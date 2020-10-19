Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев
Денис Карельских баллотируется от СН в Киевсовет по Соломенскому району. Он обещает установить в каждом дворе камеры наблюдения. В начале года фирма, которая раньше принадлежала жене Карельских, уже заключила с Киевсоветом договор на установку по городу видеокамер.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист Сергей Головнев, информирует Цензор.НЕТ.
Головнев указывает, что Киевсовет в феврале этого года поддержал частно-государственное партнерство с ООО "Безопасные дороги Украины".
"Если просто, это частно-государственное партнерство предполагает, что ООО "Безопасные дороги Украины" (БГУ) установит по городу видеокамеры (то есть систему наблюдения), а Киевский бюджет за это заплатит. Далее, я думаю, все понятно. Компания БГУ сегодня принадлежит какой-то немецкой фирме. Но в ноябре 2018 принадлежала Ксении Карельских с партнерами, жене нашего кандидата", - пишет Головнев.
Читайте на Цензор.НЕТ: Самый мрачный персонаж в списке "Слуги народа" в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина
По данным журналиста, у Дениса Карельских есть группа компаний, занимающихся электронными системами безопасности, в том числе видеонаблюдением.
"И что обещает кандидат избирателям Соломенского района первым пунктом? Что поставит свои камеры в каждый двор, сад и школу Очевидно - за деньги городского бюджета. Потому что за свои ему и сейчас никто не мешает это сделать. Какой-то сюрреализм с этими слугами..." - подытожил Головнев.
Также на Цензор.НЕТ: От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиський
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Порошенко та корпорація Рошен презентували НАМ власний концерт-хол, тепер в нас і фабрика є і є де відпочити.
Так зрозуміло?
Так От, От маніпулювання важливими засобами особистого захисту від хворобу в поєднанні з голосуванням за ЕС.
Розрахунок на повних кретинів, якими виборці ЕС не можуть бути апріорі. Тому це антипропаганда, тобто проти ЕС.
Так зрозуміло чи я дарма витратив свій час?
Так шара у мишоловці лише для другої мишки.
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе
Кандидат в мэры Киева на грядущих выборах https://strana.ua/news/291012-opzzh-vydvinula-aleksandra-popova-v-mery-kieva.html от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов назвал развитие киевского метрополитена ключевым вопросом, который сможет решить транспортную проблему города. Он заявил, что, когда в мэрию вернется профессиональная команда, план строительства метро будет возобновлен и реализован в короткие сроки.Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ Попов заявил о планах по постройке 17 станций метро в столице