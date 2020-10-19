В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат. ИНФОГРАФИКА
В 2020 году среди 26 государств-членов ЕС, по которым имеются данные, в течение 10-26 недель (март - июнь) было зафиксировано на 168 тысяч смертей больше, чем среднее число смертей за тот же период за 2016-2019 годы. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.
Об этом сообщает Евростат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным статистического ведомства ЕС, пик дополнительных 36 тысяч смертей пришелся на 14-ю неделю (конец марта - начало апреля). Начиная с 19 недели (начало мая) каждую неделю регистрировалось менее 5 тысяч дополнительных смертей по сравнению со средним показателем за четыре года. На 25 неделе (сразу после середины июня) в 2020 году было зарегистрировано на 2,2 тысяч смертей меньше.
Больше всего пострадали люди в возрасте 70 лет и старше, на которых приходится 161 тысяча, или 96% из 168 тысяч дополнительных зарегистрированных смертей.
Среди государств-членов ЕС наибольшее количество дополнительных смертей в 2020 году было зарегистрировано в Испании (48 тысяч), за которой следует Италия (46 тысяч), Франция (30 тысяч), Германия и Нидерланды (около 10 тысяч). На оставшееся 21 государство вместе пришлось 25 тысяч дополнительных смертей за тот же период.
Анализ 10-26 недель (март-июнь) на региональном уровне по всей Европе показывает, что самые высокие показатели дополнительных смертей были в районах Центральной Испании и Северной Италии. По сравнению со средним числом смертей за 2016-2019 годы, наибольший рост числа смертей был отмечен в Бергамо (Северная Италия) с пиком на 12 неделе, когда рост составил 895%, за которым следует Сеговия в Испании (634%) за 13 неделю.
На карте темно оранжевым цветом отмечены регионы, в которых смертность в 2020 году превысила в 3 раза и более среднюю смертность в данном регионе в 2016-2019 годах, светло оранжевым - в два раза.
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Понятно что если ты главарь "республики" при совке, а щас - оффисное б..дло, то тебе наверное при совке было бы лучше(посытней)
Такой чудовищной лжи и унижения нигде не было чем в совке и его метастазах
При этом в Италии признали, что завысили смертность от этой короны минимум в два раза.
і взагалі є довбні, які не вірять в існування коронавірусу, або вважають, що китайці заражають інших через свої тести і маски
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 634 432
Як бачимо, різниця кількості померлих в різні роки відрізняється інколи на десятки тисяч. Наприклад, в 2017 померло на 34 тисячі більше, ніж в 2016.
Це без усяких пандемій. Якщо ж порівняти смертність за перші три місяці 2020 (в самий розпал 1-ї хвилі коронавірусу) з таким же періодом попереднього 2019, то виявляється, що різниця в кількості померлих - всього 2 тисячі 85 людей.
За січень-березень 2019 - померло 144 811.
За січень-березень 2020 - померло 146 896.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy
https://countrymeters.info/en/Italy
и еще было(было!) раньше смешно как японцы всегда в масках на улице, ну, на видео.