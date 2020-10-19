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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17

Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17

В Парламентской ассамблее Совета Европы разочарованы выходом России из переговоров с Нидерландами и Австралией относительно уничтожения самолета рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении румынского парламентария Титуся Корлецяна, который является докладчиком по вопросу привлечения к ответственности причастных к уничтожению малайзийского самолета в небе над Донбассом.

"Выход России из трехсторонних переговоров является плохим сигналом, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен", - сказал депутат.

Как сообщалось, 15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.

Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход России из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Читайте: Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО

Автор: 

ПАСЕ (1667) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+27
это не сигнал, это подпись "Это сделала Россия!"
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19.10.2020 15:28
+13
Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 3977
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19.10.2020 15:31
+12
Сильно занепокоєнні? А як торгувати принципами...

Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 5753
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19.10.2020 15:28
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Правила форума Совет форумчан
это не сигнал, это подпись "Это сделала Россия!"
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19.10.2020 15:28 Ответить
Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 3977
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19.10.2020 15:31 Ответить
Они уже там
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19.10.2020 15:43 Ответить
Сильно занепокоєнні? А як торгувати принципами...

Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 5753
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19.10.2020 15:28 Ответить
Европі не набридло брати участь в цьому театрі абсурду з рашкою? Як не набридло, то не скигліть.
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19.10.2020 15:32 Ответить
*******, каким образом меня занесло в Польшу??? Неееееееет!!!!
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19.10.2020 15:33 Ответить
І це після того, як "парє" доклала таки зусиль для повернення кацапів до організації. Казали, мовляв, треба для діалогу. Утім, кацапські гроші вже мабуть витратили, агов, "парє"?
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19.10.2020 15:51 Ответить
Гаага параше пох..
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19.10.2020 15:45 Ответить
Пасе - шизики. Упоротые шизики!
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19.10.2020 15:38 Ответить
Что в этом плохого? Что рашисты вас послали в прямом смысле. Так они вас давно имели на дедушкиных гениталиях
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19.10.2020 15:38 Ответить
Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 6253
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19.10.2020 15:41 Ответить
Вася, ты где увидел обвинения в сторону государства РФ? Их нет. Обвиняют трех отставников, служивших в ДНР.
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19.10.2020 16:22 Ответить
и одного гражданина Украины.
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19.10.2020 16:25 Ответить
Которого отпустили, т. к. на суд его пускать было стремно. Явно левый пассажир)))
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19.10.2020 16:30 Ответить
Погана країна - поганий сигнал.
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19.10.2020 15:48 Ответить
Русьге туди зайшло, прочитало, що їм гаплик і скоренько тікає, щоб потім теребенити, що рішення приймалося без них і порушені їхні права. А якщо так, то рішення трибуналу не зовсім легітивне. Це ще раз підтверджує, що збили літак росміяни і по команді із самого верху.
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19.10.2020 15:50 Ответить
Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 1490
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19.10.2020 15:51 Ответить
впізнаю...МЕРЗОТНИК задорнав.....адепт руSSкого міра!
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19.10.2020 16:00 Ответить
Ну і хер на нього. Він, Кабздон і хор Алєксандрова давно дають концерт Моторилу і Гіві з Захаром.
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19.10.2020 16:07 Ответить
Вышли,потому что еще хотят полезных санкций!
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19.10.2020 15:53 Ответить
у раSSії горить земля під ногами...пробують потягнути час і заплутати сліди...поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та інш. будуть "відбілювати" руSSкій мір...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 15:58 Ответить
У РФ всего два принципа в политике и оба от гопника - "нам никто не указ" и " а что вы нам сделаете"?
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19.10.2020 15:58 Ответить
С РФ давно всё понятно, вопрос в том, почему ПАСЕ разочарованы? Для начала не надо очаровываться.
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19.10.2020 16:13 Ответить
РФ сама обнулилась до тоталітаризму і тепер гадить на голови стурбованих європейців, які мають потрійні стандарти, чомусь Лукашенко для них аторитарний лідер а Путін їм рідний, Тіхановська яка приперлась з Москви для них рідна, а українці їм ворожі, бо працюють у них за копійки. Метаморфози. Якщо їм наплювати на їх убитих громадян це вже проблеми ЄС і воно те ЄС скоро розвалиться.
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19.10.2020 15:59 Ответить
знаю хороший сигнал... "пи-пи-пи" на "Байрактаре"
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19.10.2020 16:03 Ответить
Какой в жопу сигнал?
Они ожидали, что Пуцтин проявит слабость и признает вину?
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19.10.2020 16:06 Ответить
А к Пуцтину или к Раше суд разве имел какие-то претензии?
Проблема европейцев в том что с самого начала надо было выдвигать обвинения Раше а не 4 пенсионерам. Не хотели открытого конфликта с Рашей - получили позор и плевок в лицо.
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19.10.2020 17:29 Ответить




Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 5454
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19.10.2020 16:07 Ответить
Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 8008
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19.10.2020 16:10 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .
.
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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19.10.2020 16:10 Ответить
А как вообще Россия, обвиняемая в катастрофе Боинга, оказалась в переговорной группе?
Это всё равно, что включить в состав суда присяжных родственника обвиняемого.
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19.10.2020 16:10 Ответить
Рашу, как государство, никто не обвиняет. Обвиняют трех русских отставников, служивших в ДНР.
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19.10.2020 16:26 Ответить
А Бук де вони взяли?
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19.10.2020 16:56 Ответить
У БУКова))) Чего мне глупые вопросы задаешь
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19.10.2020 17:05 Ответить
Действительно, вопрос глупый. Ну где звери могли взять Бук, если не в стране-помойке.
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19.10.2020 17:35 Ответить
"Рашу, как государство, никто не обвиняет."
Нынешний европейский суд российское государство не обвиняет. Суд готовит обвинение конкретным исполнителям теракта. Но всем понятно из расследований, что кто-то на верхнем уровне отдал приказ, и кто-то уровнем пониже выполнил приказ. Это были представители государства. Более того, российское государство не отделило себя от тех конкретных исполнителей, наоборот, всячески их отбеливает и находится на их стороне, утверждая, что в случившемся виновата Украина. Поэтому и без юридического обоснования и не дожидаясь суда можно обвинить Россию в преступлении. Для желающих верить только решениям суда могу сказать, что груз подозрений и улик настолько велик, что даже без вердикта суда кажется странным приглашать на переговоры сторону, заинтересованную в сокрытии истины.
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19.10.2020 17:18 Ответить
"всем понятно" к делу не пришьешь. Вот когда будут претензии конкретно к государству Раше, тогда будем смотреть.
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19.10.2020 17:30 Ответить
Можно, конечно, плевать на мнение мирового сообщества, которое к делу "не пришьёшь". Но это сообщество и не стало ждать вердикта суда о том, считать ли россию государством-террористом, и самостоятельно сделало выводы снижением котировок многих российских компаний и санкциями. Так, что претензии к раше не будут, как Вы думаете, а уже есть и будут только расти.
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19.10.2020 18:11 Ответить
Только почему-то выдвинуть их в суде Европа постеснялась.
А котировки\санкции... Ну то такое. Основной доход у Раши от нефти и газа. И основной покупатель раша-нефти и раша-газа - Европа. Которая не только не снижает закупки, но даже наоборот тянет СП-2. Так что это все "бохнакажэт!!!" - сказки для бедных.
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19.10.2020 19:45 Ответить
Роцтвенека? Да самого обвиняемого!
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19.10.2020 17:01 Ответить
Может хватит просить, уговаривать, как барышню целку, а по факту, международного террориста, пора по мужски отвечать за свои преступления, а не ерничать, как шалава.
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19.10.2020 16:14 Ответить
Баба з возу ...
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19.10.2020 16:21 Ответить
Постанока вопроса - трехсторонние переговоры по авиакатастрофе Боинга МН17, неправильна. Они не понимают цивилизованного решения вопроса, дикари.
Надо сразу национализировать всякие активы России по всему миру (недвижимость, банки, счета бизнес, яхты и т.д.). Кацапы сразу сядут за переговоры, начнут осуждать материальный ущерб.
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19.10.2020 16:22 Ответить
а с чего? Суд обвиняет не Рашу а 4 частных лица.
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19.10.2020 16:27 Ответить
нет.это хороший сигнал...Сигнал для ПАРЕ,что из-за денег не следовало прощать Россию и нельзя было её возвращать в ПАРЕ,пока есть агрессия,нарушение прав человека и общая опасность военных действий в европе...пора всем этим "евробляхам" путина прозреть....
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19.10.2020 16:27 Ответить
Меня всегда поражали блюдолизы, которые занимая высшие руководящие должности в Украине, прыгали на цыпочках перед рашкой.
Но теперь я этому не удивляюсь: в Европе таких шавок, готовых целовать кацапов в жопу, тоже хватает!
Вас беспокоит, что страна-террорист, напавшая на Украину и сбившая авиалайнер с двумя сотнями пассажиров вышла из переговоров по данному теракту?!
Может вы кацапов пригласите на обсуждение судебного вердикта?
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19.10.2020 16:33 Ответить
"Вас беспокоит, что страна-террорист, напавшая на Украину и сбившая авиалайнер с двумя сотнями пассажиров вышла из переговоров по данному теракту?!" - Да вообще-то рашисты убили высшее военно-политическое руководство страны ЕС и НАТО, на минуточку! Демонстративно расправились на глазах у всего мира... И никто ни гу-гу! Так хера теперь удивляться что путлер после такого вконец оборзел?
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19.10.2020 17:05 Ответить
капец... вышли, не хотят отвечать - санкций полезных ещё накинте. ведь тут всё понятно, кто напал, кто оккупировал, кто сбил.
чё вола *****? разговоры они ведут... давить гнид надо нещадно
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19.10.2020 16:42 Ответить
ЭТО ОДНОЗНАЧНО ХОРОШИЙ СИГНАЛ. Потому что:
1. Так поступив, москвабад сам признался в своей вине.
2. Своим признанием хорошенько мокнул сопливых политиков Запада, включивших страну-подозреваемого в состав группы, готовящей обвинение это стране. Кукольная комедия!
3. На суде меньше вонять будет ихтамнетовыми пуканиями.
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19.10.2020 18:17 Ответить
хорошо видеть во всем позитив
Но по факту, Раша ничего не проиграет от этого. Основная цель - это создать основу для непризнания решения суда. Когда по итогам суда Рашу обяжут выдать преступников для отбывания наказания, она скажет что суда не признает и никого не выдаст. Вот и все последствия.
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19.10.2020 19:55 Ответить
У Парламентській асамблеї Ради Європи так розчаровані виходом терористичної Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо злочинного знищення кремлем літака рейсу МН17.. Що навіть виявили своє щире занепокоєння в цьому и продовження добудови кацапського потока 2.
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19.10.2020 23:05 Ответить
У ПАРЄ дуже розчаровані виходом терористичної Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо злочинного знищення кремлем літака рейсу МН17.. Так вони виявили своє щире занепокоєння в цьому. Так а тепер за їх розчарування і за занепокоєння не виключено що кремлівські фашисти )(уйла затруять всю їх ЕЗРаду "Новачком"
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19.10.2020 23:15 Ответить
 
 