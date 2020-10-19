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Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы

Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы

Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".

В частности, с июля 2021 г. должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Итак, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 - 4 тыс. 50 грн. Согласно проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го - до 5 тыс. 265 грн.

Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы 01

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 увеличится до 6 тыс. 61 грн, с июля 2021 - до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 6 тыс. учителей сейчас находятся на самоизоляции, - Минобразования

Увеличение должностных окладов рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021". С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю

Напомним, ранее правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021", которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.

Минобразования (1735) учитель (496) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+14
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 7328
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19.10.2020 14:52
+12
А какжиж 4000 долларов? ЗЕ, ты же обищаль
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19.10.2020 14:52
+7
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 2238
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19.10.2020 14:53
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Правила форума Совет форумчан
А какжиж 4000 долларов? ЗЕ, ты же обищаль
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19.10.2020 14:52 Ответить
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 2238
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19.10.2020 14:53 Ответить
Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми - Цензор.НЕТ 9898
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19.10.2020 15:06 Ответить
Оман с другой стороны глобуса, дура!
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19.10.2020 15:44 Ответить
- Шо, опять?(с)

помнится, при Порохе и Гройсмане зарплаты учителям таки увеличили сразу и планировали увенличить на ЕЩЕ 70% к январю 2020...
Но тут зебилы (и учителя) выбрали клоуна и повышения отменили... "патамушта мы стоим перед небывалым ЫканамиЧным скачком в 40%!"(с)шмаркля...
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19.10.2020 15:02 Ответить
Какая разница 4000 гривень или долларов?
Пообещали 4000, а будет 4050, а потом аж 5265 ! И это молодые учителя!
А учителя высшей категории получат аж 7001!
Главное что бы корупцией не баловались при таких деньжищах, иначе пожизненные макароны на зоне.
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19.10.2020 15:04 Ответить
Это должностной оклад, а не зарплата.
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19.10.2020 15:06 Ответить
Треба розуміти, що це буде ніяке не підвищення зарплат, а лише часткова компенсація за інфляційеі процеси - підвищення цін і комуналки. Не можливо підняти зарплати (в реальному вимірі), коли немає росту економіки і ВВПна душу населення.
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19.10.2020 15:12 Ответить
4000$ пересчитал Зешулер к курсу 1 к одному вот и вышло 4000грн, плюс минус
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19.10.2020 15:20 Ответить
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 7328
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19.10.2020 14:52 Ответить
Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми - Цензор.НЕТ 9917
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19.10.2020 15:05 Ответить
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19.10.2020 15:58 Ответить
на минималочку потянут...
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19.10.2020 14:54 Ответить
Да они с марта месяца не работают, то карантин то летняя отпускная .сейчас опять карантин.все на родителей скинули
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19.10.2020 16:19 Ответить
Ти дебіл?
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19.10.2020 17:10 Ответить
Это в баксах ?
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19.10.2020 14:55 Ответить
В євро.
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19.10.2020 14:57 Ответить
в тугриках
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19.10.2020 15:01 Ответить
В кувейтських динарах
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19.10.2020 15:03 Ответить
Хоч би не в російських фублях.
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19.10.2020 15:15 Ответить
вчителі ,ви не охрініли ? підвищення зарплати після 4000$ , у нас депутати менше отримують ?
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19.10.2020 15:00 Ответить
Посадовий оклад молодого вчителя менше мінімалки. Жодна скотина при владі так і не може прив'язати зарплати пропорційно до рівня мінімалки, а рахують від якогось там показника, яким вертять як заманеться. То збільшують його і кричать, що у вчителів зарплата росте (одночасно врізаючи різні доплати), то міняють суми доплат і знову кричать, що зарплата росте (щоб потім знову врізати при нагоді).
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19.10.2020 15:00 Ответить
Вересень 2020, вчитель 1-ї категорії (років 15-20 стажу) - 5051 грн. А яка там в нас мінімальна зарплата? 5000? Тобто, у вчителя 1-ї категор така ж зарплата. як в прибиральниці? І ще якась скотина щось скаже, що вчителі у нас не так їх діточок вчать?
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19.10.2020 15:00 Ответить
"вчителі" причетні до того, що ми сидимо в напівкомуняцькому лайні. Це -- золотий фонд совка. Тому нехай терплять.
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19.10.2020 15:17 Ответить
От молодець! А може взагалі нахер тих вчителів, а школи закрити? В нас он які батьки мудрі. А що, нехай самі і вчать, раз вчителі лайно. Блін, це ж наскільки то суспільство деградоване, щоб таке, як ти лайно дозволяло собі от так.
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19.10.2020 15:24 Ответить
