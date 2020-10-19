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Новости Коронавирус и карантин
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Лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 20 тыс. грн, а при интенсивной терапии - 40 тыс, - Нацслужба здоровья

Лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 20 тыс. грн, а при интенсивной терапии - 40 тыс, - Нацслужба здоровья

Стоимость лечения пациента с коронавируса обходится около 20 000 гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника Управления, начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ

Автор: 

карантин (16729) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
знать бы еще что на эти деньги тебе полагается, кроме койки в коридоре и кипяченой воды из чайника...
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19.10.2020 15:56
+6
Кому лечение обходится? Уточните пожалуйста.
Сегодня был побит рекорд - 5,3 тыс.грв на лечение моей родственницы, а вчера - 4,8 тыс. грв. в реанимации под ИВЛ уже 3 недели.
И такие счета у каждого, люди сами платят за лечение своих родственников.
Сколько можно врать????
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19.10.2020 15:59
+5
да чего уж мелочиться? Давайте 40к и 120 к. 73% дебилов заплатят.
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19.10.2020 15:56
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Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml
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19.10.2020 15:55 Ответить
Так в РФ скот живет, тоже мне открытие. Медведчуку просто из чистой ампулы новым шприцом первую инъекцию делали, далее по кругу шприц пустили для экономии.
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19.10.2020 15:58 Ответить
А мне интересно, что говорят в Минздраве? Они говорят о стоимости лечения Ковида, якобы государство это оплачивает? А чего тогда люди лечатся за свои деньги? Кому тогда идет бабло за лечение? Что это за афера?
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19.10.2020 19:19 Ответить
да чего уж мелочиться? Давайте 40к и 120 к. 73% дебилов заплатят.
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19.10.2020 15:56 Ответить
Згідний. Мені лікування середньої важкості ВДОМА!!! за свої кошти обійшлося у 6000 гривень. Батькові, 76 років (легка форма) у 3000 гривень. Матері, 71 рік, середня форма важкості, у 10000 гривень, бо після КОВІДу два тижні у лікарні лікувала загострення хронічного захворювання нирок. Правда у лікарню поклали вже тоді, коли тест був негативний. Тобто вже після вірусу.
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19.10.2020 16:18 Ответить
посмотри, если есть пару минут. https://youtu.be/fvT1h-6n2Yc?t=196
Я пользуюсь им года 4-5. Даже когда подхватишь вирусяку, то с этим зельем хворь проходит легче, чем у остальных. У меня в подразделении все пластом лежали, а у меня прошло как легкое ОРВИ. Только это не лекарство, а профилактика, потому что вирус из клетки уже хрен чем убьешь. Хотя во время болезни не дает вирусу заражать здоровые клетки.
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19.10.2020 16:29 Ответить
Спасибі. Цікава інформація. Ми ще до інфікування теж всією сім'єю провели профілактику. Сестра лікар. Ми приймали кацапський препарат(не пишу, я й з етичних міркувань), який з початком пандемії подорожчав вдвічі, і прийняти по 30 кубиків вітаміну С. Тому і відбулися легким переляком, я вважаю. Я, наприклад, хоч і важко переніс, але вдома і на ногах. Лежати було дуже важко. ☺️
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19.10.2020 17:01 Ответить
Альбувир почти все ветеринары принимают. Он универсальный. Причина того, что не сделали для людей это цена регистрации: 100 000 долларов. Сделан на основе молочной сыворотки и янтарной кислоты. Только если брать будешь, то бери в Харькове в Агровете. Взрослому человеку норма где-то столовая ложка на стакан воды для профилактики раз в неделю, или перед выходом в опасную зону за 30 минут. К когда болел, то я каждый день "вживал", бо без неё как-то и кашель больше и состояние как у лимона после чая.
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19.10.2020 18:06 Ответить
А если кто-то из знакомых герпесом мучается - дай попробовать. Он на следующий день к тебе сам прибежит и душу вытрясет за название.
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19.10.2020 18:09 Ответить
Лечение одного пациента с коронавирусом обходится РОДИЧАМ в 20 тыс. грн, а при интенсивной терапии - 40 тыс, - Нацслужба здоровья, бо гроші які таки надходять на лікарні (так якась якась частка з того фонду таки доходить) головним лікарям більше треба ...
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19.10.2020 15:56 Ответить
