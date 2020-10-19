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Новости Агрессия России против Украины
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Начато уголовное производство по факту принудительной мобилизации граждан Украины в "армию ЛНР", - Офис Генпрокурора

Начато уголовное производство по факту принудительной мобилизации граждан Украины в

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного привлечения оккупационной администрацией РФ граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, к участию в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований, заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов. Невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобное.

Такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст. 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нарушением Римского статута.

В ЕРДР внесены сведения по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

оккупация (10130) Донбасс (26955) наемники рф (2077) Офис Генпрокурора (2463)


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Наче гарна новина, та результат від цих дій дорівнює нулю. Навіть від'ємний, бо державні гроші витрачаються на повну дурню.
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19.10.2020 16:45 Ответить
насмешили...а где мобилизация добровольная
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19.10.2020 16:50 Ответить
Ага, вы еще сепаров потерпевшими сделайте и компенсацию бедолагам вместо десяточки организуйтн, уши торчат закона про амнистию впопучленцам
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19.10.2020 16:50 Ответить
Теперь ***** посадят по решению суда?
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19.10.2020 16:51 Ответить
Вот уж кто хуже немецких оккупантов! Даже Гитлер не додумался призывать в вермахт жителей оккупированных земель.
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19.10.2020 18:14 Ответить
 
 