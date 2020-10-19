"Слуга народа" Качура о переезде Венедиктовой на госдачу: На время своей работы руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на время своих полномочий может жить на госдаче, поскольку является руководителем силового ведомства, а следовательно, требует особых условий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Я считаю, что те руководители правоохранительных органов, которые возглавляют любые ведомства, должны находиться для себя в безопасных условиях (но только на период своей деятельности). Не может такого быть, что у нас все генеральные прокуроры жили в Конча-Заспе, в этих имениях. Заехал, пожил там, как в гостинице, если надо, отработал, сложил полномочия и уехал жить к себе в квартиру (или что там у тебя раньше было)", - считает парламентарий.

При этом он не одобряет идею аренды такого жилья по заниженной цене, однако убежден, что Ирина Венедиктова, которая сейчас платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, делает это непреднамеренно.

"Я не защищаю здесь никого. Не думаю, что у Венедиктовой есть время изучать, где что стоит. Но надо контролировать однозначно, на что идут средства налогоплательщиков, потому что это наши наемные работники. То есть я поддерживаю точно идею, чтобы такое было, но правильно ли это, чтобы это было по заниженной какой-то стоимости и так далее?" - рассуждает депутат.

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Также Качура считает оправданным переезд на государственную дачу президента Зеленского.

"Если говорить о высшем политическом руководстве, то обещали, что, действительно, государственных дач не будет, такие тезисы были. И, действительно, на постоянной основе их никто не использует, потому что президент сказал, что это, как отель, до тех пор, пока мы не найдем постоянное какое-то жилье. То есть это временно, он не переехал туда жить, как прошлые все генеральные прокуроры, президенты (они там жили и 10 лет, и 15, и сейчас живут уже не знаю, в каком правовом статусе)", - рассказал депутат.

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Напомним, в начале июля программа "Схемы" сообщила, что Зеленский начал жить на государственной даче. Впоследствии Офис президента подтвердил информацию журналистов и сообщил, что это "временно". Позже, он заявил, что считает резиденцию в Конча-Заспе "отелем" и хочет жить в собственном или арендованном доме.

Осенью "Схемы" также рассказали о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам в три раза дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов первого класса на территории этого же комплекса.