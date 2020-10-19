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Новости Языковой вопрос
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Отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка, - Креминь

Отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка, - Креминь

Вопрос украинского языка должен быть на повестке дня государственной политики.

Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время третьего круглого стола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос государственного языка - среди главных, как для защиты, так и для развития. Но это не только вопрос ценностный. Это вопрос, который должен быть на повестке дня государства. Тех государственных институтов, которые отвечают за развитие Украины, той власти, которая взяла на себя ответственность за укрепление национальных интересов. Это способность всех ветвей власти выполнять то, что предусмотрено законом", - сказал Креминь.

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Он отметил, что сейчас одним из больших рисков является отмена обязательного ВНО по украинской литературе.

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+25
Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 807
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19.10.2020 15:10
+15
Не одним з головних, а найголовнішим. Бо головних питань - десятки. Для мене німець - це той, хто розмовляє українською. Француз - французькою. Японець - японською. Московит - російською. І німець так само сприймає, і француз, і японець, і московит. Лише українці вигадали якихось рускаязичних украінцев. Не будуть розмовляти українською мовою - не буде українців. І не буде України.
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19.10.2020 15:06
+14
Не согласен на все 100%. Вопрос украинского языка НЕ должен быть на повестке дня государственной политики. Украинский язык должен быть единственным государственным языком. И обсуждение этого вопроса должно быть снято раз и навсегда. Точка
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19.10.2020 15:07
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Не одним з головних, а найголовнішим. Бо головних питань - десятки. Для мене німець - це той, хто розмовляє українською. Француз - французькою. Японець - японською. Московит - російською. І німець так само сприймає, і француз, і японець, і московит. Лише українці вигадали якихось рускаязичних украінцев. Не будуть розмовляти українською мовою - не буде українців. І не буде України.
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19.10.2020 15:06 Ответить
Ну з французом та японцем зрозуміло. Не зрозуміло чому для Вас "німець - це той, хто розмовляє українською". Чому ви німця німецької мови позбавили.
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19.10.2020 15:24 Ответить
Коли постає питання про мову, мене починає глючити. Я не проти того, щоб німці забалакали українською. Тоді нас стане більше.
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19.10.2020 15:32 Ответить
Ну в німеччині і українців вістачає. В данному питанні це українцям, які в німеччині живуть, німецьку вчити потрібно. А як про мене питання про мову в Україні взагалі немає. Все чітко та ясно. Державна мова одна - українська. Вчитися треба теж на українскій мові. Здавати потрібно і мову, і літературу українську та ще й історію України обовʼязково. Це тільки в наших політиків мовне питання перед виборами завжди постає. В інший час воно їх не турбує взагалі. А для більшості українців такого питання немає взагалі - мова повинна бути українська та й все. Так само, ящо живеш наприклад у Франції, то повинен вчити ще й французську. Це природньо. Бо без знання мови ти глухий та німий. А англійська, так склалося, взагалі мова міжнародного спілкування. Та що і її бажано знати.
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19.10.2020 15:40 Ответить
Хватит дискуссий на эту тему . Есть качественный закон и всё - точка.
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19.10.2020 15:06 Ответить
Вот что странно: почему 75% комментов проукраинского Цензора на русском языке?
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19.10.2020 15:06 Ответить
а это для того, чтобы ты мог прочитать, как вас тут зелебобиков любят
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19.10.2020 15:08 Ответить
Тухлая отмазка.
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19.10.2020 15:10 Ответить
Ты у меня еще пятки понюхай, дегенерат.
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19.10.2020 15:12 Ответить
Смердят?
Мой почаще.
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19.10.2020 15:19 Ответить
Вонючий бурят. Твои отмазки на уровне младшей дегенеративной группы. Когда войска РФ с украинского Донбасса уберете?.
