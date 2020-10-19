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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток дважды открывали огонь вблизи Луганского, возле Авдеевки подавлен вражеский беспилотник, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток дважды открывали огонь вблизи Луганского, возле Авдеевки подавлен вражеский беспилотник, - штаб ОС

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских воинов зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Также читайте: В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ "Счастье". ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26982) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
І знову порушення домовленностей. І знову узеленські зігнорують цей факт і не будуть піднімати шуму, щоб фуйло не засмутить.
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19.10.2020 17:57
+8
По
приказу четырежды уклониста
не стреляем и ждем в окопах когда рашистские оккупанты
принесут
нам оккупированные территории на блюдечке.
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19.10.2020 17:56
+6
Ти думаєш що інших варіантів не існує?
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19.10.2020 18:16
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По
приказу четырежды уклониста
не стреляем и ждем в окопах когда рашистские оккупанты
принесут
нам оккупированные территории на блюдечке.
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19.10.2020 17:56 Ответить
Маєш інші варіанти рішення?
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19.10.2020 18:10 Ответить
Ти думаєш що інших варіантів не існує?
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19.10.2020 18:16 Ответить
Люцику, напевно існує, подивись на Карабах, це є єдиний шлях
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19.10.2020 21:09 Ответить
Я думаю. Цюго достатньо.
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19.10.2020 18:17 Ответить
Ти там у своєму Хрещатику думаєш як сепаратист.
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19.10.2020 18:23 Ответить
Мені ще раз продублювати комент? І ще- я киянин.
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19.10.2020 18:25 Ответить
Острів вже відсипав?
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19.10.2020 18:28 Ответить
Море викопав, бо вас не дочекаєшся.
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19.10.2020 18:32 Ответить
Ой фсьо...)))
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19.10.2020 18:36 Ответить
Ти знаєш звідки я.
І певно знаєш хто на форумі першим написав фразу
Найманці РФ від початку доби двічі відкривали вогонь поблизу Луганського, біля Авдіївки подавлено ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1690
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19.10.2020 18:37 Ответить
Я забагато знаю. І не менше розумію. Чого і вам бажаю.
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19.10.2020 18:40 Ответить
Ні, я мабуть ніколи не зрозумію чому так низко впав Сашко.
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19.10.2020 18:47 Ответить
Не моя проблема.
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19.10.2020 18:50 Ответить
Сашко заплутався у трьох соснах, корабельних соснах...
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19.10.2020 19:02 Ответить
Дарма ти це, охолонь. Бо одні тебе не визволили, і другі не визволять. Бо так склалося, нажаль.
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19.10.2020 19:11 Ответить
на жаль - українці завжди пишуть окремо.
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19.10.2020 19:17 Ответить
Я тобі не Вчитель, скільки можна повторювати?
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19.10.2020 19:26 Ответить
зебілів повчай
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19.10.2020 19:30 Ответить
Не давай мені поради і я не скажу, куди тобі йти. І заспокойся нарешті. Піди кацапів на сайті пошукай чи чим ти ще тут розважаєшься.
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19.10.2020 19:33 Ответить
вже знайшовся...
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19.10.2020 19:36 Ответить
Тю...зовсім здуріла дівка...
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19.10.2020 19:52 Ответить
При «одних» була надія, я не думав що буду жити у Придністров'ї №2.
Зараз «другі» мене запевняють що саме так і буде.
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19.10.2020 19:24 Ответить
Вибач. Мені нема більше чого сказати. Так склалося, нажаль.
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19.10.2020 19:28 Ответить
І знову порушення домовленностей. І знову узеленські зігнорують цей факт і не будуть піднімати шуму, щоб фуйло не засмутить.
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19.10.2020 17:57 Ответить
А ***** точно від шуму засмучується?
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19.10.2020 18:07 Ответить
Ви вважаєте він зрадіє новим санкціям? Хоча про що це я. Бубочка їздить по світу і пропагує фуйла- миротворця, з яким він веде дуже конструктивний діалог.
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19.10.2020 18:12 Ответить
А хтось обіцяє нові санкції? Приклад можна?
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19.10.2020 18:14 Ответить
А Порошенкові обіцяли санкції ?
Чи він їх вибивав ?
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19.10.2020 18:32 Ответить
Є такий термін "вікно можливостей". Новиною не буде, що одне вікно можливостей ми усі разом профукали?
На черзі- друге. І як би не останнє.
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19.10.2020 18:35 Ответить
Профукали не ми разом. А зебіли і ваш ЗЕ.
Це він повів країну в обійми фуйлу.
Я не здивуюсь, якщо через рік ви скажете що неіколи не були свідком зебільної секти, бо завжди підтримували опжз, фуйла і шмарія.
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19.10.2020 18:37 Ответить
Наш ЗЕ. Бо його обрала більшість українців.
Як не подобаються демократичні вибори, то спробуй встановити диктатуру. Диктатором можеш Джамала призначити, цей підійде.
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19.10.2020 18:39 Ответить
а колись вашим був лантухович і ви до останнього проти Майдану тут голосили, так ?
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19.10.2020 18:41 Ответить
Ну закопуйся ще глибше, твоя проблема.
Спілкуватися треба вміти. І я вам усім не Вчитель, завелика честь.
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19.10.2020 18:43 Ответить
Ти і зелені бовдури закопаєте цю країну.
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19.10.2020 18:44 Ответить
Не Вчитель. Вам.
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19.10.2020 18:46 Ответить
Не вистачало...
Є більш гідні особистості.
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19.10.2020 18:47 Ответить
А вам, як я помітила, владу взагалі не можна давати.
Бо лише біди від самозакоханих самодурів при владі.
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19.10.2020 18:42 Ответить
А хтось повинен обіцяти санкції? Чи конституційний обов'язок гаранта безпеки держави, зЕзідента бубочки, вибити ці сакції за недотримання ворогом домовленностей?
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19.10.2020 18:35 Ответить
Ой фсьо...)))
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19.10.2020 18:37 Ответить
А як таки красиво зєсцикло добивається зняття санкцій з росії, в нас вже мир, рашка не стріляє, знімайте з неї санкції.
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19.10.2020 18:05 Ответить
І що, хоч щось зняли? Чи хоча б натякнули, що знімуть?
Ні.
Тому не мели дурниць, розумним виглядатимеш.
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19.10.2020 18:08 Ответить
Північний потік.
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19.10.2020 18:10 Ответить
Що "Північний потік"?
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19.10.2020 18:13 Ответить
Це газова магістраль в обхід України.
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19.10.2020 18:15 Ответить
Ну і? Зняття санкції тут яким боком?
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19.10.2020 18:16 Ответить
новини почитай. А ! А ще хахли з Рівного виграли тендер по будівництву північного потоку.

