Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили
Руководство террористической организации "ЛНР" обратилось к российским властям с просьбой предоставить или продать вакцину от коронавируса, но ответа от Москвы до сих пор не получили.
Об этом в эфире одной из местных радиостанции сообщила так называемая "Министр здравоохранения "ЛНР Наталья Пащенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Нам не было еще предложений о предоставлении вакцины против коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", - сказала она.
Пащенко отметила, что запрос на вакцину руководство "республики" сделало уже достаточно давно, хотя об этом не говорили публично.
Подытоживая, "Министр" заявила, что в ближайшее время вакцинацию в "ЛНР" проводить не будут.
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https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 19 ЖОВТНЯ, 2020 48 0
Пишут Мертвечук заболел коронавирусом. Несмотря а все прививки.
во-вторых, у этого образования есть официальное название ОРЛО!
какого хера вы называете это так, как они хотят, чтобы их называли? вы с ними заодно?
- во вторых : хер на них...
Вакцину не дают!