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19.10.2020 15:22 Ответить
Отмазки мои.
А смердящие пятки твои.
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19.10.2020 15:24 Ответить
Нюхать по кайфу? Но это ничего не меняет. Кацап, когда вы с нашего украинского Крыма свалите?
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19.10.2020 15:34 Ответить
"Дурак не отключается"?
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19.10.2020 15:38 Ответить
Понятно. Тогда хавай. Путин - *****, Раша - параша. Крым - это Украина.
Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5376
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19.10.2020 15:41 Ответить
Тупым как ты - все тупое )))
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19.10.2020 15:18 Ответить
Таким, как ты тупым, читать нужно дважды!
И повнимательнее.
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19.10.2020 15:23 Ответить
Не, это потому, что 75% украинцев общаются на русском....
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19.10.2020 15:13 Ответить
Откуда цифирь? Соловьиный помет или сливной бачек рассказали?
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19.10.2020 15:17 Ответить
Не Цензоре вычитал! 90% пишущих яростные патриоты, а 75% комментов на русском. Это на соцопросе можно придумать, что угодно. А тут фактА на лицЭ!
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19.10.2020 15:20 Ответить
Источник?
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19.10.2020 15:24 Ответить
Та почитай комменты и будет тебе источник "мудрости"!
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19.10.2020 15:26 Ответить
Ваше ***** много чего сказало. Про трактористов, один народ, бабушку с яйцами. Сослался на ЦН - где ссылка на первоисточник?
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19.10.2020 15:30 Ответить
Ну если ты читать не умеешь, то я не виноват! А первоисточник... да хоть твои комменты. Шо проблемы с украинским даже в вашей ботоферме?
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19.10.2020 15:43 Ответить
Немного меньше.
Суржик не в счёт ни туда, ни сюда.
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19.10.2020 15:20 Ответить
Так і російської мови в Україні практично немає. Той же самий суржик. Тільки ближчий до російської. До речі, в німеччині суржиків немає. У Франції також немає. І в Англії немає. І в Іспанії немає. І в Італії. І в Польщі. Там суржики називають діалектами. Наші ж діячі носіїв суржику викинули з числа українськомовних, щоб знизити відсоток українців.
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19.10.2020 15:37 Ответить
Не пори муру.
(французский суржик)
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19.10.2020 15:40 Ответить
Стронг Рок - кацапський дебіл
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19.10.2020 15:43 Ответить
Не хотят коверкать родную речь.
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19.10.2020 15:09 Ответить
От это ближе к истине.
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19.10.2020 15:15 Ответить
Чей Крым, херакл?
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19.10.2020 15:15 Ответить
У вас и тесты протухшие.
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19.10.2020 15:18 Ответить
Для того чтобы жечь ватных гнид, тесты в самый раз. Итак , чей Крым?
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19.10.2020 15:20 Ответить
Наш, украинский. Дальше...
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19.10.2020 15:21 Ответить
Так наш или украинский? Зачем запятая.? Вопрос- уточнение . Кем оккупирован украинский Крым?
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19.10.2020 15:26 Ответить
Что-то снова не так?
Они, кацапы.
Дальше...
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19.10.2020 15:29 Ответить
Дурака включил. Так кто оккупировал Крым?
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19.10.2020 15:31 Ответить
Якщо путлера називають ****** по російськи-то чому б і ні?Не обов'язково російськомовний-ворог.В україні повно вати і україномовної.Важливо не те на якій мові ти висловлюєш свої думки,а те про що ти думаєш.
Имхо,мне проще общаться на языке оккупанта (ну вот так сложилось),но это не значит что я меньше ненавижу кацаскую мразь,пришедшую на нашу землю.
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19.10.2020 15:18 Ответить
И ,кстати,полностью поддеживаю нижеотписавшегося https://censor.net/ru/user/211128.
Украинский язык должен быть единственным государственным языком.
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19.10.2020 15:21 Ответить
В Україні з великої літери,звичайно.
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19.10.2020 15:28 Ответить
