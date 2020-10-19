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С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В частности, за 9 месяцев 2020 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 739 материалов (из них - 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов), в том числе в органы прокуратуры, фискальной службы, Нацполицию, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен.

"Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищений и присвоения государственных средств и имущества", - говорится в сообщении.

Так, за 9 месяцев 2020 Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина повысила противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма, - доклад Совета Европы

Также, в соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, за 9 месяцев 2020 Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 45 материалов (из них - 25 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть связаны с финансированием терроризма / сепаратизма, проведенных с участием лиц, которые публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции.

Из 45-ти переданных материалов, 8 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины.

отмывание денег (197) финансы (344) Госфинмониторинг (12)


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Топ комментарии
+5
Какое такое отмывание? Не, не слышал!
С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 997
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19.10.2020 14:35
+5
А что значит "выявила"? Эти деньги конфискованы? А как можно устроиться в "финансовую разведку"? Я буду хорошим разведчиком.
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19.10.2020 14:43
+4
ФБР вон нашло у нас отмывателя на миллиарды баксов. А наша т.н. финансовая разведка не хочет тоже его увидеть? Или не заплачено, вернее заплачено за избирательную слепоту?
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19.10.2020 14:48
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Какое такое отмывание? Не, не слышал!
С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 997
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19.10.2020 14:35 Ответить
Пещерный и Шестой апелляционый Суд и адвокаты, отмывавших деньги, скажут спасибо финансовой разведке, можно будет и поживиться. Это если дойдет до суда, что в Украине необязательно. Пока Генпрокурор Венедиктова, а президент, некто "квартальный клоун" это исключено.
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19.10.2020 14:41 Ответить
А что значит "выявила"? Эти деньги конфискованы? А как можно устроиться в "финансовую разведку"? Я буду хорошим разведчиком.
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19.10.2020 14:43 Ответить
Разведчики путь возьмут базу ГАИ и перепишут всех владельцев Астон-Мартинов, бронированных Мерседесов и Бентли - за рулем всех этих автомобилей в открытую ездят те, кого разведчики "ищут, не могут найти" или их водители!
Это еще не говоря про жильцов Кончи-Заспы, где преступников можно переписывать по имени владельцев домов!
Не разведчики, а цирковые клоуны-имитаторы деятельности у нас!
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19.10.2020 15:05 Ответить
Пробовали, среди владельцев половина - сотрудники СБУ, вторая - таможня с налоговой.
Так и живем...
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19.10.2020 16:22 Ответить
ФБР вон нашло у нас отмывателя на миллиарды баксов. А наша т.н. финансовая разведка не хочет тоже его увидеть? Или не заплачено, вернее заплачено за избирательную слепоту?
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19.10.2020 14:48 Ответить
Прошу заметить , барыга не при делах.
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19.10.2020 15:24 Ответить
Выявила окажется условным понятием..
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19.10.2020 15:46 Ответить
Практически сумма соврадает с суммой разворованной Вовчиком-морковчиком из Фонда борьбы с коронавирусом. Совпадение?
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19.10.2020 16:45 Ответить
очередной пук в воду
ППР -- посидели поговорили разошлись
/сидеть будет Мыкола за мешок зерна /
доказано случай сколько положено --
месяц и посадка - потом раследуйте
остальное и добавляйте срок
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19.10.2020 16:48 Ответить
 
 