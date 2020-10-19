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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили

Главари

Руководство террористической организации "ЛНР" обратилось к российским властям с просьбой предоставить или продать вакцину от коронавируса, но ответа от Москвы до сих пор не получили.

Об этом в эфире одной из местных радиостанции сообщила так называемая "Министр здравоохранения "ЛНР Наталья Пащенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Нам не было еще предложений о предоставлении вакцины против коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", - сказала она.

Пащенко отметила, что запрос на вакцину руководство "республики" сделало уже достаточно давно, хотя об этом не говорили публично.

Подытоживая, "Министр" заявила, что в ближайшее время вакцинацию в "ЛНР" проводить не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса

Автор: 

вакцина (3815) россия (95413) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили - Цензор.НЕТ 5851
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19.10.2020 16:31
+12
Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали - Цензор.НЕТ 2966
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19.10.2020 16:44
+10
новичка им дайте, пусть колются
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19.10.2020 16:32
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Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили - Цензор.НЕТ 5851
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19.10.2020 16:31 Ответить
"в районє епідємія... ящур"...
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19.10.2020 16:35 Ответить
Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали - Цензор.НЕТ 5287
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19.10.2020 19:16 Ответить
мабуть свиняча, то чому їм не надать?
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19.10.2020 16:35 Ответить
оно тоже денег стОит.
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19.10.2020 22:41 Ответить
Медведчук після російської вакцини захворів на коронавірус, - соцмережі
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 19 ЖОВТНЯ, 2020 48 0
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19.10.2020 16:37 Ответить
Какая неожиданность) Особенно после ялтинского гауляйтера)
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19.10.2020 16:46 Ответить
ссылка тухлая
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19.10.2020 19:38 Ответить
Да какая разница? Людям нравица😁
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19.10.2020 20:06 Ответить
в рашке своих подопытных кроликов хватает
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19.10.2020 16:38 Ответить
новичка им дайте, пусть колются
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19.10.2020 16:32 Ответить
а чо?. водка кончилась?. чоль???))))
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19.10.2020 16:32 Ответить
вот тут есть как раз тот редкий случай,когда хотелось бы в данном конкретном случае пожелать сепарам удачи.Пусть дадут им ту вакцину и они,кроме сочувствующих Украине,массово "привьются"
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19.10.2020 16:35 Ответить
Жаль,что им не дали,сепарня для опытов могла бы пригодиться,а если что не получится,так и не жалко совсем.
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19.10.2020 16:35 Ответить
А жаль, что ответа не получили. Быстрее бы сдохли.
Пишут Мертвечук заболел коронавирусом. Несмотря а все прививки.
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19.10.2020 16:35 Ответить
ну то хай йому в том пощастить, може і подохне...
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19.10.2020 16:37 Ответить
Для ваших лидеров есть более короткий путь в лучший мир - через лифт или кафе "Сепар".
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19.10.2020 16:35 Ответить
как там у руцких грят : у рот им кислых щи хоть кабаку полощи
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19.10.2020 16:40 Ответить
А ви взагалі хто такі? Ви НІХТО!!!
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19.10.2020 16:41 Ответить
Ошибка Москвы. Тестирование вакцины на ЛДНР очень было бы правильно и интересно.
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19.10.2020 16:41 Ответить
Вона на зомбі не подіє, всерівно, що мертвому припарка.
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19.10.2020 18:34 Ответить
Они им еще живые нужны, свое дело еще не сделали. Потому пока обойдутся без "вакцины".
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19.10.2020 16:43 Ответить
Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали - Цензор.НЕТ 2966
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19.10.2020 16:44 Ответить
Во, наконец то правильная подача информации) А то Цензор все стесняется...
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19.10.2020 16:49 Ответить
вон экс-глава Ялты таварищ Имгрунт укололся новой кацапской вакциной от КОВИДа, и уже прикопали в грунте.. так что направление в ДыНыЭрии выбрано правильно..
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19.10.2020 16:45 Ответить
во-первых, у вас хер знает где кавычки: так называемая "Министр здравоохранения "ЛНР Наталья Пащенко
во-вторых, у этого образования есть официальное название ОРЛО!
какого хера вы называете это так, как они хотят, чтобы их называли? вы с ними заодно?
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19.10.2020 16:46 Ответить
Последние запасы израсходовали на Навального.. сейчас лаборатории выполняя гос заказ трудятся в две смены.. Так что ждите.. Будет.
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19.10.2020 16:50 Ответить
- во первых надо не "скупиться на бумагу" и писать : " Главари террористической организации "лнр", образованной раSSеей на территории Украины, в результате военного вторжения в 2014 году"...
- во вторых : хер на них...
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19.10.2020 16:54 Ответить
та нехай би щепились
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19.10.2020 17:01 Ответить
Та щоб вони скліщились.
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19.10.2020 18:29 Ответить
Та дадут потом конечно. Как бы его так дело провернуть или заслать казачка что бы ту вакцину привёз им известный парень с лицом мертвеца. Он мотается туда часто---пусть привезёт. А мы мол тут позавидуем сильно. А оно будет думать что выберут его. А потом припаять статейку что мол депутат парламента к сепарам мотается---и обратно не впускать. Конюхам---конюхово, конокрадам---конокрадово! А мы хоть чуть порадуемся!
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19.10.2020 17:13 Ответить
Кумові дали, а вам хрен.
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19.10.2020 17:23 Ответить
Та кум може щось подібне до "віагри" вшпилив, бо вже пішов би в грунт.
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19.10.2020 18:32 Ответить
да нет вакцины, нет. Только разговоры про неё и мультик может скоро сделают
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19.10.2020 18:00 Ответить
Нещодавно Тодуров писав, що в нас вже цілими сім'ями привіваються московитською вакциною. 😁😁😁. Здоров'я вам, худоба
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19.10.2020 18:16 Ответить
Параша этот яд через Зелю с Ермаком и Мертветчуком уже готовится в неоккупированную часть Украины поставлять. Так что в Лугандон пока не хватает, сперва укрианцы должны от неё помереть.
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19.10.2020 18:21 Ответить
Это ж как жеж фошизды над русскоязычными издеваются!
Вакцину не дают!
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19.10.2020 20:14 Ответить
 
 