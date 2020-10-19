Родственники погибших в катастрофе самолета МАУ подали в США иск против Ирана

Родственники нескольких американцев, погибших в сбитом самолете, подают иск против правительства Ирана и Корпуса стражей Исламской революции.

Несколько родственников погибших пассажиров рейса МАУ PS752, который был сбит иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне. Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Herischi & Associates, которая будет обеспечивать юридическое сопровождение дела, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Иск инициировали родственники нескольких американцев, погибших в сбитом самолете. Его подают против правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции.

В иске их обвиняют в неспособности обезопасить жизнь пассажиров гражданской авиации, замалчивании фактов и сокрытии и уничтожении ключевых доказательств. Отмечается, что иск готовили в координации с другими похожими исками против Ирана.

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"Истцы надеются, что это дело будет действенным шагом для привлечения виновных к ответственности. К сожалению, родственники жертв не имеют никакого доверия к расследованию этого преступления теми, кто его и совершил, и способности иранской судебной системы вершить правосудие", - говорится в релизе юридической фирмы.

Отмечается, что Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту сбитого самолета, но не может препятствовать родственникам погибших украинцев подавать такие иски, если они захотят это сделать.

Одновременно подавать личный иск и рассчитывать на компенсацию по итогам переговоров на государственном уровне - юридически невозможно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.