Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы
Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".
В частности, с июля 2021 г. должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.
Итак, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 - 4 тыс. 50 грн. Согласно проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го - до 5 тыс. 265 грн.
Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 увеличится до 6 тыс. 61 грн, с июля 2021 - до 6 тыс. 567 грн.
У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн.
Увеличение должностных окладов рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021". С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.
Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю
Напомним, ранее правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021", которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.
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помнится, при Порохе и Гройсмане зарплаты учителям таки увеличили сразу и планировали увенличить на ЕЩЕ 70% к январю 2020...
Но тут зебилы (и учителя) выбрали клоуна и повышения отменили... "патамушта мы стоим перед небывалым ЫканамиЧным скачком в 40%!"(с)шмаркля...
Пообещали 4000, а будет 4050, а потом аж 5265 ! И это молодые учителя!
А учителя высшей категории получат аж 7001!
Главное что бы корупцией не баловались при таких деньжищах, иначе пожизненные макароны на зоне.
І ще, а звідки в цьому бидлячому суспільстві мають ті вчителі взятись, що лише за покликом душі в душі дитячі лише світле і добре нести? Ти сам, який є? В дзеркало подивись, що там побачиш? А тупе і нагле бидло. І що ж ти хочеш?
Можете повторити ще раз!🙂
Або як сказав один чинуша з районо ще у 90-і, в епоху невиплат: "у вас шо, тётки, дач нету? ото вёдра в зубы и на базар, там и наторгуете себе! и не скиглите тут за зарплаты!"
Після виборів навчальні заклади будуть переведені на фінансування з місцевих бюджетів. Відповідно кожна громада буде фінансувати школи із можливостей свого бюджету.
Тобто - Я вам обіцяв, але...... Промуркотить Зєльц.
Знаєте чому Японія найрозвинутіша країна Світу???
Тому, що вчитель для учнів, батьків і влади у Японії - Бог!!!
І по зарплаті, і по Повазі до нього, як влади так і Суспільства!!!
А в нас в Україні, яка зарплата і повага до вчителя, така і країна задрипана!!!!
А вместо халвы учителям дают пососать ЗЕленый леденец. Смокчат, смокчат его учителя, а во рту у них слаще не стало.😉😊😀