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Новости Опрос Зеленского
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Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив

Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив

В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.

"Мат опросу

В ситуации с опросом, окружение идиотов сделало мат Зеленскому. Итак ключевой вопрос: а кто же это все профинансирует, получил простой ответ: профинансировать это может только сам Зеленский.

Статья 54 Закона "О предотвращении коррупции" запрещает государственным органам получать бесплатную денежную помощь. А статья 368 УК предусматривает от 5 до 10 лет за получение неправомерной выгоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ. ДОКУМЕНТ

На этом фоне особенно рисковой является идея проводить опрос "волонтерами". Конечно, никаких волонтеров не существует уже давно, иначе мы хотя бы раз их увидели на митингах в поддержку президента. Поэтому поставить 32 тыс. человек и избежать фиксации передачи средств - маловероятна история.

Итак, вот сценарии того, что будет с опросом:

1. Зеленский сам заявит, что профинансирует опросы и реально его проведет. (Это минимум 4 млн долл, на фоне COVID-19 и войны на Востоке)

2. Опрос проведут в формате экзит-пола

3. Опрос проведут как попало и забьют на него после выборов.

Я думаю, что победит вариант 2. А вы как думаете?" - рассказал Андрусив.

Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив 01

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) местные выборы (2752) опрос (2824) Андрусив Виктор (13)


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Топ комментарии
+27
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 4235
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19.10.2020 14:46
+22
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 44
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19.10.2020 14:44
+21
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 2869
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19.10.2020 14:49
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Правила форума Совет форумчан
Коломойский действует по подсказанной ФСБ методе: вброса перед чем то для Коломойского важным. Перед выборами Зеленского были вбросы Роттердам + , Свинарчук.Перед принятием закона о передаче 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки Аваков начал Шереметгейт. Сейчас вбрасываются вопросы от имени безмозглого буратины для нейтрализации предательства спецоперации по вагнеровцам и как выборная агитация за слуг народа Коломойского.
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19.10.2020 14:40 Ответить
Для работы над юридическим оформлением будущего "опроса Зеленского", привлекли Портнова.
Вятрович подал заявление в полицию о готовящемся правонарушении на выборах. В общем будет весело.
Зеленский на голом месте умудрился создать кучу проблем. И прежде всего - самому себе.
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19.10.2020 15:07 Ответить
Я тоже не поленюсь и вызову полицию к этим опоросятам в манишках.
Всьо происходящее буду фиксировать на видео.
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19.10.2020 15:16 Ответить
раньше президенты были нормальные, все в дом тащили, в семью,
а это ЗЕльоное недоразумение Ленку разоряет
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19.10.2020 15:10 Ответить
Справа в тому що у півшостого стільки нема....а взяти у інших це пряма корупція
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19.10.2020 15:16 Ответить
Є в нього. А от добре це чи погано - не знаю, мабуть, для нього добре, для нас погано...
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19.10.2020 15:29 Ответить
стільки вільних грошей у нього нема - все кудись вкладено. А щоб продати активи потрібен час…
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19.10.2020 16:59 Ответить
а это ЗЕльоное недоразумение Ленку разоряет/ Вряд ли шибздик вернёт наворованное. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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19.10.2020 15:26 Ответить
Ось зелене сцикло і загнали в кут!
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19.10.2020 14:40 Ответить
оно само забилось и писается
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19.10.2020 15:05 Ответить
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 8876
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19.10.2020 14:42 Ответить
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 44
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19.10.2020 14:44 Ответить
О! в нас у Харковы майже біля кожного підїзда таке неподобство - повні смятники агітпропаганди зеленого лайна!
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19.10.2020 14:59 Ответить
Ты где в ХарьковЫ живёшь, гуцул?
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19.10.2020 15:03 Ответить
Шо не получилось на шару растаможить? Бяда!
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19.10.2020 14:44 Ответить
А Бубачка розмитнила свого лісапета?
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 1904
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19.10.2020 14:49 Ответить
Тащите клизму, да побольше! Будем объем двигателя измерять! А потом еще и выхлоп на токсичность проверим...
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19.10.2020 15:10 Ответить
Так им и нужно. Нечего было за бубочку жопу рвать. Пусть теперь вспоминают.
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19.10.2020 14:45 Ответить
Яких "людей"? - Тих, що за них голосували?
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19.10.2020 15:20 Ответить
А хто сказав що в цьому братимуть участь держоргани. Працюватимуть упороті зебіли за спасибі. Шах вам і мат.
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19.10.2020 14:42 Ответить
зебіли за спасибі


