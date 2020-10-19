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Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента

Заявление

Сегодня должно было состояться заседание Палаты Конституционного Суда, где рассматривался вопрос, отвечает ли электронное декларирование чиновников и должностных лиц Основному Закону конституционности статьи о незаконном обогащении и другим законам антикоррупционного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Неожиданно КСУ решил изменить форму производства на письменную. Дело в том, что согласно ей участники дела не заслушиваются - судьи в закрытом режиме только читают объяснения участников процесса", - отметили в политсиле.

Партия "Слуга народа" заявила, что Конституционный Суд грубо нарушает право Президента Украины и Верховной Рады участвовать в конституционных процессах.

"Не забываем, что в этом деле привлечены Генпрокурор Украины, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и ВРУ. Все эти люди не будут заслушаны, их позиция судом не будет услышана" - подчеркнула  "слуга народа" представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгыря, которая вместе с представителем президента в КС пыталась попасть на заседание, чтобы изменить форму производства и ходатайствовать против такого изменения. По ее словам, это резонансное дело, которое должно рассматриваться в устной форме.

Отмечается, что в то же время сообщение о том, что представители президента и ВРУ находятся в суде и хотят попасть на заседание, были проигнорированы. Такие действия в суде объяснили якобы ограничениями из-за коронавируса, однако пандемия не мешает стране работать дальше и при необходимости проводить парламенту заседания.

"По закону о КС, мы имеем право участвовать в любом заседании. Поэтому недопуск сегодня мы считаем грубым нарушением закона. И он ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле", - отметила нардеп Совгыря.

"Конституционный Суд Украины должен уважать права президента и парламента", - говорится в публикации.

Также читайте: Оснований для признания закона о ВАКС неконституционным нет, - представитель президента в КС Вениславский

Заявление СН: Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 01
Заявление СН: Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 02

Автор: 

