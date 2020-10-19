Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента
Сегодня должно было состояться заседание Палаты Конституционного Суда, где рассматривался вопрос, отвечает ли электронное декларирование чиновников и должностных лиц Основному Закону конституционности статьи о незаконном обогащении и другим законам антикоррупционного законодательства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Слуги народа".
"Неожиданно КСУ решил изменить форму производства на письменную. Дело в том, что согласно ей участники дела не заслушиваются - судьи в закрытом режиме только читают объяснения участников процесса", - отметили в политсиле.
Партия "Слуга народа" заявила, что Конституционный Суд грубо нарушает право Президента Украины и Верховной Рады участвовать в конституционных процессах.
"Не забываем, что в этом деле привлечены Генпрокурор Украины, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и ВРУ. Все эти люди не будут заслушаны, их позиция судом не будет услышана" - подчеркнула "слуга народа" представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгыря, которая вместе с представителем президента в КС пыталась попасть на заседание, чтобы изменить форму производства и ходатайствовать против такого изменения. По ее словам, это резонансное дело, которое должно рассматриваться в устной форме.
Отмечается, что в то же время сообщение о том, что представители президента и ВРУ находятся в суде и хотят попасть на заседание, были проигнорированы. Такие действия в суде объяснили якобы ограничениями из-за коронавируса, однако пандемия не мешает стране работать дальше и при необходимости проводить парламенту заседания.
"По закону о КС, мы имеем право участвовать в любом заседании. Поэтому недопуск сегодня мы считаем грубым нарушением закона. И он ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле", - отметила нардеп Совгыря.
"Конституционный Суд Украины должен уважать права президента и парламента", - говорится в публикации.
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это к тому что тут можно и пчелы против меда и унитаз сражается с лайном и так далее если В СТРАНЕ ДУРДОМ...а ПРАВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ И ТОЛЬКО.. то страна ли у нас вообще....
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает.
Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому.
Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
Коротше, спектакль для лохів.
Схоже на циркову виставу-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!Для 73%-вого лохторату проканає !!))))))
https://censor.net/ru/comments/locate/3225630/019214ad-dc33-7230-852a-b46fb3a6fea7ОтветитьМне нравится 4
суддівська мафія мафію зеленопука вже відкритим текстом нахпосилає.
якщо народ не змете все це шобло, країні таки настане триндець.
на кого тоді кивати? на уродів в суддівських мантіях і на кловунів у владних кабінетах?
вони не пропадуть і не здохнуть а будуть жирувати по світу на "зароблене" і їм похеру що чекає на цю країну.