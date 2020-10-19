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Новости Коронавирус и карантин
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В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат. ИНФОГРАФИКА

В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году среди 26 государств-членов ЕС, по которым имеются данные, в течение 10-26 недель (март - июнь) было зафиксировано на 168 тысяч смертей больше, чем среднее число смертей за тот же период за 2016-2019 годы. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.

Об этом сообщает Евростат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства ЕС, пик дополнительных 36 тысяч смертей пришелся на 14-ю неделю (конец марта - начало апреля). Начиная с 19 недели (начало мая) каждую неделю регистрировалось менее 5 тысяч дополнительных смертей по сравнению со средним показателем за четыре года. На 25 неделе (сразу после середины июня) в 2020 году было зарегистрировано на 2,2 тысяч смертей меньше.

В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат 01

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Больше всего пострадали люди в возрасте 70 лет и старше, на которых приходится 161 тысяча, или 96% из 168 тысяч дополнительных зарегистрированных смертей.

В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат 02

Среди государств-членов ЕС наибольшее количество дополнительных смертей в 2020 году было зарегистрировано в Испании (48 тысяч), за которой следует Италия (46 тысяч), Франция (30 тысяч), Германия и Нидерланды (около 10 тысяч). На оставшееся 21 государство вместе пришлось 25 тысяч дополнительных смертей за тот же период.

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Анализ 10-26 недель (март-июнь) на региональном уровне по всей Европе показывает, что самые высокие показатели дополнительных смертей были в районах Центральной Испании и Северной Италии. По сравнению со средним числом смертей за 2016-2019 годы, наибольший рост числа смертей был отмечен в Бергамо (Северная Италия) с пиком на 12 неделе, когда рост составил 895%, за которым следует Сеговия в Испании (634%) за 13 неделю.

В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат 03
В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат 04

На карте темно оранжевым цветом отмечены регионы, в которых смертность в 2020 году превысила в 3 раза и более среднюю смертность в данном регионе в 2016-2019 годах, светло оранжевым - в два раза.

Автор: 

Евростат (13) карантин (16729) смертность (268) смерть (9215) статистика (2310) Евросоюз (17088) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
я понимаю что люди умирают и все такое, но люди умирают каждый день, и в огромных количествах, и главный вопрос стоит ли той паники которую щас навели, того страха который вселили в умы масс эта погрешность в пару процентов? тоесть подумайте серьезно из-за пусть даже духсот тысяч человек которые умерли пол миллиарда людей (население европы 714миллионов) живут в атмосфере вот этого безумия, тоесть из-за каких-то 0.028% остальные должны смирится и страдать...
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19.10.2020 16:07
+5
В нас стільки не живуть.Медицини також в нас немає і ніколи не було.Хто вважає совєтську медицину хорошою,той просто несповна розуму.
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19.10.2020 15:26
+3
Это меньше в разы, чем умирает в среднем за один день.
При этом в Италии признали, что завысили смертность от этой короны минимум в два раза.
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19.10.2020 15:34
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Ох уж... 70+... О чем беспокоиться, тут и без ковид до этого возраста у нас дожить = достижение.
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19.10.2020 15:20 Ответить
Вернее 80+ у 70+ всего 3% Но кронобесам манипулировать что с горки катится. И за чей счет эта истерия ? За то с 80+ превышения смертности на весь мир на уши ставят. В день это 1 тысяча превышения на всю ЕВРОПУ. А на страну 50 человек в процентах это 0,001
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19.10.2020 16:59 Ответить
В нас стільки не живуть.Медицини також в нас немає і ніколи не було.Хто вважає совєтську медицину хорошою,той просто несповна розуму.
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19.10.2020 15:26 Ответить
Вы при Союзе жили? Что Вы об этом знаете?
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19.10.2020 15:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/4133 А що знати? Варто подивитися документальні фільми.Які там палати в лікарнях були і все стане зрозуміло.
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19.10.2020 15:35 Ответить
Что самое смешное, так зачастую это то, что со времен совка в больницах мало что изменилось
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19.10.2020 15:41 Ответить
В сцоюзе? "жить"??? сэр, мне кажется шо вы таки сын какого-то ого-го кого, раз не только "жили", но и нахваливаете коновальство, ой, "бесплатную "медицину"" совка
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19.10.2020 15:50 Ответить
Чем сейчас лучше жить?
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19.10.2020 16:00 Ответить
Тем шо я не сяду, или не буду убит если расскажу анекдот, и/или у меня мусор найдет "валюту". Это одна из миллиона причин - чем лучше.
Понятно что если ты главарь "республики" при совке, а щас - оффисное б..дло, то тебе наверное при совке было бы лучше(посытней)
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19.10.2020 16:07 Ответить
Откуда Вы черпаете эти глупости?
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19.10.2020 16:17 Ответить
послать бы вАс раскапывать тысячи расстрельных рвов, аж пока глупые вопросы не отпадут.
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19.10.2020 18:19 Ответить
Вы, лично, сколько раскопали?
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19.10.2020 18:47 Ответить
Кто это "мы" то? А чего мне раскапывать? Я и так знаю шо совок - худшее что было в истории, а всякие ватники мне тут тявкают про траву зеленей и хрен толще.
Такой чудовищной лжи и унижения нигде не было чем в совке и его метастазах
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19.10.2020 19:43 Ответить
А в Украине?
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19.10.2020 15:27 Ответить
Это меньше в разы, чем умирает в среднем за один день.
При этом в Италии признали, что завысили смертность от этой короны минимум в два раза.
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19.10.2020 15:34 Ответить
Дай сноску!
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19.10.2020 19:00 Ответить
а хтось триндів, що смертність від грипу значно вища.
і взагалі є довбні, які не вірять в існування коронавірусу, або вважають, що китайці заражають інших через свої тести і маски
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19.10.2020 15:43 Ответить
АХАХАХААХ, 170 тысяч)), а почему общие цифры не называем, а? потому что на фоне них такое "увеличение" покажется мизерным?, допустим я тут прикинул, в одной только испании за пол года в среднем умирает 200тысяч человек, а это не самая населенная страна ЕС, да и не самая "старая", а очевидно что чем старше в среднем население, тем и смертей будет больше, и что еще важнее количество смертей (какая неожиданность) УВЕЛИЧИВАЕТСЯ каждый год естественным путем, так как в общем людей больше становится и стариков больше и больше умирает, вот вам на лицо манипуляции статистикой от адептов коронапоклонников
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19.10.2020 15:49 Ответить
Статистика смертності в Італії.

