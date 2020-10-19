Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив
В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.
"Мат опросу
В ситуации с опросом, окружение идиотов сделало мат Зеленскому. Итак ключевой вопрос: а кто же это все профинансирует, получил простой ответ: профинансировать это может только сам Зеленский.
Статья 54 Закона "О предотвращении коррупции" запрещает государственным органам получать бесплатную денежную помощь. А статья 368 УК предусматривает от 5 до 10 лет за получение неправомерной выгоды.
На этом фоне особенно рисковой является идея проводить опрос "волонтерами". Конечно, никаких волонтеров не существует уже давно, иначе мы хотя бы раз их увидели на митингах в поддержку президента. Поэтому поставить 32 тыс. человек и избежать фиксации передачи средств - маловероятна история.
Итак, вот сценарии того, что будет с опросом:
1. Зеленский сам заявит, что профинансирует опросы и реально его проведет. (Это минимум 4 млн долл, на фоне COVID-19 и войны на Востоке)
2. Опрос проведут в формате экзит-пола
3. Опрос проведут как попало и забьют на него после выборов.
Я думаю, что победит вариант 2. А вы как думаете?" - рассказал Андрусив.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вятрович подал заявление в полицию о готовящемся правонарушении на выборах. В общем будет весело.
Зеленский на голом месте умудрился создать кучу проблем. И прежде всего - самому себе.
Всьо происходящее буду фиксировать на видео.
а это ЗЕльоное недоразумение Ленку разоряет
оксюморон
Сам Зе, мог бы конечно профинансировать это типа из своего кармана, но в данном случае он выступал бы как обычный гражданин у которого нет прав проводить подобный соцопрос.
Сам принцип запрещающий получать госорганам безвозмездную помощь, не просто так появился в законодательстве - это борьба с коррупцией!!!!
1. за него именно поэтому и голосовали, потому как думали, что это будет единственный президент который выполнит свои обещания
2. при всем при этом, те были на 2 порядка умнее и так открыто закон не нарушали (хотели нарушать - переписывали закон под себя и делали по закону), этот же тупо сцыт в глаза и думает что не видно.
Выводы: он такой же говнюк, только в добавок еще и тупой!!!
Если допустим взять казнокрада, то умный будет воровать так, чтобы делать это можно было долгие годы (зачем резать курицу несущие золотые яйца), а вот тупой вор ухайдохает экономику за один присест и даже не поймет, что это сделал он сам!
Не зря говорится "Простота хуже воровства"!
PS Думаете на Западе все такие честные?! Да хрен там! Они, так умеют воровать и такие красивые схемы лепить, что нашим даже не снилось (думаете чего они схемы наших уникумов, раскусывают, еще на этапе законопроектов?!). Просто там общество на более высоком уровне и как следствие выше контроль (проколишься и тебя заклюют такие же как ты, чтобы самим не попасться). Поэтому и воровство там, на границе рентабельности обычного предприятия 2-3% (будет выше сразу заметят), с нашими 200% никак не сравнить!!!
-- Отэц!
У Зеленского были деньги ещё до президентства, чтобы заплатить и за опрос и за подсчёт ругательств после опроса. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией Приват Банка во времена олигарха Игоря Коломойского. Сейчас у него ещё больше денег. С ним и Радуцкий и Ермак делились и многие другие такие же.
Пока ясно одно внимание избирателей власть искусно переключила с выборов,
с эпидемии на пять вопросов Зеленского .
Главное ,как он догадался ,что мы обсуждаем на кухне ?
Ну ,просто , " попал " в яблочко.
Ану 5 вопросов придумай, а не то сядешь вот на эту бутылку водки, но пустую, а придумаешь, то получишь ее на руки, но полную, плюс - сырок "советский" и кусок яблока.
Вот бомж и придумал, это была его самая легко заработанная бутылка за 50 лет)
Но будут верещать о нём со всех трибун, особенно о п. 2
не відповісти хоча б на одне:
1. Чим відрізняється Формула 1 від формули Штанмаєра?
...
Далі буде.
Один 500 000 евро за 4 дневный отдых на Мальдивах.
Второй 4 млн - только спросить.
Ставки растут.
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
Зеленскому крайне важен положительный ответ на один из пяти, чтобы потом заручиться якобы поддержкой народа. Этим и объясняется удивление многих политиков тем, что часть вопросов либо уже была на подобных опросах и получила поддержку народа, либо не нуждается в опросах вообще,так как могут решаться напрямую без опросов, но они стоят в опросниках. Скорее всего для профанации.
Видать, Зеленскому пообещали нехило заплатить за положительное решение всего одного вопроса, раз он попер напролом, невзирая на политические и имиджевые потери. Таким "дорогим" вопросом может быть только вопрос торговли наркотиками. Применение каннабиса. А каннабис - это официальное название марихуаны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марихуана