Поясни мені ще одну річ, а чому сцикло відмовився від грошей які виграли Порошенко та його команда газпрома Україні?
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19.10.2020 18:38 Ответить
Тобто яким боком ти не знаєш.
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19.10.2020 18:41 Ответить
Бо я не зєбіл як ти!
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19.10.2020 18:44 Ответить
Найманці РФ від початку доби двічі відкривали вогонь поблизу Луганського, біля Авдіївки подавлено ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3484
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19.10.2020 18:45 Ответить
Та я бачу, що не знаєш, не тужся так.
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19.10.2020 18:47 Ответить
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19.10.2020 18:49 Ответить
https://youtu.be/uKBFtpVkxvQ

подивись про свого сцикуна.
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19.10.2020 18:53 Ответить
Мій сцикун тобі в рота не влізе.
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19.10.2020 18:58 Ответить
головне щоб твоїй бабі влазив, у її вухо
а ти ідеш в подорож півшостий гігант.
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19.10.2020 19:01 Ответить
Оце твій рівень спілкування, там і спілкуйся далі.
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19.10.2020 19:13 Ответить
тримай мудло тупе, не скавучи. І надалі, на питання відповідають, не відповідаєш- ідеш на фуй.

Найманці РФ від початку доби двічі відкривали вогонь поблизу Луганського, біля Авдіївки подавлено ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2059
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19.10.2020 19:16 Ответить
Ты это про кого?
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19.10.2020 18:20 Ответить
Как житие в Донецкой Уродной резервации?
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19.10.2020 18:27 Ответить
Пять характерных
признаков фашизма: - Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий

- Преследование инакомыслия и политические убийства
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19.10.2020 18:31 Ответить
ти зранку в люстерко не зазирав ?
вже забув свою нацистську пику ?
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19.10.2020 18:32 Ответить
Знов потрапляємо у російську пастку, йдемо за російським сценарієм.
Йдеться не про розведення, а відступ українських військ.
Це наша територія і не можна добровільно відступати!Слід ставити питання про виведення з Донбасу російських окупаційних сил і зброї !!
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20.10.2020 07:36 Ответить
 
 