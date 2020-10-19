Лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 20 тыс. грн, а при интенсивной терапии - 40 тыс, - Нацслужба здоровья

Стоимость лечения пациента с коронавируса обходится около 20 000 гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника Управления, начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавируса.

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