2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 634 432

Як бачимо, різниця кількості померлих в різні роки відрізняється інколи на десятки тисяч. Наприклад, в 2017 померло на 34 тисячі більше, ніж в 2016.
Це без усяких пандемій. Якщо ж порівняти смертність за перші три місяці 2020 (в самий розпал 1-ї хвилі коронавірусу) з таким же періодом попереднього 2019, то виявляється, що різниця в кількості померлих - всього 2 тисячі 85 людей.
За січень-березень 2019 - померло 144 811.
За січень-березень 2020 - померло 146 896.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy

https://countrymeters.info/en/Italy

В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат - Цензор.НЕТ 9475
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19.10.2020 16:35 Ответить
Ковид появился в 2020 (в Европе). И что толку от твоей статистики, если 2020-ый ещё не закончился.
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19.10.2020 19:02 Ответить
В чому сенс порівняння за січень-березень? Порівнюйте тоді вже смертність в період січень-лютий. За цей період в 2020 від ковіду в Італії померло лише 29 людей і Вам буде набагато легше маніпулювати.
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19.10.2020 21:34 Ответить
Самое смешное то как ничтожный микроб усадил на бутылку рабов самого могущественного во Вселеной ссущества - Олаха(или кто там щас самый бородатый жэнъщын то?) - попов))
и еще было(было!) раньше смешно как японцы всегда в масках на улице, ну, на видео.
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19.10.2020 15:53 Ответить
в германии за пол года почти 453 тысячи, в италии 310 тысяч, во франции 300 тысяч... ну вы поняли, тоесть по этим четырем в сумме за пол года уже 1 миллион 263 тысячи получается,и это скорее всего даже не половина от всего евросоюза, тоесть даже если бы все смерти пришлись всего на эти 4 страны то увеличение по смертности за пол года всего на 13%, в германии например средний рост количества смертей в году был на 100 тысяч за последние 5 лет с 868356 в 2014 до 954897 в 2018
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19.10.2020 16:00 Ответить
я понимаю что люди умирают и все такое, но люди умирают каждый день, и в огромных количествах, и главный вопрос стоит ли той паники которую щас навели, того страха который вселили в умы масс эта погрешность в пару процентов? тоесть подумайте серьезно из-за пусть даже духсот тысяч человек которые умерли пол миллиарда людей (население европы 714миллионов) живут в атмосфере вот этого безумия, тоесть из-за каких-то 0.028% остальные должны смирится и страдать...
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19.10.2020 16:07 Ответить
На кривой кобыле вывезли свою не понятную статистику . Других превышений не смогли найти. И то с короновирусом а не от короновируса. Но быдло будет в масках и от других требовать.
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19.10.2020 17:06 Ответить
Если у Вас подскочит температура тела до 41 градуса, начнеся кашель, а сатурация крови резко снизится - на все это совсем не стоит обращать внимания. Средняя за полгода температура тела у Вас поднимется менее, чем на 0,1 градуса, число кашляний за полгода будет среднестатистическим в пределах ошибки и то же самое с сатурацией крови.
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20.10.2020 07:51 Ответить
 
 