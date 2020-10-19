В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции, прошлый оказался неэффективен, - Качура

Для нардепов фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными", - отметил парламентарий.

При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ - так называемый "Меморандум о деятельности депутата", - который "слуги народа" подписывали в начале работы парламента, оказался неэффективен.

"Если говорить о Меморандуме, то это именно ответственность человека, который ее подписал. Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата", - объяснил Качура.

Перед выборами все кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа" подписали меморандум, в котором, среди прочего, обязывались не "кнопкодавить", однако позже, уже в статусе парламентариев некоторые из представителей этой политической силы нарушил это обещание.

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