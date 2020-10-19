Наемники РФ с начала суток дважды открывали огонь вблизи Луганского, возле Авдеевки подавлен вражеский беспилотник, - штаб ОС

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских воинов зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

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