Не согласен на все 100%. Вопрос украинского языка НЕ должен быть на повестке дня государственной политики. Украинский язык должен быть единственным государственным языком. И обсуждение этого вопроса должно быть снято раз и навсегда. Точка
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19.10.2020 15:07 Ответить
Шапки меняем, как перчатки.
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19.10.2020 15:07 Ответить
Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 807
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19.10.2020 15:10 Ответить
А чому в Україні маємо скасовувати щось українське?
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19.10.2020 15:14 Ответить
Боя комусь пі...онеру так закортіло "!
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19.10.2020 15:17 Ответить
Зробив це разом!
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19.10.2020 18:16 Ответить
Я в це не вірю. Невже знову розпочинається русифікація... Може дійсно їх треба їх різати ....?
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19.10.2020 15:17 Ответить
А какой тогда язык будет обязателен в ВНО?
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19.10.2020 15:23 Ответить
Язык- это не только для общения, но это оружие с помощью которого можно манипулировать людьми.
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19.10.2020 15:24 Ответить
Наразі ситуація ще погіршилася...
Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6890
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19.10.2020 15:26 Ответить
Плохо быть разобщённой Украине без украинских общин,инородцы в Украине могут с коренного населения верёвки вить
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19.10.2020 15:29 Ответить
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
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19.10.2020 15:30 Ответить
Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5424
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19.10.2020 15:33 Ответить
ЗЕмерзота
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19.10.2020 15:38 Ответить
Російськомовний не має права називати себе українцем. Російськомовний - це росіянин.
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19.10.2020 15:53 Ответить
Взагалі, звідкіля узявся цей дискурс про відміну ЗНО з літератури? З якого дива?
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19.10.2020 15:59 Ответить
Климкин предлагает украинцам обсудить использование латиницы наряду с кириллицей 27.03.18 / Идея не такая уж фантастическая, как кажется.
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19.10.2020 16:07 Ответить
Не понял. Ну хрен с ней, с литературой, а язык?
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19.10.2020 16:14 Ответить
Отмена ВНО по литературе, а опасность языку?
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19.10.2020 16:18 Ответить
Развитию языка так по-любому! Мало?
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19.10.2020 18:18 Ответить
98% детей не читают эти произведения! А тех, кто читает, отучают думать своей головой.
Читают только ответы, сообразно требованию провластной политической силы.
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20.10.2020 08:57 Ответить
98% детей не читают эти произведения! А тех, кто читает, отучают думать своей головой.
Офигеть у тебя логика! Кто книги читает - не умеет думать своей головой.
А есть ещё те которые вообще диплом покупают. Они вообще наверное гиганты мысли.
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20.10.2020 09:42 Ответить
В итальянском ресторанчике плакат, где очень просто написано: Иисус Христос - еврей, твоя машина - немецкая, твой телевизор - японский, твои деньги - американские, демократия, при которой ты живёшь, - греческая, кофе, который ты пьёшь, - бразильский, берег, на который ты едешь в отпуск, - турецкий, цифры, которыми ты пишешь, - арабские, буквы твои - кириллица.
Ты до сих пор считаешь, что твоя национальность имеет значение?..
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19.10.2020 16:20 Ответить
Там в ресторанчике висит плакат русским вход запрещен
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19.10.2020 16:32 Ответить
в фантазиях только.
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19.10.2020 17:34 Ответить
А Земноводні хочуть скасувати обов'язкове ЗНО з української літератури? На кого ж працює Вовочка? На Медведчука, чи напряму, на Путяту.
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19.10.2020 16:27 Ответить
Русский надо знать чтоб сказать русский ванька сдавайся руки верх иди сюда
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19.10.2020 16:30 Ответить
Ніхто не каже, що не треба знати різні мови, і російську теж, а особливо англійську. Але це - по бажанню. А от обов'язковим має бути знання державної української, подобається це комусь чи ні.
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19.10.2020 17:51 Ответить
 
 