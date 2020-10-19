После убийства учителя под Парижем полиция во Франции провела массовые обыски у вероятных исламистских радикалов
Во Франции полиция провела массовые обыски у вероятных сторонников исламского радикализма. Также будет рассмотрена деятельность различных мусульманских организаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Правоохранительные органы провели обыски у лиц, которые в интернете высказались в поддержку чеченца, убившего в пятницу учителя под Парижем за показ детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo.
Также полиция расследует деятельность 51 мусульманской организации и если в их действиях будут обнаружены признаки экстремизма, они будут закрыты. Среди них ассоциация "Коллектив против исламофобии", который, по мнению властей, занимается пропагандой неповиновения французскому государству.
В правительстве отметили, что обыски у возможных исламских радикалов будут продолжаться в течение недели.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что исламисты "не будут спать спокойно" во Франции.
Напомним, убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорион.
Нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.
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Алжир, Сирия, Марокко и тд - множество колоний и как результат, множество арабов во Франции.
Монстр убил человека.
Другой идиот решил что карикатуры на религиозную тему, это повод отрезать голову.
Но в итоге, двумя идиотами стало меньше...
помимо этой головы чеченцы во Франции участвовали во множествах разборках - как благоугодных так и криминальных..
их заметили наконец то - теперь им дорога назад домой, в горы..
Это был бы хороший урок для вас.
Или там поприятней растить семью чем в "оккупированном" Иране, Ираке, Афганистане?
И странно получается: ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, живут по "выдуманным" законам и дела там идут весьма неплохо.
А вот у вас все не так и виноваты окружающие!
Может, что то не так с тем, как вы трактуете эти самые законы, если против вас, сообща действуют даже евреи с мусульманами (Турция и Израиль)?
Дело в том, что "тиранов" (и боле того, их подданных) в Европе, США и на Ближнем Востоке, вполне устраивает жизнь по этим "надуманным законам"!
А поскольку, вы не первые, кто возомнил себя истинной в первой инстанции и противопоставил себя всему человечеству, то и опыт у "тиранов" имеется.
крестоносцы ( дай им приказ или волю ) выбют всех не белых без особых усилий , если церемонится не будут
Червоний колір турецького прапора веде початок від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D1%96%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1&action=edit&redlink=1 Умара , правителя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82 Арабського халіфату в https://uk.wikipedia.org/wiki/634 634 -https://uk.wikipedia.org/wiki/644 644 рр. і завойовника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипту і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F Месопотамії . У XIV ст. червоний колір став кольором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії . Півмісяць із зіркою - символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC ісламу .
Есть знаете ли разница!
(хотя понятно что гэбнявый пропагандончик, маскирущийся под украинским женским именем)
Это кацапы и радикалы-исламисты!
Думаешь они хотя бы сами в состоянии ее добывать? Или думаешь они ее сами разведали? А не американские и английские компании
Полиции Франции не помешало бы выслать это стадо в полном составе назад пасти верблюдов и баранов
минимум забили бы камнями
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"За отлічную рубку".
Л - логика
Разделяем мухи и котлеты.
Беспричинные убийства - одно, а месть - совсем другое.
Не знаю кто этот Мухамед, мне он до одного места.
А тех, кто взял за правило рисовать на него карикатуры считаю, по меньшей мере, 3,14дарастами.
В сборной Франции по футболу 80% мусульман, их величайший футболист Зедан - мусульманин.
Родители, бабушки и дедушки учили их любви к Мухаммеду, а над их чувствами постоянно глумятся.
И государство это поощряет.
Это пресловутая демократия?
Если это демократия и не преследуется в уголовном порядке - получите!
Якийсь австрійський хрестоносець вкрав у араба його мобільний телефон 800 років тому.
А от "арабські цифри", до речі, тільки називаються арабськими, а насправді індійські.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Парадокс толерантності
отезанных голов жителей Алжира в качестве трофеев
Возраст 65 міліонов лєт...