В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции, прошлый оказался неэффективен, - Качура
Для нардепов фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными", - отметил парламентарий.
При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ - так называемый "Меморандум о деятельности депутата", - который "слуги народа" подписывали в начале работы парламента, оказался неэффективен.
"Если говорить о Меморандуме, то это именно ответственность человека, который ее подписал. Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата", - объяснил Качура.
Перед выборами все кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа" подписали меморандум, в котором, среди прочего, обязывались не "кнопкодавить", однако позже, уже в статусе парламентариев некоторые из представителей этой политической силы нарушил это обещание.
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Украл-поделись с ближним по фракции.
Залетел-вали на папередников.
Торговля должностями только по предзаказу.
Це була остання проблема, яка заважала українцям жити щасливо років так по триста кожному.
От тепер заживемо, пані та панове!
1. Лерос - предатель.
2. Нет президента, кроме Зеленского, и Арахамия - пророк его!
3. Мы не брали деньги у Коломойского и прочих олигархов, "вы-все-врете!"
Слишком сложно оказалось перестать заказывать проституток?
Я віднині наказую декретом справедливим:
Заборонити все статтеве ********!
Всім казайобам, підарасам, лізбіянкам,
А такжє фєтішістам і нєкрофілам,
І з ними - всім, хто любить *********,
Засунуть в жопу лома з нєржавєйкі!
Цей мій декрет - краєугольна цегла
Політики унутрішній.
Дрочити три рази на день - долг патріотичний
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!
Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(с) Лесь Подерв'янський.Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!
сколько бы кодексов не разрабатывать а из амёбы сокола не слепить...
а вы друзья как ни садитесь - все в музыканты не годитесь (с)
1. Анал - табу.
2. Бейцы не чухать.
3. Вместо слова "придурок" употреблять "шлимазл".
4."Баба да" - соратница по партии.
5. На вопрос "откуда деньги" - переводить стрелки на маму.
6. Вместо "жрал шаурму"- говорить "отобедал".
7.Для конспирации преЗедента величать - ВАЗ.
От зе-недоумков ждём выпуска глобуса Кривого Рога и Зе-цитатника !
Новый кодекс СН
А Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь
хоть десяток кодексов а все равно гавно вонять не перестанет как его не поливай парфомерией
Вот только что это зеленое быдло делает в ВР...
прочитал и долго смеялся. для отребья набранного зебараном в подворотнях по приколу - этический кодекс .набрали мразей всех мастей в шоблу с поганялой слуги сброда и теперь им моральный кодекс напишут, поскольку предыдущий не подходит . мрак сплошной.
дайте качуре премию дарвина .горбатых исправит только политическая могила.
Кричит Осел: «мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в депутаты не годитесь».