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Судья, запретившая по иску Медведчука книгу про Стуса, во время войны посещала оккупированные территории, - Кипиани

Судья, запретившая по иску Медведчука книгу про Стуса, во время войны посещала оккупированные территории, - Кипиани

Автор книги про Василия Стуса и роли Медведчука в его осуждении Вахтанг Кипиани, заявил о том, что судья, своим решением запретившая продажу этой книги, неоднократно посещала оккупированные территории во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом Кипиани написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Я этого не знал. Судья, именем Украины вершит кривосудие - Марина Заставенко во время войны посещала оккупированные территории.

Далее слово Halia Chyzhyk - Решение запретить упоминать Медведчука в книге Вахтанг Кипиани о суде над Стасом приняла судья из Донецка, которую в 2017 году хотели уволить за связи с так называемой "ДНР".

До перевода в Киев Марина Заставенко работала в Красногвардейском районном суде Макеевки Донецкой области.
В 2016 году в Высшей квалификационной судей обращалась СБУ, которая указывала на то, что у судьи есть имущество на временно оккупированных территориях, она систематически ездит туда-сюда. При этом, судья долго не осуществляла правосудие, потому что находилась именно на неконтролируемых Украины территориях.

ВККС сначала открыл дисциплинарное дело, но потом отказался увольнять судью Заставенко.

Вряд ли украинский судья спокойно может кататься в "ДНР", не получая для себя гарантии безопасности "с той стороны".

Особенно учитывая то, как активно россияне пополняли обменный фонд. Именно поэтому СБУ писала жалобы на таких судей в ВККС".

Как известно, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября  Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Посел решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Судья, запретившая по иску Медведчука книгу про Стуса, во время войны посещала оккупированные территории, - Кипиани 01

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1789) Стус (94)


