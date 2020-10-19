Экологический налог должен тратиться на модернизацию предприятий, а не исчезать в бюджете, - нардеп

Предприятия должны получить возможность тратить средства от экологического налога на экомодернизацию, в бюджете эти деньги просто исчезают.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера, сообщает Цензор. НЕТ.

"Экологические налоги фактически создают лишь дополнительную фискальную нагрузку ... Никто не может сказать, куда тратятся из госбюджета, на какие экологические мероприятия эти деньги, эти 2 миллиарда гривен", - сказал Магера.

По его мнению, экологический налог необходимо превратить в инструмент стимулирования экологической модернизации экономики Украины. И для этого нужно на законодательном уровне принять решение о возможности использования предприятиями средств от налога на модернизацию.

"Обеспечение целевого использования 100% средств экологического налога на программы экологической модернизации - от этого в первую очередь выиграют граждане Украины, я это подчеркиваю. Предоставление предприятиям возможности инвестировать средства в экомодернизацию вместо уплаты части налога позволит сохранить и увеличить ликвидность, положительно повлияет на уровень производства и занятости на предприятиях, что в свою очередь создаст компенсаторы в виде дополнительных налоговых поступлений в бюджет", - пояснил Магера.

Напомним, ранее аналитик GMK Center Андрей Глущенко заявил, что повышение ставок экологического налога без его целевого использования препятствует экомодернизации предприятий.

В то же время Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.