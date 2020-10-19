Наемники РФ с начала суток дважды открывали огонь вблизи Луганского, возле Авдеевки подавлен вражеский беспилотник, - штаб ОС
С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских воинов зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.
Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.
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приказу четырежды уклониста
не стреляем и ждем в окопах когда рашистские оккупанты
принесут
нам оккупированные территории на блюдечке.
І певно знаєш хто на форумі першим написав фразу
Зараз «другі» мене запевняють що саме так і буде.
Чи він їх вибивав ?
На черзі- друге. І як би не останнє.
Це він повів країну в обійми фуйлу.
Я не здивуюсь, якщо через рік ви скажете що неіколи не були свідком зебільної секти, бо завжди підтримували опжз, фуйла і шмарія.
Як не подобаються демократичні вибори, то спробуй встановити диктатуру. Диктатором можеш Джамала призначити, цей підійде.
Спілкуватися треба вміти. І я вам усім не Вчитель, завелика честь.
Є більш гідні особистості.
Бо лише біди від самозакоханих самодурів при владі.
Ні.
Тому не мели дурниць, розумним виглядатимеш.
Поясни мені ще одну річ, а чому сцикло відмовився від грошей які виграли Порошенко та його команда газпрома Україні?
подивись про свого сцикуна.
а ти ідеш в подорож півшостий гігант.
признаков фашизма: - Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий
- Преследование инакомыслия и политические убийства
вже забув свою нацистську пику ?
Йдеться не про розведення, а відступ українських військ.
Це наша територія і не можна добровільно відступати!Слід ставити питання про виведення з Донбасу російських окупаційних сил і зброї !!