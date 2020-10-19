Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили

Руководство террористической организации "ЛНР" обратилось к российским властям с просьбой предоставить или продать вакцину от коронавируса, но ответа от Москвы до сих пор не получили.

Об этом в эфире одной из местных радиостанции сообщила так называемая "Министр здравоохранения "ЛНР Наталья Пащенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Нам не было еще предложений о предоставлении вакцины против коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", - сказала она.

Пащенко отметила, что запрос на вакцину руководство "республики" сделало уже достаточно давно, хотя об этом не говорили публично.

Подытоживая, "Министр" заявила, что в ближайшее время вакцинацию в "ЛНР" проводить не будут.

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