Ще раз повторю, що наші напівсовкові вчителі -- лайно. Якби було по-иншому, ми не були б у такій дупі.
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19.10.2020 15:43 Ответить
вони ще допомагають підтасовувати результати на виборах
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19.10.2020 15:57 Ответить
Це за окрему плату, не плутай.
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19.10.2020 17:33 Ответить
Тобто, вчитель за мінімальну зарплату має тобі дітей предмету вчити і ще й твоїх діточок виховувати? А чи знаєш ти, що дитина виховується до тих пір, поки поперек ліжка вміщається, тобто, до років 5! Сім`я, батьки - от хто створює людину, а вчитель лише знання має дати. І якщо ти сам похерив своє дитя, то ніхто тобі (крім тюрми, хіба) то вже не виправить. То є раз.
І ще, а звідки в цьому бидлячому суспільстві мають ті вчителі взятись, що лише за покликом душі в душі дитячі лише світле і добре нести? Ти сам, який є? В дзеркало подивись, що там побачиш? А тупе і нагле бидло. І що ж ти хочеш?
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19.10.2020 16:01 Ответить
От бачите, зважаючи на Вас, вчителі у нас і справді лайно. Та й батьки Вас погано виховували, якщо Ви у бризканні слиною не можете знайти пристойних слів. Хто обирає фах учителя знає про платню. І це суспільство створювали та продовжують створювати напівсовкові вчителі, що за обіцянку $4000 від блаЗЄня готові вистрибнути зі штанів.
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19.10.2020 16:06 Ответить
До тебе? Пристойні слова? А ти падло з чого, з яких слів почало? То слова, які для тебе зрозумілі. Інших ти не сприймаєш так що...
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19.10.2020 16:10 Ответить
Повторю Вам, учителю: Ви -- совкове лайно Разом зі всіма совками-вчителями.
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19.10.2020 21:07 Ответить
++++++++++++++!!!!!
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19.10.2020 16:32 Ответить
теперь будет 8000 евро
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19.10.2020 15:01 Ответить
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19.10.2020 15:55 Ответить
Чергова локшина на вуха тих, що вже зробили себе разом.
Можете повторити ще раз!🙂
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19.10.2020 15:05 Ответить
Осталось дело за малым: сделать 1 грн. = 1 долл. США ....
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19.10.2020 15:10 Ответить
І взагалі, тре' по-зкріпному: "учитель это не работа, а призвание! вы сердце отдаёте детям - вот и показывайте ваш энтузиазм и не нойте!"
Або як сказав один чинуша з районо ще у 90-і, в епоху невиплат: "у вас шо, тётки, дач нету? ото вёдра в зубы и на базар, там и наторгуете себе! и не скиглите тут за зарплаты!"
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19.10.2020 15:17 Ответить
Самое интересное, что последствия таких "заоблачных" зарплат не имеет никакой реакции со стороны властей. Штатная укомплектованность школ, ВУЗов, МВД, ВСУ и т.д. - катастрофическая! И какую мы видим реакцию? Была зарплата "нищенская", а стала "нищенская+".
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19.10.2020 15:25 Ответить
До 4 тыс. бакинских...?
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19.10.2020 15:27 Ответить
Опять? 4 штук баксов уже не хватает?
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19.10.2020 15:48 Ответить
Явна брехня.
Після виборів навчальні заклади будуть переведені на фінансування з місцевих бюджетів. Відповідно кожна громада буде фінансувати школи із можливостей свого бюджету.
Тобто - Я вам обіцяв, але...... Промуркотить Зєльц.
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19.10.2020 15:51 Ответить
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19.10.2020 15:54 Ответить
на першому етапі на 76 гривень, на другому - на 54.. )) Так само, як і пенсії обіцяли підвищити брехуни зелені.
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19.10.2020 16:01 Ответить
Вроде и учителя нужны как никто и дети фактически 8 месяцев не учатся... Грустная ситуация..
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19.10.2020 16:08 Ответить
З якої ви країни, що у вас діти 8 місяців не навчаються?
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19.10.2020 17:24 Ответить
любая зеленая туфта с повышением зарплат и пенсий за пол года до того как ,имеет целью раскручивание инфляции в стране уже сейчас...
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19.10.2020 16:37 Ответить
Зесранці!.!!!!!
Знаєте чому Японія найрозвинутіша країна Світу???
Тому, що вчитель для учнів, батьків і влади у Японії - Бог!!!
І по зарплаті, і по Повазі до нього, як влади так і Суспільства!!!
А в нас в Україні, яка зарплата і повага до вчителя, така і країна задрипана!!!!
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19.10.2020 16:39 Ответить
Опять говорят ХАЛВА.
А вместо халвы учителям дают пососать ЗЕленый леденец. Смокчат, смокчат его учителя, а во рту у них слаще не стало.😉😊😀
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19.10.2020 16:41 Ответить
Вони і так добре заробляють за додаткове (наслідки дистанційного) по 120-150 грн година деруть.
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19.10.2020 16:44 Ответить
Особливо заробляють вчителі фізкультури і праці, ти хоч один урок в 7 класі проведи, а потім звиздякай
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19.10.2020 17:23 Ответить
З такими заробітними платами для освітян не дивує кількість дебілів які голосують за табуретку.
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19.10.2020 16:48 Ответить
В Україні повинно народитися нове гасло " Олігархів на гіляку".
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19.10.2020 16:49 Ответить
Ot 4000 evro do 7000 podnimet,tut tablicke osibka kak ja ponimaju ne gryvni a evrami dolzno bit
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19.10.2020 17:22 Ответить
2000$ - перший етап, 4000$ - другий етап, дати поставить час.
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19.10.2020 17:31 Ответить
Нє, ну класно ж учителям....
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19.10.2020 18:18 Ответить
 
 