16:21 Ответить
смотрю я на этот зеленый цирк и офигиваю. интересно в Европе и в штатах тоже генпрокуроры живут на госдачах? зеленая плесень реально уже достала.
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19.10.2020 14:30 Ответить
Да ладно. Просто страх потеряли, Майдан то давно был
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19.10.2020 14:30 Ответить
Респект пани Венедиктовой! И, как по мне, не надо оправдываться перед порохоботами!
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19.10.2020 14:34 Ответить
За что конкретно вы ей респектуете? Можно хоть пару пунктов?
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19.10.2020 14:41 Ответить
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 6281
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19.10.2020 14:35 Ответить
я не згоден тримати дебілку за прокурора
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19.10.2020 14:40 Ответить
Это при условии, что они выполняют свою работу - давят всякую мстительную высокопоставленную мразь и олегархов.
Вообще, идеальный Генпрокурор - это человек-холостяк, живущий в бункере, и оттуда отдающий приказы садить властных бандитов.
Но не в случае же с этой примадонной.
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19.10.2020 14:40 Ответить
Зелений треш і бардак! По суті шахраї : обіцяли, не зробили, а тепер брешуть в очі і типу все ок! Мудаки
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19.10.2020 14:43 Ответить
Качуру обрали "тєрпілою" по озвучці непопулярних дій зеленоватних. Останнім часом лише зелений факап і треш коментує.
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19.10.2020 14:47 Ответить
Ну от і наступив кінець епохи бідності для однієї лкремо взятої пракурорші. Яка, до речі не пройшла за конкурсом до Верховного суду. Патамушта ума палата...
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19.10.2020 14:47 Ответить
Создается впечатление, что Качура при Зеленском просто говорящий шут. Постоянно несет какую-то пургу.
Неужели в Украине самое безопасное место - это дача президента? А обыкновенная дача не подходит? Не та роскошь? И зачем тогда мы налогоплательщики содержим Гос. охрану?
И кого слуги народа боятся? Свой народ? Тогда вон с пляжа...
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19.10.2020 14:50 Ответить
Нужен ведь кто нибудь, кто перешутит президента.
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19.10.2020 15:04 Ответить
Я считаю, что те руководители правоохранительных органов, которые возглавляют любые ведомства, должны находиться для себя в безопасных условиях (но только на период своей деятельности).Источник: https://censor.net/ru/n3225580

Я не уверен, что переезд в шикарный особняк в Пуще-Водице это сразу как то прям обезопасит такого принципиального (правда только к Порошенко) генпрокурора. Мне кажется квартира с гос охраной и сигнализацией где то невдалеко от офиса прокурора на 2-3 комнаты вполне себе нормальный вариант для этого "борцуна с олихархатом".
Уже даже отмазки лепят через жопу. работают через жопу и отмазки через жопу, воруют неполхо только
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19.10.2020 14:54 Ответить
Зря качура презервативы с медведчуком раздавал это событие повлияло на дальнейшее его мировозрение в худшую сторону.
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19.10.2020 14:58 Ответить
Самое безопасное для нее место в камере-одиночке.
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19.10.2020 15:01 Ответить
Так вирили би бункер з бетонними плитами в три наката.
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19.10.2020 15:02 Ответить
Ждем заяву от Качуры, что это высказывание он сделал без своего ведома.
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19.10.2020 15:15 Ответить
від кого Їй ховатися,кого вона посадила,вся банда-товариші!!!
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19.10.2020 15:23 Ответить
Качура инициировал уголовное производство в отношении Федыны и Зверобой. А потерпевшим оказался - президент, главномандующий армией Украины и просто сцыкливый чмошник, прячущийся на госдаче вместе с венедиктова.
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19.10.2020 15:24 Ответить
та правильно. проснётся отак посля трудового дня среди ночи посреди степу, а стакан воды подать некому. а так прызыдент всегда под рукой, шоб подать )
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19.10.2020 15:39 Ответить
Тю, так навіть Луценко і навіть Щокін жили у своїх домах...

У Венедіктової, якщо що, в декларації вказана хатка площею ніби 300 м2. Там жити не можна???
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19.10.2020 15:43 Ответить
(Прорвало трубу, затопило мозг) Олександр Анатольевич, займите свой рот чем-нибудь полезным, в конце-концов.
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19.10.2020 15:47 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на время своих полномочий может жить на госдаче, поскольку является руководителем силового ведомства, а следовательно, требует особых условий безопасности.
Как информирует https://censor.net/, об этом в интервью https://www.radiosvoboda.org/a/news-sluha-narodu/30900778.html Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.Источник: https://censor.net/ru/n3225580Согласен: политикам такого уровня, должны жить в обитой войлоком комнате, под присмотром санитаров! Няша№2, где уголовные дела на зЕлоха и беню??? Что, госдача глаза закрыла? Напомню зЕбилу качуре: Что прокуроры для того и существуют, что бы все были в безопасности, а не крышевать бандюков, даже "95-го"!
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19.10.2020 15:49 Ответить
А шо так можно было ?
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19.10.2020 15:49 Ответить
страна- больна:
диагноз - ЗЕ!
лечение - Порох!
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19.10.2020 16:05 Ответить
Якось попередні генпрокурори обходились без держдач.
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19.10.2020 18:01 Ответить
Невже Вона так багато запроторила олігархів і корупціонерів за грати, що їй потрібно жити в безпечних умовах????
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19.10.2020 19:27 Ответить
"руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях"---а что же Луценко, Порошенко, Пастор,Гонтарева,Парубий, Яценюк , Гройсман и прочие из прежней власти жили в СВОИХ домах и квартирах, а не прятались по госрезиденциям, да и кортежами такими и близко не пользовались ?
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19.10.2020 21:55 Ответить
Какой уровень у шмары подзаборной?
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19.10.2020 22:01 Ответить
 
 