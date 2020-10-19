Отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка, - Креминь
Вопрос украинского языка должен быть на повестке дня государственной политики.
Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время третьего круглого стола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос государственного языка - среди главных, как для защиты, так и для развития. Но это не только вопрос ценностный. Это вопрос, который должен быть на повестке дня государства. Тех государственных институтов, которые отвечают за развитие Украины, той власти, которая взяла на себя ответственность за укрепление национальных интересов. Это способность всех ветвей власти выполнять то, что предусмотрено законом", - сказал Креминь.
Он отметил, что сейчас одним из больших рисков является отмена обязательного ВНО по украинской литературе.
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Мой почаще.
А смердящие пятки твои.
И повнимательнее.
Суржик не в счёт ни туда, ни сюда.
(французский суржик)
Они, кацапы.
Дальше...
Имхо,мне проще общаться на языке оккупанта (ну вот так сложилось),но это не значит что я меньше ненавижу кацаскую мразь,пришедшую на нашу землю.
Украинский язык должен быть единственным государственным языком.
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
Читают только ответы, сообразно требованию провластной политической силы.
Офигеть у тебя логика! Кто книги читает - не умеет думать своей головой.
А есть ещё те которые вообще диплом покупают. Они вообще наверное гиганты мысли.
Ты до сих пор считаешь, что твоя национальность имеет значение?..