КС (2248) незаконное обогащение (146) Слуга народа (2629) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+36
Вот она -агония зежабы
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19.10.2020 17:06
+36
От ***, хто це Бубочку в правах щимить ?? А за яким Законом опрос,пліснява зелена??)))
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19.10.2020 17:07
+18
Ви дуже наївний. Все це передвиборчі викрутаси зебанди. До їх агонії дуже далеко. Скоріше Україна агонізує через такий нарід.
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19.10.2020 17:17
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Вот она -агония зежабы
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19.10.2020 17:06 Ответить
Ви дуже наївний. Все це передвиборчі викрутаси зебанди. До їх агонії дуже далеко. Скоріше Україна агонізує через такий нарід.
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19.10.2020 17:17 Ответить
Чергове антре блазнів з 95 кв.!!!)))
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19.10.2020 17:25 Ответить
есть такое выражение -а зачем баян уже корове-коль на уже на минном поле????
это к тому что тут можно и пчелы против меда и унитаз сражается с лайном и так далее если В СТРАНЕ ДУРДОМ...а ПРАВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ И ТОЛЬКО.. то страна ли у нас вообще....
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19.10.2020 19:37 Ответить
Королівство кривих дзеркал !!!)))
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19.10.2020 20:09 Ответить
ржака... о зелену шмарклю вытирают ноги даже судьи, а не только Запад...
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает.
Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому.
Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
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19.10.2020 19:41 Ответить
От ***, хто це Бубочку в правах щимить ?? А за яким Законом опрос,пліснява зелена??)))
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19.10.2020 17:07 Ответить
А в Раде только зеленые мудаки?Ты ,когда читаешь,хоть немного вдумывайся,а не сразу поносом брызгай
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19.10.2020 18:10 Ответить
Нажаль переважна більшість,якби було навпаки ,то ніякого опроса не булоб і судді б вели себе не так борзо !!))))
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19.10.2020 18:14 Ответить
У нас всегда было 75% Рады-мудаки.При чем одно к другому?Речь идет об отношении ВС ко ВСЕЙ Раде.Т.е.,ВС ставит себя выше исполнительной и законодательной власти,какими козлами бы они не были.А в контексте движняков Вовка прослеживается попытка узурпации власти.Пока только прощупывается такая возможность,но явно что-то намечается.А ты не проблему обсуждаешь,а вякаешь на публику с соплями "бубочка-********".А на счет "опросняка":просто вызываешь ментов и ,учитывая нарушение ст.248.ВК на этих дрыщей ОБЯЗАНЫ составить протокол.И определись уже:то у тебя "бубочка" указывает,что ВС должен делать,то ВС херит "бубочку" потому,что "бубочка" у него под каблуком.А то идиотом выглядишь
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19.10.2020 21:03 Ответить
Ніхто його не щемить, на жаль. Це зебіли вчергове розігрують своїх виборців, хочуть показати, що вони хотіли змінити закон про незаконне збагачення, а поганий КС не зробив цього.
Коротше, спектакль для лохів.
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19.10.2020 18:20 Ответить
Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту - Цензор.НЕТ 8689 https://censor.net/ua/user/470343
Схоже на циркову виставу-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!Для 73%-вого лохторату проканає !!))))))
https://censor.net/ru/comments/locate/3225630/019214ad-dc33-7230-852a-b46fb3a6fea7ОтветитьМне нравится 4
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19.10.2020 19:27 Ответить
100% - зелені ослики вмили копита і тепер вся відповідальність-безвідповідальність лежить на Конституційному суді.Від слова "колективна" .
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19.10.2020 20:39 Ответить
Ну так подайте иск в Конституционный суд!
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19.10.2020 17:08 Ответить
шо такое, у судєйско-прокурорскіх з кодлом зєльоних пройдисвітів дисонанс організувався..?
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19.10.2020 17:08 Ответить
Был бы гарантом, пустили бы...
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19.10.2020 17:09 Ответить
_Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд.
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19.10.2020 17:10 Ответить
Тоже вариант. Квартальные любят цирковые представления.
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19.10.2020 17:12 Ответить
Схоже на циркову виставу-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!Для 73%-вого лохторату проканає !!)))
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19.10.2020 17:16 Ответить
Я что-то не поняла, а ********** письменно изложить свои "мысли" не может? КС, конечно, еще те дышловерты, но ему же никто не запрещал обратиться к суду таким способом. Похоже, Зе-Моника ни писАть, ни пИсать не способна.
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19.10.2020 17:12 Ответить
Подмена понятий ********* "Имеют право" они точно так же как и суд "имеет право" рассматривать без участия сторон. Это распространенная судебная практика. Пусть теперь жалуются в Спортлото
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19.10.2020 17:17 Ответить
Услышь квартал !!!
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19.10.2020 17:38 Ответить
Почекайте, як ділити країну на кольорові карантин ні зони і в залежності від кольору обмежувати права людей, то зелених це не турбує. А суд, до речі виконує рекомендації саме ті, які їх влада в дає іншим. Тому зелені разом з припищдентом мали б сидіти тихо і подавати приклад іншим. Тим, яких вони обмежкють у правах.
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19.10.2020 17:41 Ответить
"Херант-пісюаніст" прогуляв курс Конституційного Права на підтанцьовках КВН в москві і демонструє світу таке дике невігластво що навіть продажним суддям в падлу поряд з ним сидіти...
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19.10.2020 17:46 Ответить
Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту - Цензор.НЕТ 1217
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19.10.2020 17:53 Ответить
Боже! Яка "трагедія"! Всраться і не жити.
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19.10.2020 18:00 Ответить
А зачем пускать в Конституционный суд представителей того членограя, который постоянно нарушает Конституцию и клал на неё то же самое, что и на рояль?
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19.10.2020 18:11 Ответить
було б кого поважати...
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19.10.2020 18:35 Ответить
Вовк дал Зеленскому очередного пинка под зад.
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19.10.2020 18:38 Ответить
Конституційний суд срав на Конституцію і закони України. Влада виростила монстра, який почав срати і на владу.
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19.10.2020 19:07 Ответить
"Конституционный Суд Украины должен уважать права президента и парламента" - ржу немагу..... .
суддівська мафія мафію зеленопука вже відкритим текстом нахпосилає.

якщо народ не змете все це шобло, країні таки настане триндець.
на кого тоді кивати? на уродів в суддівських мантіях і на кловунів у владних кабінетах?
вони не пропадуть і не здохнуть а будуть жирувати по світу на "зароблене" і їм похеру що чекає на цю країну.
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19.10.2020 21:23 Ответить
Будете нести ответственность за такие призывы.
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20.10.2020 01:02 Ответить
Партия СН, давно насравшая на конституцию , призывает "уважать закон" ! Кто сказал, что зеля разучился шутить ?!
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19.10.2020 22:05 Ответить
Уважения им захотелось..
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19.10.2020 23:04 Ответить
Дожились! Скоро суд в Бородянці (а де то і сам не знаю) буде х... ложити на президента.
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20.10.2020 08:56 Ответить
 
 