Бабулька клоуну в морду тариф за лечение выложила: 30 000 кровных гривен заплатила, а списали из бюджета.
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19.10.2020 16:00 Ответить
знать бы еще что на эти деньги тебе полагается, кроме койки в коридоре и кипяченой воды из чайника...
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19.10.2020 15:56 Ответить
Какой чайник? Написано же, что "эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры." А если Вам говорят в больнице: "Платите!", значит, медикам платите Вы и государство. То есть, Вы переплачиваете, считай, в 2 раза.
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19.10.2020 16:25 Ответить
Кому лечение обходится? Уточните пожалуйста.
Сегодня был побит рекорд - 5,3 тыс.грв на лечение моей родственницы, а вчера - 4,8 тыс. грв. в реанимации под ИВЛ уже 3 недели.
И такие счета у каждого, люди сами платят за лечение своих родственников.
Сколько можно врать????
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19.10.2020 15:59 Ответить
чеки сохраняй или на видео пиши, потом при следующей власти отсудишь может быть.
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19.10.2020 16:01 Ответить
следующая власть всегда хуже предыдущей - так что ничего он не отсудит
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19.10.2020 16:24 Ответить
не голосуй за ОПЗЖ и клоунов из цирка.
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19.10.2020 18:07 Ответить
это да, но я также не хочу голосовать ни за бздюльку, ни за перекрашенных рыг, ни за их основателя мафиозного хряка - все они говно из одной бочки. За кого голосовать не ясно.
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19.10.2020 19:22 Ответить
вот и не голосуй. Я лично завязал с этой бодягой форева
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19.10.2020 20:32 Ответить
А утримання лікарень ? Апаратура, захисні костюми, робота лікарів, медсестер ?
Безплатно тобі ? Не хоч сам так попрацювать ?
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19.10.2020 16:08 Ответить
"Безплатно тобі?" Так, саме так і стверджує начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь. А чому https://censor.net/ru/user/476854 повинен сумніватися у тому, що сума 20-40 тыс. грн, яку назвала очільниця, недостатня для всього того, про що Ви написали?
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19.10.2020 16:38 Ответить
Гена обрав презом зеленського.
Тож нехай пожинає плоди.
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19.10.2020 16:41 Ответить
Теперь все будут голосовать за ОПЗЖ или Шария, назло всем антиукраїнським силам.
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19.10.2020 17:55 Ответить
а ти за них тут агітуєш ?
вважаєш, їх патріотами ?
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19.10.2020 17:59 Ответить
Она к сожалению не знает, что по Конституции Украины медицина у нас бесплатная.
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19.10.2020 17:56 Ответить
нє бєсплатная, а за рахунок платників податків.
тільки платників не так багато, щоб все утримувати
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19.10.2020 17:59 Ответить
Это понятно. И начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь то же об этом знает. Непонятно, зачем начальнице понадобилось, как Вы считаете, приуменьшать сумму, которую государство тратит на лечение одного заболевшего ковидом. Я, например, думаю, что она, во-первых, посчитала все затраты. Во-вторых, она не сказала, что на эти затраты в ковидном фонде нет денег. Пока что есть! Даже на какие-то дороги якобы хватило.Требование к людям платить за лечение легче объяснить простым вымогательством (которое можно не простить, но как-то объяснить), а не отсутствием денег в бюджете.
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19.10.2020 18:37 Ответить
Нифигасебе, - томифлю подорожал!
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19.10.2020 15:59 Ответить
Это типо прейскурант??
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19.10.2020 16:01 Ответить
Кошторис в студію, будь ласка. Що в себе включають ці 20 та 40 тисяч?
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19.10.2020 16:01 Ответить
По большей части щебень и асфальт.))
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19.10.2020 16:05 Ответить
Кому, ****, обходиться?
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19.10.2020 16:02 Ответить
Нацслужба здоровья? Откуда эти фирмочки вылазят ?
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19.10.2020 16:02 Ответить
Хтось наживається на крові.
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19.10.2020 16:04 Ответить
барига...
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19.10.2020 16:06 Ответить
а що Оманський Віслюк уже барига - єто побєда ящітаю ...
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19.10.2020 16:12 Ответить
