С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн
Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, за 9 месяцев 2020 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 739 материалов (из них - 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов), в том числе в органы прокуратуры, фискальной службы, Нацполицию, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен.
"Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищений и присвоения государственных средств и имущества", - говорится в сообщении.
Так, за 9 месяцев 2020 Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен.
Также, в соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, за 9 месяцев 2020 Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 45 материалов (из них - 25 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть связаны с финансированием терроризма / сепаратизма, проведенных с участием лиц, которые публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции.
Из 45-ти переданных материалов, 8 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.
Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины.
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Это еще не говоря про жильцов Кончи-Заспы, где преступников можно переписывать по имени владельцев домов!
Не разведчики, а цирковые клоуны-имитаторы деятельности у нас!
Так и живем...
ППР -- посидели поговорили разошлись
/сидеть будет Мыкола за мешок зерна /
доказано случай сколько положено --
месяц и посадка - потом раследуйте
остальное и добавляйте срок