Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента

Сегодня должно было состояться заседание Палаты Конституционного Суда, где рассматривался вопрос, отвечает ли электронное декларирование чиновников и должностных лиц Основному Закону конституционности статьи о незаконном обогащении и другим законам антикоррупционного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Неожиданно КСУ решил изменить форму производства на письменную. Дело в том, что согласно ей участники дела не заслушиваются - судьи в закрытом режиме только читают объяснения участников процесса", - отметили в политсиле.

Партия "Слуга народа" заявила, что Конституционный Суд грубо нарушает право Президента Украины и Верховной Рады участвовать в конституционных процессах.

"Не забываем, что в этом деле привлечены Генпрокурор Украины, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и ВРУ. Все эти люди не будут заслушаны, их позиция судом не будет услышана" - подчеркнула "слуга народа" представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгыря, которая вместе с представителем президента в КС пыталась попасть на заседание, чтобы изменить форму производства и ходатайствовать против такого изменения. По ее словам, это резонансное дело, которое должно рассматриваться в устной форме.

Отмечается, что в то же время сообщение о том, что представители президента и ВРУ находятся в суде и хотят попасть на заседание, были проигнорированы. Такие действия в суде объяснили якобы ограничениями из-за коронавируса, однако пандемия не мешает стране работать дальше и при необходимости проводить парламенту заседания.

"По закону о КС, мы имеем право участвовать в любом заседании. Поэтому недопуск сегодня мы считаем грубым нарушением закона. И он ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле", - отметила нардеп Совгыря.

"Конституционный Суд Украины должен уважать права президента и парламента", - говорится в публикации.

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