Госсекретарь Венгрии Потапи агитировал на Закарпатье за "Партию венгров Украины". Требуем чтобы МИД дал этому оценку, - ОПОРА

Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу "КМКС "Партия венгров Украины". Гражданская сеть "Опора" просит Министерство иностранных дел Украины дать оценку таким действиям с точки зрения соблюдения избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Опоры" .

Так отмечается, что госсекретарь Венгрии 8-9 октября посетил ряд объектов в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах.

Информация о его визите в венгроязычную школу Ужгорода содержалась на сайте партии "КМКС "Партия венгров Украины". В частности, приводилась цитата Потапи о важности того, чтобы венгры на Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября.

Позднее на странице партии в соцсети Facebook было размещено видео госсекретаря также с призывом к венграм, проживающим на Закарпатье, поддержать эту политсилу.

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Впоследствии на сайте "КМКС "Партия венгров Украины" и странице в Facebook были еще материалы о визите Потапи на другие объекты, где он также агитировал за эту партию. Подобное сообщение он разместил и на своей странице в Facebook.

Эксперты гражданской сети "Опора" усматривают в этих действиях совершение государственным секретарем Венгрии по вопросам национальной политики признаки нарушения правил проведения агитации на территории Украины.

"Гражданская сеть "Опора" призывает Министерство иностранных дел Украины дать оценку действиям представителя высокого ранга государственного корпуса зарубежной страны относительно соблюдения им законодательства Украины в сфере выборов; предпринять меры, предусмотренные законодательством в пределах компетенции Министерства иностранных дел Украины", - сказано в материале "Опоры".

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Закарпатский областной совет баллотируются 54 кандидата от "КМКС "Партия венгров Украины", а депутатами Ужгородского городского совета хотят стать 37 представителей этой политической силы.

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