Сектор безопасности и обороны полностью профинансирован с начала года: выделены 167,9 млрд грн, - СНБО
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в рамках контроля за выполнением решения СНБО Украины от 2 ноября 2019 г. "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" , проанализировал состояние соответствующего финансирования сектора безопасности и обороны Украины в январе-сентябре 2020 года.
"Финансирование сектора безопасности и обороны Украины по общему фонду Госбюджета за этот период осуществлено в полном объеме в соответствии с помесячной росписью ассигнований - 167 912 700 000 гривен", сообщает пресс-служба СНБО. передает Цензор.НЕТ.
По оперативным данным, в специальный фонд Государственного бюджета за этот период поступили более 93% поступлений от годового плана.
По результатам приведенного выше анализа Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов акцентировал на необходимости обеспечения органами сектора безопасности и обороны своевременности и эффективности использования средств.
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КарлоБєню.
"Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне від партії "За майбутнє".
Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані.
Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був помічений у контактах з російськими бізнесменами.
Екорембуд відкрила своє представництво Екоспецмонтаж у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами.
Нагадаємо, Північний потік-2 - проєкт магістрального газогону з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України. У січні 2018 представники США і Польщі заявили про опозицію щодо будівництва трубопроводу Північний потік-2.
Вони розглядають його як підрив європейської енергетичної безпеки й стабільності."
А у меня ОДИН факт, Петролло выхватил волшебного, воистинну волшебного, пендаля на выборах не просто так, а за заслуги перед украинским народом!!!! ВСЁ!
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"
6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....
Турецькі ударні безпілотники Bayraktar уже в Україні, незабаром розпочнуться їх випробування - Порошенко.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/570745.html
Нахіба вони зеленому капітулятну, питання!
І так, Порох відремонтував ППО, за свій рахунок.