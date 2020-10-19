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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" против ограничений пассажирских ж/д перевозок, но будет соблюдать все решения правительства

В АО "Укрзализныця" заявили, что считают нецелесообразным ограничивать работу железнодорожного пассажирского транспорта в период карантина.

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла. Мы максимально заботимся о безопасности своих пассажиров и сотрудников за счет соблюдения масочного режима", - сообщил Перцовский.

Он подчеркнул, что компания не видит никакой целесообразности во введении ограничений на работу пассажирского ж/д транспорта и будет отстаивать эту точку зрения на всех доступных ей площадках.

"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой - бесконтрольными маршрутками - ж/д транспорт наиболее контролируемый", - подчеркнул Перцовский.

Он также отметил, что только в организации перевозок дальнего сообщения задействовано около 25 тыс. сотрудников "Укрзализныци", при этом в случае отмены рейсов 70% затрат все равно остаются "на плечах" компании.

"Но я хочу подчеркнуть, что "Укрзализныця" полностью законопослушная компания, и мы будем соблюдать все соответствующие решения правительства и региональных эпидкомиссий", - заявил он.

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Автор: 

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Конечно против чем железка лучше разносит вирус чем метрополитен?!
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19.10.2020 16:47 Ответить
Пассажирские перевозки убыточные (по заявлению руководства).
Значит, меньше перевозок, меньше убытков.
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19.10.2020 16:50 Ответить
"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг"

Ну ну, нехай прокатаються електричкою до Яготина. і подивляться як там дотримуються маскового режиму, заодно подивляться як в дійсності здійснюється скринінг (підказка - ніяк). За провідників я взагалі вперше чую, тільки пару разів бачив контролерів і все.
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19.10.2020 17:35 Ответить
 
 