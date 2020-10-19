"Слуга народа" Качура о переезде Венедиктовой на госдачу: На время своей работы руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на время своих полномочий может жить на госдаче, поскольку является руководителем силового ведомства, а следовательно, требует особых условий безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Я считаю, что те руководители правоохранительных органов, которые возглавляют любые ведомства, должны находиться для себя в безопасных условиях (но только на период своей деятельности). Не может такого быть, что у нас все генеральные прокуроры жили в Конча-Заспе, в этих имениях. Заехал, пожил там, как в гостинице, если надо, отработал, сложил полномочия и уехал жить к себе в квартиру (или что там у тебя раньше было)", - считает парламентарий.
При этом он не одобряет идею аренды такого жилья по заниженной цене, однако убежден, что Ирина Венедиктова, которая сейчас платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, делает это непреднамеренно.
"Я не защищаю здесь никого. Не думаю, что у Венедиктовой есть время изучать, где что стоит. Но надо контролировать однозначно, на что идут средства налогоплательщиков, потому что это наши наемные работники. То есть я поддерживаю точно идею, чтобы такое было, но правильно ли это, чтобы это было по заниженной какой-то стоимости и так далее?" - рассуждает депутат.
Также Качура считает оправданным переезд на государственную дачу президента Зеленского.
"Если говорить о высшем политическом руководстве, то обещали, что, действительно, государственных дач не будет, такие тезисы были. И, действительно, на постоянной основе их никто не использует, потому что президент сказал, что это, как отель, до тех пор, пока мы не найдем постоянное какое-то жилье. То есть это временно, он не переехал туда жить, как прошлые все генеральные прокуроры, президенты (они там жили и 10 лет, и 15, и сейчас живут уже не знаю, в каком правовом статусе)", - рассказал депутат.
Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности
Напомним, в начале июля программа "Схемы" сообщила, что Зеленский начал жить на государственной даче. Впоследствии Офис президента подтвердил информацию журналистов и сообщил, что это "временно". Позже, он заявил, что считает резиденцию в Конча-Заспе "отелем" и хочет жить в собственном или арендованном доме.
Осенью "Схемы" также рассказали о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам в три раза дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов первого класса на территории этого же комплекса.
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покушения (снайпером через бетонную стену) были
мало охраны и заштореных окон в квартире ?
А что же ваша богуцкая_маска_ в_дырочку прыгала, орала, дудела и гремела вокруг дома Луценко, не давая ночью спать ни его членам семьи, ни их соседям?
Оно же никто и звать его никак.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Понятно? Скромнее надо быть, граждане зеленые. Тогда и архиву(а) заводить не придется. И рукописи гореть не будут. Впрочем, не факт. Были прецеденты, где и высокие стены не помогали. Ведь было же.
Вообще, идеальный Генпрокурор - это человек-холостяк, живущий в бункере, и оттуда отдающий приказы садить властных бандитов.
Но не в случае же с этой примадонной.
Неужели в Украине самое безопасное место - это дача президента? А обыкновенная дача не подходит? Не та роскошь? И зачем тогда мы налогоплательщики содержим Гос. охрану?
И кого слуги народа боятся? Свой народ? Тогда вон с пляжа...
Я не уверен, что переезд в шикарный особняк в Пуще-Водице это сразу как то прям обезопасит такого принципиального (правда только к Порошенко) генпрокурора. Мне кажется квартира с гос охраной и сигнализацией где то невдалеко от офиса прокурора на 2-3 комнаты вполне себе нормальный вариант для этого "борцуна с олихархатом".
Уже даже отмазки лепят через жопу. работают через жопу и отмазки через жопу, воруют неполхо только
У Венедіктової, якщо що, в декларації вказана хатка площею ніби 300 м2. Там жити не можна???
Как информирует https://censor.net/, об этом в интервью https://www.radiosvoboda.org/a/news-sluha-narodu/30900778.html Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.Источник: https://censor.net/ru/n3225580Согласен: политикам такого уровня, должны жить в обитой войлоком комнате, под присмотром санитаров! Няша№2, где уголовные дела на зЕлоха и беню??? Что, госдача глаза закрыла? Напомню зЕбилу качуре: Что прокуроры для того и существуют, что бы все были в безопасности, а не крышевать бандюков, даже "95-го"!
диагноз - ЗЕ!
лечение - Порох!