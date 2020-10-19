Судья, запретившая по иску Медведчука книгу про Стуса, во время войны посещала оккупированные территории, - Кипиани

Автор книги про Василия Стуса и роли Медведчука в его осуждении Вахтанг Кипиани, заявил о том, что судья, своим решением запретившая продажу этой книги, неоднократно посещала оккупированные территории во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом Кипиани написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Я этого не знал. Судья, именем Украины вершит кривосудие - Марина Заставенко во время войны посещала оккупированные территории.

Далее слово Halia Chyzhyk - Решение запретить упоминать Медведчука в книге Вахтанг Кипиани о суде над Стасом приняла судья из Донецка, которую в 2017 году хотели уволить за связи с так называемой "ДНР".

До перевода в Киев Марина Заставенко работала в Красногвардейском районном суде Макеевки Донецкой области.

В 2016 году в Высшей квалификационной судей обращалась СБУ, которая указывала на то, что у судьи есть имущество на временно оккупированных территориях, она систематически ездит туда-сюда. При этом, судья долго не осуществляла правосудие, потому что находилась именно на неконтролируемых Украины территориях.

ВККС сначала открыл дисциплинарное дело, но потом отказался увольнять судью Заставенко.

Вряд ли украинский судья спокойно может кататься в "ДНР", не получая для себя гарантии безопасности "с той стороны".

Особенно учитывая то, как активно россияне пополняли обменный фонд. Именно поэтому СБУ писала жалобы на таких судей в ВККС".

Как известно, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Посел решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство