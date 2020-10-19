Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17
В Парламентской ассамблее Совета Европы разочарованы выходом России из переговоров с Нидерландами и Австралией относительно уничтожения самолета рейса МН17.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении румынского парламентария Титуся Корлецяна, который является докладчиком по вопросу привлечения к ответственности причастных к уничтожению малайзийского самолета в небе над Донбассом.
"Выход России из трехсторонних переговоров является плохим сигналом, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен", - сказал депутат.
Как сообщалось, 15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.
В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.
Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Они ожидали, что Пуцтин проявит слабость и признает вину?
Проблема европейцев в том что с самого начала надо было выдвигать обвинения Раше а не 4 пенсионерам. Не хотели открытого конфликта с Рашей - получили позор и плевок в лицо.
НАСТОЯЩИЙ .
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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Это всё равно, что включить в состав суда присяжных родственника обвиняемого.
Нынешний европейский суд российское государство не обвиняет. Суд готовит обвинение конкретным исполнителям теракта. Но всем понятно из расследований, что кто-то на верхнем уровне отдал приказ, и кто-то уровнем пониже выполнил приказ. Это были представители государства. Более того, российское государство не отделило себя от тех конкретных исполнителей, наоборот, всячески их отбеливает и находится на их стороне, утверждая, что в случившемся виновата Украина. Поэтому и без юридического обоснования и не дожидаясь суда можно обвинить Россию в преступлении. Для желающих верить только решениям суда могу сказать, что груз подозрений и улик настолько велик, что даже без вердикта суда кажется странным приглашать на переговоры сторону, заинтересованную в сокрытии истины.
А котировки\санкции... Ну то такое. Основной доход у Раши от нефти и газа. И основной покупатель раша-нефти и раша-газа - Европа. Которая не только не снижает закупки, но даже наоборот тянет СП-2. Так что это все "бохнакажэт!!!" - сказки для бедных.
Надо сразу национализировать всякие активы России по всему миру (недвижимость, банки, счета бизнес, яхты и т.д.). Кацапы сразу сядут за переговоры, начнут осуждать материальный ущерб.
Но теперь я этому не удивляюсь: в Европе таких шавок, готовых целовать кацапов в жопу, тоже хватает!
Вас беспокоит, что страна-террорист, напавшая на Украину и сбившая авиалайнер с двумя сотнями пассажиров вышла из переговоров по данному теракту?!
Может вы кацапов пригласите на обсуждение судебного вердикта?
чё вола *****? разговоры они ведут... давить гнид надо нещадно
1. Так поступив, москвабад сам признался в своей вине.
2. Своим признанием хорошенько мокнул сопливых политиков Запада, включивших страну-подозреваемого в состав группы, готовящей обвинение это стране. Кукольная комедия!
3. На суде меньше вонять будет ихтамнетовыми пуканиями.
Но по факту, Раша ничего не проиграет от этого. Основная цель - это создать основу для непризнания решения суда. Когда по итогам суда Рашу обяжут выдать преступников для отбывания наказания, она скажет что суда не признает и никого не выдаст. Вот и все последствия.