оксюморон
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19.10.2020 14:48 Ответить
Клоунская команда, сделала упор, что именно Зе как президент, имеет право проводить такой опрос. В данном случае, он выступает как госорган, инициировавший процесс и если на таком соцопросе кто то будет бесплатно работать, то налоговые органы однозначно трактуют это как безвозмездная помощь!
Сам Зе, мог бы конечно профинансировать это типа из своего кармана, но в данном случае он выступал бы как обычный гражданин у которого нет прав проводить подобный соцопрос.
Сам принцип запрещающий получать госорганам безвозмездную помощь, не просто так появился в законодательстве - это борьба с коррупцией!!!!
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19.10.2020 15:07 Ответить
Именно так!
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19.10.2020 15:19 Ответить
Очередной ПЕСык с очередным ГАВ!
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19.10.2020 14:42 Ответить
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 4235
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19.10.2020 14:46 Ответить
И при этом должен отразить это в своей декларации. И заплатить все налоги.
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19.10.2020 14:43 Ответить
Это да! Ведь ЗЕ это единственный Президент Украины который не выполнил своих предвыборных обещаний!
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19.10.2020 14:56 Ответить
И при этом постоянно нарушает Конституцию и Законы Украины. Смачного.
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19.10.2020 14:57 Ответить
А в твоей методичке другие фразы есть? Это ты мне вчера уже писал!
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19.10.2020 15:01 Ответить
Живешь по методичкам? Твои проблемы. Не меряй всех по себе, служивое. Смачного.
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19.10.2020 15:05 Ответить
Так то оно так, только вот:
1. за него именно поэтому и голосовали, потому как думали, что это будет единственный президент который выполнит свои обещания
2. при всем при этом, те были на 2 порядка умнее и так открыто закон не нарушали (хотели нарушать - переписывали закон под себя и делали по закону), этот же тупо сцыт в глаза и думает что не видно.
Выводы: он такой же говнюк, только в добавок еще и тупой!!!
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19.10.2020 15:15 Ответить
Ты знаешь, если говнюк, то пусть уж лучше тупой, чем умный(хитрожопый)!
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19.10.2020 15:40 Ответить
Сильно ошибаетесь.
Если допустим взять казнокрада, то умный будет воровать так, чтобы делать это можно было долгие годы (зачем резать курицу несущие золотые яйца), а вот тупой вор ухайдохает экономику за один присест и даже не поймет, что это сделал он сам!
Не зря говорится "Простота хуже воровства"!

PS Думаете на Западе все такие честные?! Да хрен там! Они, так умеют воровать и такие красивые схемы лепить, что нашим даже не снилось (думаете чего они схемы наших уникумов, раскусывают, еще на этапе законопроектов?!). Просто там общество на более высоком уровне и как следствие выше контроль (проколишься и тебя заклюют такие же как ты, чтобы самим не попасться). Поэтому и воровство там, на границе рентабельности обычного предприятия 2-3% (будет выше сразу заметят), с нашими 200% никак не сравнить!!!
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19.10.2020 16:16 Ответить
Ничо, Ленка очень удачлива в Лоттереях.
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19.10.2020 14:56 Ответить
Хуцпа все зробить, як захоче. А ви розводьтеся тут про "правила" та "закон". Запізно. Після незаконного розпуску ВР, який ми проковтнули, говорити про незаконність якогось опитування чи його фінансування просто смішно.
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19.10.2020 14:43 Ответить
Так вы и в 13 от Пэдры проковтнулы! Не привыкать...
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19.10.2020 14:45 Ответить
та воно собі білет в Оман купити не може ! що воно профінансує ? маски жодної лікарям не купив !
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19.10.2020 14:43 Ответить
И кто поверит, что это жлоб на посту президента оплатит из своего кармана это шоу? Напомню, что прячась за президентской неприкосновенностью, Зеленский избежал наказания за "шалости" с облигациями и даже штраф не заплатил за нарушение карантина
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 2052
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19.10.2020 14:45 Ответить
Соседи привет! А это правда, что у вас скоро трава в магазинах будет продаваться, а герыч и кокс на базарах?
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19.10.2020 14:45 Ответить
Так у нас похоже, Зеленский давно на марафете сидит. Даже анализы сдавал и то что у своего дружка. А ты как знаешь, "мы все президенты"
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19.10.2020 14:48 Ответить
Звичайно, слухай, а як у вас цей рік з урожаєм бананів та манго? А креветок?
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19.10.2020 14:51 Ответить
Если будете нормально "партизанить", и у вас трава на прилавках появится.
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19.10.2020 15:00 Ответить
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 2869
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19.10.2020 14:49 Ответить
Не боись! Если Парашенка победит то его будет интересовать только корыто, а забыл ещё и ...корыто!
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19.10.2020 14:59 Ответить
Тому дебіли повинні мобілізуватись і проголосувати за зелене лайно ще раз.
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19.10.2020 15:09 Ответить
Вопли и сопли позавчерашних Президенту до лампады!
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19.10.2020 14:53 Ответить
Кацап детектед
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19.10.2020 15:00 Ответить
"справжня воля народу" - это колбаса по 2,20, цены и налоги как в Сомали а зарплаты как в Германии. И шоб взять все и поделить.
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19.10.2020 15:36 Ответить
А ці ж кошти можна було б направити на лікування воїнів-інвалідів чи онкохворих дітей, та мало на ще які гуманітарні проблеми.
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19.10.2020 15:00 Ответить
Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів - Цензор.НЕТ 9620
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19.10.2020 15:00 Ответить
В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат.

Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів - Цензор.НЕТ 7466
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19.10.2020 15:03 Ответить
Подстава.Придется Лене финансировать-как поле в Оман.
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19.10.2020 15:04 Ответить
-- Мат!
-- Отэц!
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19.10.2020 15:05 Ответить
А взагалі, такий бардак на території бувшої України твориться, що цензор страшновато відкривати. куди не глянь - повний бардак на замовлення кремлівської ОПГ.
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19.10.2020 15:07 Ответить
Стисни булки - пляшка вислезне.))
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19.10.2020 15:11 Ответить
"Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь"- "Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то - не так, потому что он - дурак."
У Зеленского были деньги ещё до президентства, чтобы заплатить и за опрос и за подсчёт ругательств после опроса. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией Приват Банка во времена олигарха Игоря Коломойского. Сейчас у него ещё больше денег. С ним и Радуцкий и Ермак делились и многие другие такие же.
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19.10.2020 15:16 Ответить
Завтра в 10:30 выступление Зеленского в ВР.
Пока ясно одно внимание избирателей власть искусно переключила с выборов,
с эпидемии на пять вопросов Зеленского .
Главное ,как он догадался ,что мы обсуждаем на кухне ?
Ну ,просто , " попал " в яблочко.
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19.10.2020 15:18 Ответить
наверное разбудили бомжа в парке и сказали:

Ану 5 вопросов придумай, а не то сядешь вот на эту бутылку водки, но пустую, а придумаешь, то получишь ее на руки, но полную, плюс - сырок "советский" и кусок яблока.

Вот бомж и придумал, это была его самая легко заработанная бутылка за 50 лет)
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19.10.2020 15:31 Ответить
"3. Опрос проведут как попало"
Но будут верещать о нём со всех трибун, особенно о п. 2
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19.10.2020 15:27 Ответить
Опрос окончен.. всем спасибо.. все свободны..
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19.10.2020 15:41 Ответить
В мене до тебе 3762 питання. І попробуй
не відповісти хоча б на одне:
1. Чим відрізняється Формула 1 від формули Штанмаєра?
...
Далі буде.
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19.10.2020 15:44 Ответить
Здесь,на цензоре,комментаторы ещё те шутники! Все прекрасно понимают,что этот опрос будет за счёт налогоплательщиков.
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19.10.2020 16:02 Ответить
Это минимум 4 млн долл
Один 500 000 евро за 4 дневный отдых на Мальдивах.
Второй 4 млн - только спросить.
Ставки растут.
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19.10.2020 16:27 Ответить
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
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19.10.2020 16:31 Ответить
Так це вже реальність.
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19.10.2020 17:20 Ответить
"В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат." - а должны были поставить раком.Источник:https://censor.net/ru/n3225585
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19.10.2020 16:35 Ответить
А за неплатежеспособного Вову опять "заплатит жена" как за поездку в Оман ))
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19.10.2020 16:37 Ответить
Порошенко за свої кошти тихо купує зброю та прилади на фронт, захисні костюми для лікарів, а цей " не лох" купує дурне опитування ні про що.
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19.10.2020 16:39 Ответить
Вы думаете это их остановит они ведь считают что все им дозволено
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19.10.2020 16:48 Ответить
ніколи я не був антисемітом - після відео з цим жидом - так!!
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19.10.2020 17:08 Ответить
вот и славненько. правильный и законный опрос состоится. всё будет хорошо.
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19.10.2020 17:49 Ответить
Не гроші є ключовим питанням, Андрусів, а те, що зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважен, тобто його опитування є протизаконим.
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19.10.2020 17:58 Ответить
Не вийшов. Конституція не встановлює вичерпний перелік дій, які виконує президент. На виконання (будь-якої статті Конституції) Президент видає укази і розпорядження. Але це, напевне, не стосується цього опросу, Бо указу чи роспорядження поки нема, і мабуть не буде. Тобто все це лише слова. Але, я сподіваюсь, це опитування обернеться Зеленському майбутнім антикорупційним розслідуванням. Чинний президент є непідслідним НАБУ, але для детективів слова будь якого чиновника є підставою для відкриття провадження по факту.
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19.10.2020 20:13 Ответить
Такое впечатление, что в будущем опросе из 5 вопросов - 4 это ширма.
Зеленскому крайне важен положительный ответ на один из пяти, чтобы потом заручиться якобы поддержкой народа. Этим и объясняется удивление многих политиков тем, что часть вопросов либо уже была на подобных опросах и получила поддержку народа, либо не нуждается в опросах вообще,так как могут решаться напрямую без опросов, но они стоят в опросниках. Скорее всего для профанации.
Видать, Зеленскому пообещали нехило заплатить за положительное решение всего одного вопроса, раз он попер напролом, невзирая на политические и имиджевые потери. Таким "дорогим" вопросом может быть только вопрос торговли наркотиками. Применение каннабиса. А каннабис - это официальное название марихуаны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марихуана
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19.10.2020 19:45 Ответить
Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів - Цензор.НЕТ 6704
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19.10.2020 22:00 Ответить
О каком законе может идти речь для зеленского, не смешите ради Бога, для клоуна законы не писаны.
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19.10.2020 23:43 Ответить
 
 