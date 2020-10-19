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Новости Местные выборы-2020
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Госсекретарь Венгрии Потапи агитировал на Закарпатье за "Партию венгров Украины". Требуем чтобы МИД дал этому оценку, - ОПОРА

Госсекретарь Венгрии Потапи агитировал на Закарпатье за

Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу "КМКС "Партия венгров Украины". Гражданская сеть "Опора" просит Министерство иностранных дел Украины дать оценку таким действиям с точки зрения соблюдения избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Опоры" .

Так отмечается, что госсекретарь Венгрии 8-9 октября посетил ряд объектов в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах.

Информация о его визите в венгроязычную школу Ужгорода содержалась на сайте партии "КМКС "Партия венгров Украины". В частности, приводилась цитата Потапи о важности того, чтобы венгры на Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября.

Позднее на странице партии в соцсети Facebook было размещено видео госсекретаря также с призывом к венграм, проживающим на Закарпатье, поддержать эту политсилу.

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Впоследствии на сайте "КМКС "Партия венгров Украины" и странице в Facebook были еще материалы о визите Потапи на другие объекты, где он также агитировал за эту партию. Подобное сообщение он разместил и на своей странице в Facebook.

Эксперты гражданской сети "Опора" усматривают в этих действиях совершение государственным секретарем Венгрии по вопросам национальной политики признаки нарушения правил проведения агитации на территории Украины.

"Гражданская сеть "Опора" призывает Министерство иностранных дел Украины дать оценку действиям представителя высокого ранга государственного корпуса зарубежной страны относительно соблюдения им законодательства Украины в сфере выборов; предпринять меры, предусмотренные законодательством в пределах компетенции Министерства иностранных дел Украины", - сказано в материале "Опоры".

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Закарпатский областной совет баллотируются 54 кандидата от "КМКС "Партия венгров Украины", а депутатами Ужгородского городского совета хотят стать 37 представителей этой политической силы.

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агитация (507) Венгрия (1936) местные выборы (2752) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+6
А ******* болт клали на зебобіків !!!))
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19.10.2020 18:56
+4
Зелений МЗС може дати лише одну оцінку - задовільно.
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19.10.2020 18:58
+4
Та не оценку надо давать, а за шкирки и в тюрьму.
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19.10.2020 19:29
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А ******* болт клали на зебобіків !!!))
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19.10.2020 18:56 Ответить
Зелений МЗС може дати лише одну оцінку - задовільно.
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19.10.2020 18:58 Ответить
Как в УКРАИНЕ можно голосовать за потапи...?? Может они потапа имели в виду???
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19.10.2020 18:58 Ответить
А що то є КМКС ??? Нем іртем!!)))
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19.10.2020 19:01 Ответить
Та не оценку надо давать, а за шкирки и в тюрьму.
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19.10.2020 19:29 Ответить
Коли кацапські хами шастали до Кріммнашя,я казав,що треба хоч одного схопити і молодий вояка з необережності пульне йому в макітру.Ми б собі вибачилися,але кацапня більше не пхалася туди ворохобити "насільствінаукраєньєзіріванихь".
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19.10.2020 22:30 Ответить
украинских афровенгров, если точнее )
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19.10.2020 19:30 Ответить
Зеленский сам украинский афровенгр.
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19.10.2020 20:13 Ответить
а в Україні немає влади.
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19.10.2020 19:40 Ответить
С 1991-го года
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19.10.2020 21:35 Ответить
сиди на бутылке ровно
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19.10.2020 23:49 Ответить
Только за алкаша агитировать можно
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19.10.2020 20:51 Ответить
Задовбали ці *******!
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19.10.2020 21:46 Ответить
і зє бобіки.
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19.10.2020 22:31 Ответить
Пойди возьми с полки шоколадку. План по высказываниям выполнил.
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19.10.2020 23:58 Ответить
Ти вже зжер,свій план виконавши,русккєй братішько? Чи тобі ********** рєдька рідніша і смачніша?
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20.10.2020 21:57 Ответить
Венгерские кацапы не уймутся
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19.10.2020 23:49 Ответить
ЧЕРТ ПОГАНЫЙ !!!
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20.10.2020 08:05 Ответить
 
 