Ну так 73% раді з того!
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19.10.2020 16:21 Ответить
В конституции записано что медицинское обслуживание бесплатное.
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19.10.2020 16:06 Ответить
Вот только ты про конституцию не трынди)))
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19.10.2020 16:09 Ответить
То звіздець! Ну не можна ж так нагло і цинічно брехати і так відверто красти! Товариш з дружиною вже на виписку йдуть, то їм то на двох вже більше 50к влетіло. Своїх! В лікарні НІХРЕНА! І то ще вони так-собі, не найтяжчі були.
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19.10.2020 16:06 Ответить
Я вам скажу таку річ - на лікарню гроші таки приходять (ну не ті що мали би, зебіли ж асфальт кладуть - але таки є, мало того лікарні зараз воюють щоб отримати статус "ковідної" - но хворі тих грошей ніколи не побачать ... Зате якщо виживуть то побачать новеньке авто чи новий особнячок у головного лікаря ...
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19.10.2020 16:11 Ответить
Примітивний звіздьож. Тернопільська область від початку епідемії з коронавірусного фонду НЕ ОТРИМАЛА ще ні копійки! Думаю, не одна вона! Зеленський барига наживається і на війні і на епідемії. І решта, не з фонду також ніхрена, бо там давно вже провалля, вже більше 300 лярдів дефіциту, а пацани ж дорвались, а Бєня ж й собі ненаситний! Так що, навіть того мінімуму, що був за тамтого бариги, хрен ма. Зате по-приколу! Правда. зебіли?
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19.10.2020 16:18 Ответить
Ну хз хз хз - володію протилежною інформаціює правда іншій області ... Но мою інформацію до справи не пришиєш ... Тому таке ..
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19.10.2020 17:16 Ответить
Да не надейтесь,зесрань)в эти 20тыщ входят и ваше содержание в больнице,и зарплата доктора -лечитесь сами
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19.10.2020 16:07 Ответить
В нас повно дибілів, яким складно натягнути маску на писка.
Вони думають цим когось обдурити, вірус, наприклад.
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19.10.2020 16:12 Ответить
Так выписывайте счета и на маацьву!
Уверен, там родина коронавируса!!! Все факты, говорят об этом...
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19.10.2020 16:14 Ответить
Кілометр асфальту - від 11 млн. грн. Новий апарат КТ - від 285000$ (8 млн. грн.). Що виберете? Дуже весело викидати 1200 грн за КТ в 100-тис. місті лише тому, що державного КТ тупо немає, лише приватне.
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19.10.2020 17:05 Ответить
В нашій інфекційній лікарні гроші не вимагають. Але ліки мусиш купувати в аптеці за свої. Благо, аптека в лікарні, хоч і приватна - але не найдорожча в місті.
Ну, а те, що в середньому (середньої важкості https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 ) лікування обходиться десь в ₴30'000 з гаманця хворого і його сім'ї - про це вже неодноразово говорилось
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19.10.2020 18:13 Ответить
40 млрд из короновирусного фонда преЗЕрвативы закатали в асфальт, еще 5 млрд - отдали мусорам. Неужели только у меня возникает вопрос: нахрена граждане платят налоги власти зеленых долбодятлов, чтобы потом еще за свой счет лечится от короны?!!!
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19.10.2020 19:32 Ответить
В Одессе в гос - 7-10 тыс грн в сутки, в коммерческих - 22-30 тыс. грн в сутки. Толковых протоколов нет нигде - сплошь эксперименты. В коммерческих, разве что, условия чуть получше.
Речь о тяжелых больных. Остальных не берут. Даже тяжелых берут уже с трудом - только живые трупы принимают. Есть достоверные данные, что койки загружены не все, по причине отсутствия достаточного количества медперсонала, который попросту разбегается.

Дистанционно может быть назначено лечение, но ни одна медсестра не согласиться прийти к вам на дом. Учитесь делать внутривенные уколы себе и близкие. В этой стране вы больше никому не нужны.
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19.10.2020 20:32 Ответить
. В этой стране вы больше никому не нужны.

На работе мужчина убил 2 часа , чтоб попасть к окулисту. Пробился только через скандал и при помощи заведующей. Но семейного врача имеет!
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19.10.2020 21:32 Ответить
Пустынная аллея и плетется ОНО в маске, вместо того чтобы дышать полной грудью чистым воздухом, естественный отбор, ей богу мне не жаль этих идиотов у которых иммунитет упадет на минимум и любая зараза убьет их.
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19.10.2020 20:50 Ответить
В общем , написали что лечили - и есть 20/40тыр. Остап Бендер отдыхает...
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19.10.2020 21:29 Ответить
 
 