Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы

Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".

В частности, с июля 2021 г. должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Итак, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 - 4 тыс. 50 грн. Согласно проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го - до 5 тыс. 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 увеличится до 6 тыс. 61 грн, с июля 2021 - до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн.

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Увеличение должностных окладов рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021". С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю

Напомним, ранее правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021", которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.