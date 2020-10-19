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Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань

Офис Генерального прокурора отказался открывать уголовное производство против нардепа Деркача, которого Минфин США назвал "агентом РФ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявили адвокаты пятого президента Украины Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

"Нами был получен знаковый и показательный ответ с подписью генерального прокурора Венедиктовой, которым нам сообщается, что не будет Генеральной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство в отношении известных действий господина Деркача. О котором Министерство финансов США констатировало факт, что он является многолетним российским агентом. И в отношении которого мы подавали соответствующее заявление в правоохранительные органы Украины о попытке втянуть Украину в выборы в США. Соответствующее заявление было нами подано, однако с добрыми словами о верховенстве права и т.д. украинская власть, 100-процентный генеральный прокурор президента Зеленского утверждает, что этих данных недостаточно для того, чтобы начать досудебное расследование", - отметил адвокат Головань.

По словам правозащитника, это решение уже обжаловали в суде.

"Однако двойные и тройные стандарты современной украинской власти о том, когда политические преследования, уголовные производства регистрируются по просто смешным и совершенно ничтожным основаниям. А вот когда речь идет об агентах влияния и откровенных агентах государства-агрессора, то упоминается и о верховенстве права, и о других вещах, которые так редко применяются у нас в Украине", - подчеркнул Головань.

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Адвокат Новиков также сообщил, что по информации из Офиса Генпрокурора Зеленский недоволен отсутствием результатов в делах против Порошенко и требует срочно "накопать" что-то на лидера оппозиции.

"В то же время к нам доходит информация, что в Офисе Генпрокурора Венедиктовой состоялось совещание, и на этом совещании было объявлено, будто Офис Президента недоволен тем, что Венедиктова не была в состоянии пока выдать результат. И на этом совещании, которым руководил от имени Ирины Венедиктовой господин Панов, была доведена информация к сотрудникам Офиса Генпрокурора, что они обязаны в кратчайшие сроки любой ценой, любым способом выдать что-то, какое-то новое обвинение по Порошенко", - рассказал Новиков.

"Мы видим, что одновременно дело по Андрею Деркачу, который по информации из очень надежных источников, по информации из США, от официальных агентств является человеком, который работает на другое государство, который является агентом - против него не регистрируется уголовное производство. И одновременно от сотрудников Офиса Генпрокурора требуют, чтобы они искали что-то - мы имеем в виду уголовное производство - по пятому Президенту Порошенко. Это очевидно связано", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, Офис Генпрокурора "сейчас отрабатывает ничтожные пасквили против оппозиции, против пятого Президента Петра Порошенко, а серьезные сведения, серьезную информацию, которая поступает из Минфина США в отношении таких персонажей, как Деркач, они не хотят видеть и не хотят на них реагировать".

Напомним, в августе 2020, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию".

Также читайте: НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Деркач Андрей (134) Новиков (249) Головань Игорь (113) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+33
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 4210
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19.10.2020 17:25
+30
У Украины есть. А у лакеев патологического вруна нет и быть не может. Ворон ворону ....

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2255
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19.10.2020 17:28
+27
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 8465
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19.10.2020 17:23
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Правила форума Совет форумчан
П-ц стране.
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19.10.2020 17:21 Ответить
С чего? И не такое переживали. П-ц зелеублюдкам-это да.
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19.10.2020 17:35 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет.
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19.10.2020 17:23 Ответить
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 8465
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19.10.2020 17:23 Ответить
Какие претензии к Деркачу? У Украины? А минфин США может ляпать, что хочет.....
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19.10.2020 17:24 Ответить
Так а кто прослушивал Президента Украины, и каким образом, это не преступление?
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19.10.2020 17:26 Ответить
В мозгах зебилов кража конфиденциальных записей президента из архивов ОПУ или СБУ -- это не государственное преступление, это так -- как мелочь по карманам тырить. Мораль уродов.
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19.10.2020 17:30 Ответить
А помните запись из кабинета Гончарука, что тот в экономике профан, а у преза туман в голове, и ведь тишина, никому не надо, а ведь правду сказал...
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19.10.2020 17:32 Ответить
И "величайший"помнится даже срок в две недели давал и под личный контроль брал. Но как взял, так и вернул его обратно. Как, кстати, и "с пленками Деркача". А потом еще и типа "искренне" удивляется пистонам от послов G7 и США.
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19.10.2020 17:36 Ответить
И с вагнеровцами тишина...
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19.10.2020 17:37 Ответить
Вам умиляться от сша ещё не надоело?
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19.10.2020 17:41 Ответить
Не остогидло дупу рвати за кремлівського недопалка ,та його зеленого посіпаку !!!)))
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19.10.2020 17:52 Ответить
Но не от вашей же засрашки умиляться. Жопу сначала отмойте.
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19.10.2020 18:00 Ответить
🐏🐑🤢🤡💩🎪73 % такие же враги , как и Зе ублюдки
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19.10.2020 18:04 Ответить
Навіть гірше , якби не було 73%-вого лохтората ,то не булоб зеленої плісняви при владі !!)))
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19.10.2020 18:44 Ответить
У Украины есть. А у лакеев патологического вруна нет и быть не может. Ворон ворону ....

