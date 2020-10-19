Из-за пандемии коронавируса темп миграции в развитые страны в первом полугодии сократился на 46%, - отчет Организации экономического сотрудничества

Количество новых виз и видов на жительство в первом полугодии 2020 сократилось на 46% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Во втором квартале это сокращение достигло 72%.

Об этом сообщили в пресс-службе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Цензор.НЕТ.

Так, до пандемии ежегодно в страны, входящие в ОЭСР (35 развитых стран, в том числе США, Япония, Швейцария, Турция, Великобритания, Польша. - Ред.) въезжали ежегодно более 5 миллионов мигрантов. На фоне пандемии 2020 года показатели сократились, как и количество трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евросоюз.

"Есть сильные признаки того, что мобильность некоторое время не вернется на прежний уровень. Это связано со слабым спросом на рабочую силу, устойчивыми строгими ограничениями на поездки, а также широким использованием дистанционной работы среди высококвалифицированных рабочих и дистанционным обучением студентов", - говорится в сообщении.

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Кроме прочего, во время пандемии мигранты уязвимы из-за высокого риска заразиться, плохих жилищных условий и бедности.

"Значительная часть прогресса за последние десятилетия в уровне занятости среди иммигрантов была уничтожена пандемией. Во всех странах, для которых имеются данные, уровень безработицы иммигрантов увеличился по сравнению со сверстниками, которые родились в стране. Наибольший прирост иммигрантов наблюдался в Канаде, Норвегии, Испании, Швеции и США. в Швеции почти 60% первоначального роста безработицы пришлось на иммигрантов", - говорится в сообщении.