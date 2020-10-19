Сектор безопасности и обороны полностью профинансирован с начала года: выделены 167,9 млрд грн, - СНБО

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в рамках контроля за выполнением решения СНБО Украины от 2 ноября 2019 г. "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" , проанализировал состояние соответствующего финансирования сектора безопасности и обороны Украины в январе-сентябре 2020 года.

"Финансирование сектора безопасности и обороны Украины по общему фонду Госбюджета за этот период осуществлено в полном объеме в соответствии с помесячной росписью ассигнований - 167 912 700 000 гривен", сообщает пресс-служба СНБО. передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным, в специальный фонд Государственного бюджета за этот период поступили более 93% поступлений от годового плана.

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По результатам приведенного выше анализа Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов акцентировал на необходимости обеспечения органами сектора безопасности и обороны своевременности и эффективности использования средств.