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2255
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19.10.2020 17:28 Ответить
Вчера сам видел брехню на дороге Полтава-Кременчуг.
Эту трассу на 95% капитально отремонтировали при Порохе.
Полтора года назад работы были приостановлены.
Щас оставшиеся несколько км таки ремонтируют.
И внимание!!!! Установлен бигборд, шо это большая стройка бубачки.
Козел сраный.
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19.10.2020 17:55 Ответить
Володимир Зеленський. «Повне зібрання обіцянок. У 55 томах».
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19.10.2020 19:05 Ответить
Ну да. Гэбня ж - это твои родные братухи, какие у тебя к ним могут быть претензии.
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19.10.2020 17:29 Ответить
Ты путаешь Человека с руснявой зверушкой. Это тебе необходимо облизывать гэбню, ты же русский.
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19.10.2020 17:55 Ответить
Швидше за все зросійщений мокша,або удмурт !!!))))
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19.10.2020 17:59 Ответить
До деркача немає претензій, окрім його ВИСЛОВЛЮВАНЬ та ДІЙ не на користь України (я дуже ввічливо сказав).

Ви погугліть і все зрозумієте.

Якщо, ви не пулерівська собака, то вам відкриються очі.
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19.10.2020 17:34 Ответить
Рашкотварь, вон отсюда
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19.10.2020 21:37 Ответить
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 4210
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19.10.2020 17:25 Ответить
Подарите Бенядиктовой очки или подзорную трубу, чтоб она увидела . Ну, или карманы ей зашейте, чтоб ничего от хозяев зрению не мешало.
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19.10.2020 17:25 Ответить
Ваші побажання нездійснені!
Кармани неміряні, очі заліплені зеленими бумазейками в десятки (а иоже) сотні шарів.
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19.10.2020 17:37 Ответить
Похоже, на то, что власть Украины пробила дно. Если народ не поднимется и не вздернет этих циничных сволочей, окопавшихся на Банковой, страна будет потеряна.
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19.10.2020 17:25 Ответить
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 7655
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19.10.2020 17:27 Ответить
Деркач ты? Лизни под хвост медведчука и успокойся.
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19.10.2020 17:30 Ответить
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 4204
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19.10.2020 17:33 Ответить
Виродок, затисни собі яйця в дверях для імітації вигаданого виття, а то один сморід і той від тебе.
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19.10.2020 17:55 Ответить
деятельность агента кгб рф расследовать не будут.
все, что надо знать о власти зеленского.
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19.10.2020 17:30 Ответить
Вийдуть же на себе. Плівки ж анонсував сам зелений бубочка, на прес- конференції.
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19.10.2020 18:04 Ответить
https://comments.ua/blog/protiv-poroshenko-i-baydena-byla-zadeystvovana-specoperaciya-rukovodimaya-iz-rossii-81.html Pavlo Nuss: Против Порошенко и Байдена была задействована спецоперация, руководимая из России

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 6254
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19.10.2020 17:31 Ответить
Понятное дело, что Ермак с ЗЕлей помалкивать будут.
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19.10.2020 17:34 Ответить
твоя параша нікого тут не цікавить.
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19.10.2020 17:38 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 3272
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19.10.2020 17:49 Ответить
Стоят 2 стула на одном пики точенные на другом херы дроченные! На какой сам сядешь на какой мать посадишь? Это такую арихметику в ваших Лугандонский школах преподают?
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19.10.2020 17:58 Ответить
он умрєт стоя, біля стільця з піками, дважди
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19.10.2020 17:59 Ответить
А куда венедиктова лыжи вострит после своей деятельности,интересно? В Сочи?
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19.10.2020 17:33 Ответить
потриндіть про Пороха та реформу судів.
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19.10.2020 17:35 Ответить
Не провакуй,Сашко !!))
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19.10.2020 17:39 Ответить
Я не провокую
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19.10.2020 18:07 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 4107
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19.10.2020 18:05 Ответить
гниды украинские друг друга покрывают, Петлюра был прав
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19.10.2020 17:36 Ответить
Зебилячего агента дыркача низя.
як зебилы тоді мзду від окупантів будуть брать на 738ю серію сватов.
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19.10.2020 17:39 Ответить
зеЛеные мрази!
это же не против Пороха 100 дел открывать!
а тут против кацапской мрази нужно - тут незя!кацапия в обиде будет
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19.10.2020 17:42 Ответить
Не ОП, а "Офис Генерального прокурора отказался открывать уголовное производство против нардепа Деркача"

