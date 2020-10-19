Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань

Офис Генерального прокурора отказался открывать уголовное производство против нардепа Деркача, которого Минфин США назвал "агентом РФ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявили адвокаты пятого президента Украины Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

"Нами был получен знаковый и показательный ответ с подписью генерального прокурора Венедиктовой, которым нам сообщается, что не будет Генеральной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство в отношении известных действий господина Деркача. О котором Министерство финансов США констатировало факт, что он является многолетним российским агентом. И в отношении которого мы подавали соответствующее заявление в правоохранительные органы Украины о попытке втянуть Украину в выборы в США. Соответствующее заявление было нами подано, однако с добрыми словами о верховенстве права и т.д. украинская власть, 100-процентный генеральный прокурор президента Зеленского утверждает, что этих данных недостаточно для того, чтобы начать досудебное расследование", - отметил адвокат Головань.

По словам правозащитника, это решение уже обжаловали в суде.

"Однако двойные и тройные стандарты современной украинской власти о том, когда политические преследования, уголовные производства регистрируются по просто смешным и совершенно ничтожным основаниям. А вот когда речь идет об агентах влияния и откровенных агентах государства-агрессора, то упоминается и о верховенстве права, и о других вещах, которые так редко применяются у нас в Украине", - подчеркнул Головань.

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Адвокат Новиков также сообщил, что по информации из Офиса Генпрокурора Зеленский недоволен отсутствием результатов в делах против Порошенко и требует срочно "накопать" что-то на лидера оппозиции.

"В то же время к нам доходит информация, что в Офисе Генпрокурора Венедиктовой состоялось совещание, и на этом совещании было объявлено, будто Офис Президента недоволен тем, что Венедиктова не была в состоянии пока выдать результат. И на этом совещании, которым руководил от имени Ирины Венедиктовой господин Панов, была доведена информация к сотрудникам Офиса Генпрокурора, что они обязаны в кратчайшие сроки любой ценой, любым способом выдать что-то, какое-то новое обвинение по Порошенко", - рассказал Новиков.

"Мы видим, что одновременно дело по Андрею Деркачу, который по информации из очень надежных источников, по информации из США, от официальных агентств является человеком, который работает на другое государство, который является агентом - против него не регистрируется уголовное производство. И одновременно от сотрудников Офиса Генпрокурора требуют, чтобы они искали что-то - мы имеем в виду уголовное производство - по пятому Президенту Порошенко. Это очевидно связано", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, Офис Генпрокурора "сейчас отрабатывает ничтожные пасквили против оппозиции, против пятого Президента Петра Порошенко, а серьезные сведения, серьезную информацию, которая поступает из Минфина США в отношении таких персонажей, как Деркач, они не хотят видеть и не хотят на них реагировать".

Напомним, в августе 2020, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию".

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