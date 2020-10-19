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Лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 20 тыс. грн, а при интенсивной терапии - 40 тыс, - Нацслужба здоровья
Стоимость лечения пациента с коронавируса обходится около 20 000 гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 000 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника Управления, начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.
Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.
По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавируса.
Топ комментарии
+6 Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.10.2020 15:56
+6 Gena V.B. #476854
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+5 Русский Алкаш
показать весь комментарий19.10.2020 15:56
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https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml
Я пользуюсь им года 4-5. Даже когда подхватишь вирусяку, то с этим зельем хворь проходит легче, чем у остальных. У меня в подразделении все пластом лежали, а у меня прошло как легкое ОРВИ. Только это не лекарство, а профилактика, потому что вирус из клетки уже хрен чем убьешь. Хотя во время болезни не дает вирусу заражать здоровые клетки.
Сегодня был побит рекорд - 5,3 тыс.грв на лечение моей родственницы, а вчера - 4,8 тыс. грв. в реанимации под ИВЛ уже 3 недели.
И такие счета у каждого, люди сами платят за лечение своих родственников.
Сколько можно врать????
Безплатно тобі ? Не хоч сам так попрацювать ?
Тож нехай пожинає плоди.
вважаєш, їх патріотами ?
тільки платників не так багато, щоб все утримувати
Вони думають цим когось обдурити, вірус, наприклад.
Уверен, там родина коронавируса!!! Все факты, говорят об этом...
Ну, а те, що в середньому (середньої важкості https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 ) лікування обходиться десь в ₴30'000 з гаманця хворого і його сім'ї - про це вже неодноразово говорилось
Речь о тяжелых больных. Остальных не берут. Даже тяжелых берут уже с трудом - только живые трупы принимают. Есть достоверные данные, что койки загружены не все, по причине отсутствия достаточного количества медперсонала, который попросту разбегается.
Дистанционно может быть назначено лечение, но ни одна медсестра не согласиться прийти к вам на дом. Учитесь делать внутривенные уколы себе и близкие. В этой стране вы больше никому не нужны.
На работе мужчина убил 2 часа , чтоб попасть к окулисту. Пробился только через скандал и при помощи заведующей. Но семейного врача имеет!