Источник: https://censor.net/ru/n3225634
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19.10.2020 17:45 Ответить
Алла, я на спор в апелляции "отмазал" в рамках действующего законодательства от трех эпизодов разбоя ( ч.2. ст 187 УК Украины). Девченка прокурор плакала. На улице переговорили, подай кассацию, я вмешиваться не буду. "Дырку" в защите показал. Доработали. Получил 6,5 лет. Все.
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19.10.2020 17:58 Ответить
Це вже інше питання. Претензія до ОГПу правильна.
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19.10.2020 18:18 Ответить
Ок.
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19.10.2020 19:54 Ответить
Поки що так працює.
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19.10.2020 17:45 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 6683
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19.10.2020 17:58 Ответить
Травень 14-го.
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19.10.2020 18:43 Ответить
- В.А., а Ви чули такий вислів: «Історія спочатку, виступає у вигляді трагедії, а повторюється - у вигляді фарсу…»?...
- Ну, и какое отношение это выражение имеет ко мне?
- Саме пряме… Якщо епоха Януковича іменується «епохою кривавого Майдану», то ваша - «епохою блазенького балагану…».
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19.10.2020 18:01 Ответить
у Деркача шість ходок до Ради ! він депутат " в законі " ! дякую вам земляки з Глухова , такого лайна як наш депутат треба ще пошукати !
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19.10.2020 17:43 Ответить
Глуховчани виявилися глухі. І область Сумненька і район Глухенький, залишилося лише одне село Веселе.
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19.10.2020 18:11 Ответить
більшість глухівчан звичайна вата . тож я не здивуюсь якщо вони в сьоме виберуть Деркача ,а 25 жовтня наш край .
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19.10.2020 18:16 Ответить
А в Шалигіно, мабуть, поголовно.
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19.10.2020 18:25 Ответить
Андрєя Дєркачя ********** не тільки в Глухові. поряд є Кролевець. після ліквідації району, а потім автостанції в колишньому райцентрі, спроби закрити залізничний вокзал, перед тим лікарні, населенню урвався терпець і схоже, що на виборах переможе знатний ригоанал
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19.10.2020 19:07 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 8902Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2256
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19.10.2020 17:46 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2740
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19.10.2020 17:51 Ответить
Петро передал пленки Луценку, тот Джулиани, а Джулиани Деркачу! Кто из них агент?
Пускай адвокаты радуются, что прокуратура молчит, а у Петра будет лишний день на свободе!
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19.10.2020 17:57 Ответить
А Деркач передал Петру
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19.10.2020 18:04 Ответить
О каг!!!

У США есть основания вводить против Деркача санкции, а у ЗЕленого правосудия нет оснований для расследования.

Помнится ЗЕ говорил про невмешательство в выборы США...
А укрывательство преступника, который вмешивался в выборы США - это соучастие.
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19.10.2020 17:59 Ответить
Но тут вступился за него
Ответственный по группе.
Сказал он тихо, делово -
Такого не обшаришь:
Мол, вы не трогайте его
(Мол, кроме водки - ничего) -
Проверенный, наш товарищ!
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19.10.2020 18:01 Ответить
Питання. Чи буде агент спецслужб росії Венедіктова, (назначена агентом спецслужб росії Єрмаком) ,відкривати кримінальне провадження проти агента спецслужб росії Деркача.
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19.10.2020 18:03 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 3364
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19.10.2020 18:10 Ответить
А где снесуны? "Если шо мы его снесем" и в лужу бульк.
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19.10.2020 18:33 Ответить
Тут подробно про эту нечисть. Зеля тупо выгораживает своих.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 18:41 Ответить
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2970
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19.10.2020 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dVAk7w6EfwA

.
.
.
. .. . . . . . . . -
Это пиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииипец !! .
.
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19.10.2020 19:03 Ответить
Ну кто б сомневался как это Венедиктова своему глаз выколет
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19.10.2020 19:33 Ответить
Офис Генпрокурора работает в интересах РФ и агентуры кремля,если отказался вести расследование! Это все что нужно знать об ОФисе Генпрокурора ставлеников Ермака ФСБ.
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19.10.2020 20:34 Ответить
Зе-уринизация.
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20.10.2020 11:18 Ответить
 
 