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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за пандемии коронавируса темп миграции в развитые страны в первом полугодии сократился на 46%, - отчет Организации экономического сотрудничества

Из-за пандемии коронавируса темп миграции в развитые страны в первом полугодии сократился на 46%, - отчет Организации экономического сотрудничества

Количество новых виз и видов на жительство в первом полугодии 2020 сократилось на 46% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Во втором квартале это сокращение достигло 72%.

Об этом сообщили в пресс-службе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Цензор.НЕТ.

Так, до пандемии ежегодно в страны, входящие в ОЭСР (35 развитых стран, в том числе США, Япония, Швейцария, Турция, Великобритания, Польша. - Ред.) въезжали ежегодно более 5 миллионов мигрантов. На фоне пандемии 2020 года показатели сократились, как и количество трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евросоюз.

"Есть сильные признаки того, что мобильность некоторое время не вернется на прежний уровень. Это связано со слабым спросом на рабочую силу, устойчивыми строгими ограничениями на поездки, а также широким использованием дистанционной работы среди высококвалифицированных рабочих и дистанционным обучением студентов", - говорится в сообщении.

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Кроме прочего, во время пандемии мигранты уязвимы из-за высокого риска заразиться, плохих жилищных условий и бедности.

"Значительная часть прогресса за последние десятилетия в уровне занятости среди иммигрантов была уничтожена пандемией. Во всех странах, для которых имеются данные, уровень безработицы иммигрантов увеличился по сравнению со сверстниками, которые родились в стране. Наибольший прирост иммигрантов наблюдался в Канаде, Норвегии, Испании, Швеции и США. в Швеции почти 60% первоначального роста безработицы пришлось на иммигрантов", - говорится в сообщении.

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карантин (16729) трудовая миграция (247) миграция (261) ОЭСР (10) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чурки, арабы и прочие негры вынуждены сидеть дома - Европа временнно не может принимать исламистских нахлебников и проедателей велферов.
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19.10.2020 16:56 Ответить
Нет ничего более постоянного, чем временное...
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19.10.2020 16:57 Ответить
Так ось як ви вирішили боротися з міграцією...Так би одразу й говорили, а то мізки дурять цією пандемією нормальним людям.
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19.10.2020 16:56 Ответить
В развитые.
А в не развитые?
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19.10.2020 17:22 Ответить
Ба! В Європі несподівано образувався дєфіцит негрів і арабів.
Треба негайно просить понаєхавших раньше, шоб вони в срочном порядкє наштампували нових арабенят і негритосиків для подєржки нєобходімого уровня толєрантності.

Через пандемію коронавірусу темп міграції в розвинені країни в першому півріччі скоротився на 46%, - звіт Організації економічного співробітництва - Цензор.НЕТ 2599
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19.10.2020 17:33 Ответить
 
 