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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран сообщил о начале нового раунда переговоров с Украиной о сбитом лайнере МАУ

Иран сообщил о начале нового раунда переговоров с Украиной о сбитом лайнере МАУ

В Тегеране приняли делегацию из Украины, прибывшую на второй раунд переговоров о компенсации за сбитый в январе пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Об этом сообщает иранское государственное агентство ИРНА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его данным, переговоры прошли в министерстве иностранных дел, они будут продолжены и продлятся до среды.

Первый раунд переговоров стороны провели в июле в Киеве, украинские власти тогда отзывались об их итогах с осторожным оптимизмом.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.



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И компенсации выведены с предмета переговоров от слова совсем. Бубочка опять обделался по самое нихочу. А как красиво рассказывал.
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19.10.2020 19:10 Ответить
"Победитель" ты наш "величайший". Метку негде ставить. Ты же полгода, как уже победил?

Іран повідомив про початок нового раунду переговорів з Україною про збитий лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 4384
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19.10.2020 19:13 Ответить
 
 