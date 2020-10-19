Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17

В Парламентской ассамблее Совета Европы разочарованы выходом России из переговоров с Нидерландами и Австралией относительно уничтожения самолета рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении румынского парламентария Титуся Корлецяна, который является докладчиком по вопросу привлечения к ответственности причастных к уничтожению малайзийского самолета в небе над Донбассом.

"Выход России из трехсторонних переговоров является плохим сигналом, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен", - сказал депутат.

Как сообщалось, 15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.

Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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