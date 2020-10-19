Начато уголовное производство по факту принудительной мобилизации граждан Украины в "армию ЛНР", - Офис Генпрокурора

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного привлечения оккупационной администрацией РФ граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, к участию в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований, заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов. Невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобное.

Такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст. 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нарушением Римского статута.

В ЕРДР внесены сведения по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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