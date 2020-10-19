Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив

В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.

"Мат опросу

В ситуации с опросом, окружение идиотов сделало мат Зеленскому. Итак ключевой вопрос: а кто же это все профинансирует, получил простой ответ: профинансировать это может только сам Зеленский.

Статья 54 Закона "О предотвращении коррупции" запрещает государственным органам получать бесплатную денежную помощь. А статья 368 УК предусматривает от 5 до 10 лет за получение неправомерной выгоды.

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На этом фоне особенно рисковой является идея проводить опрос "волонтерами". Конечно, никаких волонтеров не существует уже давно, иначе мы хотя бы раз их увидели на митингах в поддержку президента. Поэтому поставить 32 тыс. человек и избежать фиксации передачи средств - маловероятна история.

Итак, вот сценарии того, что будет с опросом:

1. Зеленский сам заявит, что профинансирует опросы и реально его проведет. (Это минимум 4 млн долл, на фоне COVID-19 и войны на Востоке)

2. Опрос проведут в формате экзит-пола

3. Опрос проведут как попало и забьют на него после выборов.

Я думаю, что победит вариант 2. А вы как думаете?" - рассказал Андрусив.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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