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Топ комментарии
+46
Свидетели секты "хуже не будет", вам не икается?
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19.10.2020 17:11
+42
100% судью вербанула МГБ ДНР/ФСБ.. а наша СБУ считает ворон..
и Высшую Раду Правосудия - это коррупционный гадюшник нужно разгонять, или это закончится висилицами
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19.10.2020 17:13
+38
Рыги. Опять рыги! Когда же ваши проклятые рожи исчезнут с лица Украины? Заметьте, что рыговская сволота с донецкой пропиской, как правило, в судейских мантиях, на постах прокуроров, на таможне, в налоговой, и - ожидаемо! - в кабинетах СБУ на Владимирской.
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19.10.2020 17:14
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У меня тоже там родственники. Но я почему-то их не посещаю
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19.10.2020 19:40 Ответить
к старым родителям не поехал бы?
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20.10.2020 00:06 Ответить
А можна дівоче прізвище судді? Підозрюю що жидівка - медведчук не подав би позов туди де суддя українець.
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19.10.2020 17:40 Ответить
Судья жила и работала в ДНР. Mass Media obviously break the news gentely.
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19.10.2020 17:41 Ответить
З наших судів вже весь світ рже . 30 років країна тупцює в радянсько-російському гімні і ніякі вибори не допомагають з нього вибратися і засудити цю всю рашистську наволоч при кориті , на реальні сроки за злочини проти людяності , держави і права .
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19.10.2020 17:42 Ответить
цікаво, а хто ж бл..дь п'ять років саботував судову реформу ?
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19.10.2020 17:42 Ответить
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5585
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19.10.2020 17:43 Ответить
Поэтому эта падлюка такая фиолетовая? Или от ненависти к свободной Украине?
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19.10.2020 17:53 Ответить
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7489
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19.10.2020 19:19 Ответить
пока такие живи остальные не будут ничего бояться...
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19.10.2020 17:44 Ответить
Нечувана ганьба для України і кожного справжнього українця! Це треба ж бути "судді" такою продажною курвою! Гнати треба таких гидот до московії разом із позивачами. Прийде ще час судити таких "суддів"! Вірю, прийде!
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19.10.2020 17:51 Ответить
Нажаль таких суддів в Україні-більшість
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20.10.2020 00:04 Ответить
"Решение запретить упоминать Медведчука в книге Вахтанг Кипиани о суде над Стасом..." А хто такий Стас?
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19.10.2020 17:53 Ответить
Одні кроти засіли у владі. Тут буде, який небуть порядок і закон чи так і залишиться Україна колонією Москви вічно вагітна її агентурою. Доки вже цих колаборантів терпіти може вже пора їх відловлювати і садити а їх медіа рупори закрити ?
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19.10.2020 18:03 Ответить
Для початку проголосуй на місцевих виборах за українських націоналістів.
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19.10.2020 20:29 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/2282018-24678 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №228/2018 Про переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 16і розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини третьої статті 55, частини третьої статті 82, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю:
1. Перевести суддів:
...
Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ЗАСТАВЕНКО Марину Олександрівну на роботу на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва;
...
Президент України П.ПОРОШЕНКО
20 серпня 2018 року
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19.10.2020 18:07 Ответить
Так , что у нас уже не президент Зеленский , а Дениска Пушилин , - Это какой то Позор.
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19.10.2020 18:13 Ответить
Ручная, продажная судья Медведчука. В принципе как и все судьи в Украине.
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19.10.2020 18:21 Ответить
"...во время войны посещала оккупированные территории...". Відповідно, до Закону "Про оборону України" стан війни визначається Верховною Радою на підставі відповідного подання президента. Може хтось підкаже, коли Мальдівський Барига вносив до ВР таке подання? І щодо відвідування окупованих територій, а що це заборонено, хіба не для цього він понавідкривав КПВВ в Станиці Луганській, Золотому, Мар'їнці, Майорському, Новотроїцькому,
Гнутовому?
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19.10.2020 18:32 Ответить
От і прославилась даунбаська курва. Скоро вовк,ну який тіпа теж суддя,забере її до себе. Йому такі кадри дуже потрібні.
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19.10.2020 18:39 Ответить
хай подає апеляцію!
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19.10.2020 19:06 Ответить
Неудивительно, истец Трупачук вообще каждую неделю в бункер к *********** мотается.. А судья-дыныровка. Вот они - гниды, ментальные яйца кремлевских вошей.
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19.10.2020 19:12 Ответить
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 19:28 Ответить
Тяжко країні воювати в оточенні з всіх боків. З зовні )(уйло, в середені кацапські **********.
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19.10.2020 19:31 Ответить
Весь зашквар для зебилов в том, что мертведчук подал иск при зеленском. При порохе эта кацапская шлюха с дела ниже травы
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19.10.2020 19:43 Ответить
Не гони,у Порошенко были все козыри в руках разобраться с Медведчуком,но он этого не сделал. Напомню тебе,что бывшие регионалы во главе с Портновым именно при правлении Порошенко начали возвращаться и хвосты поднимать. Порошенко вместо того,что бы заниматься ими,бегал за Михо по крышам.
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19.10.2020 19:53 Ответить
Не брешіть.
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19.10.2020 21:25 Ответить
Опровергни
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19.10.2020 21:32 Ответить
Порошенко работал судьей?
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19.10.2020 23:42 Ответить
Пу конечно же нет! Царь хороший,то бояре виноваты!
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20.10.2020 07:28 Ответить
Более того, она там тайно посещала любовника!😊
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19.10.2020 20:23 Ответить
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 1948
Оцените духовное "лицо" даунецкого животного, которое мы кормим и неплохо кормим.
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19.10.2020 21:27 Ответить
Ларчик просто открывается...Её не трогали,поскольку её перевода добивался тогдашний президент.а ныне "закулисный Голос-За-Кадром"- Порошенко...
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19.10.2020 22:11 Ответить
Вряд ли украинский судья спокойно может кататься в "ДНР", не получая для себя гарантии безопасности "с той стороны"

Благодаря таким судьям ДНР-вские палачи-военные преступники на воле, а наши добровольцы и военнослужащие - в тюрьмах!
С такой властью идем к гражданской войне
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19.10.2020 22:38 Ответить
мда, эвакуировали с домбабвы почему-то в первую очередь не учителей\медиков\детей\пенсионеров, а судей, различных энерго\ресурсных воротил, властьимущих и т.п., причем - с последующим трудоустройством ... значит - кто-то их сюда тянул, старался. конечно хрен с этих учителей поимеешь бабла, а так - все "свои", "благодарные" в обязаловку наверняка.
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19.10.2020 22:39 Ответить
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7953Наслідки рішучих і потужних рехворм найпатріотичнішого мальдівського гИтьмана.
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19.10.2020 22:40 Ответить
Предлагаю ТАКУЮ судью регулярно обливать фекалиями по дороге на работу.
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20.10.2020 04:38 Ответить
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