РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости
584 14

Экологический налог должен тратиться на модернизацию предприятий, а не исчезать в бюджете, - нардеп

Предприятия должны получить возможность тратить средства от экологического налога на экомодернизацию, в бюджете эти деньги просто исчезают.

 Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера, сообщает Цензор. НЕТ.

"Экологические налоги фактически создают лишь дополнительную фискальную нагрузку ... Никто не может сказать, куда тратятся из госбюджета, на какие экологические мероприятия эти деньги, эти 2 миллиарда гривен", - сказал Магера.

По его мнению, экологический налог необходимо превратить в инструмент стимулирования экологической модернизации экономики Украины. И для этого нужно на законодательном уровне принять решение о возможности использования предприятиями средств от налога на модернизацию.

"Обеспечение целевого использования 100% средств экологического налога на программы экологической модернизации - от этого в первую очередь выиграют граждане Украины, я это подчеркиваю. Предоставление предприятиям возможности инвестировать средства в экомодернизацию вместо уплаты части налога позволит сохранить и увеличить ликвидность, положительно повлияет на уровень производства и занятости на предприятиях, что в свою очередь создаст компенсаторы в виде дополнительных налоговых поступлений в бюджет", - пояснил Магера.

Напомним, ранее аналитик GMK Center Андрей Глущенко заявил, что повышение ставок экологического налога без его целевого использования препятствует экомодернизации предприятий.

В то же время Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

Автор: 

экология (1608) Магера Сергей (13)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Супер.
Теперь кроме возвратов НДС, будут еще и возвраты эконалога.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:20
+1
ЛЮБОЙ целевой налог не должен исчезать в бюджете и по каждой статье отчитываться
показать весь комментарий
19.10.2020 16:33
+1
Там давняя клоака, ей 30 лет, никто справится не может...
показать весь комментарий
19.10.2020 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер.
Теперь кроме возвратов НДС, будут еще и возвраты эконалога.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:20 Ответить
Ну так тут целевой возврат. А иначе нафига этот эконалог? Суть же в том, чтоб улучшалась экологическая обстановка.
показать весь комментарий
20.10.2020 00:37 Ответить
Ну это тогда и Зеле надо запретить расходовать фонд борьбы с Ковидом.
Прям какие то "антигосударственные2 идеи у этого Магеры
показать весь комментарий
19.10.2020 16:23 Ответить
ЛЮБОЙ целевой налог не должен исчезать в бюджете и по каждой статье отчитываться
показать весь комментарий
19.10.2020 16:33 Ответить
Вот-вот. При чём об этом гооврят уже лет 10, что назначение эконалога нужно пересмотреть, но оно ж куда приятнее, когда эти деньги обогреют чей-то карман.
показать весь комментарий
20.10.2020 00:45 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:40 Ответить
Интересное слово исчезать .деньги не могут исчезать.деньги не роса на сонце.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:42 Ответить
правильней будет сказать, что деньги не используются в Украине на природоохранные цели
показать весь комментарий
19.10.2020 23:12 Ответить
Налог поступил в бюджет и исчез!!
показать весь комментарий
19.10.2020 17:02 Ответить
Там давняя клоака, ей 30 лет, никто справится не может...
показать весь комментарий
19.10.2020 17:36 Ответить
как должно быть все знают
показать весь комментарий
19.10.2020 17:37 Ответить
треба створити таку чітку і прозору систему,щоб було ясно, куди йде бабло і реально, треба їх на екологію спрямовувати. а то як бездонне дно - гроші кидаються і не ясно, хто з того виграє.
показать весь комментарий
19.10.2020 22:45 Ответить
Об этом еще Семерак говорил, сегодня в Украине 45% средств, уплачиваемых от экологического налога, идут в общий фонд бюджета. А дальше те люди, которые принимают решение о том, как делится общий фонд бюджета, направляют эти средства на образование, на здравоохранение, на окружающую среду, на строительство дорог и прочее
показать весь комментарий
19.10.2020 23:09 Ответить
Во всяком случае, так хотя бы можно будет реально увидеть улучшение экологической обастновки. А не когда этот налог лежит на счетах или просто исчезает в чьих-то карманах. Как вариант хотя бы какие-то льготные кредиты, но в любом случае это должно идти на модернизацию непосредственно.
показать весь комментарий
20.10.2020 00:33 Ответить
 
 