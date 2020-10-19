Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев

Денис Карельских баллотируется от СН в Киевсовет по Соломенскому району. Он обещает установить в каждом дворе камеры наблюдения. В начале года фирма, которая раньше принадлежала жене Карельских, уже заключила с Киевсоветом договор на установку по городу видеокамер.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Сергей Головнев, информирует Цензор.НЕТ.

Головнев указывает, что Киевсовет в феврале этого года поддержал частно-государственное партнерство с ООО "Безопасные дороги Украины".

"Если просто, это частно-государственное партнерство предполагает, что ООО "Безопасные дороги Украины" (БГУ) установит по городу видеокамеры (то есть систему наблюдения), а Киевский бюджет за это заплатит. Далее, я думаю, все понятно. Компания БГУ сегодня принадлежит какой-то немецкой фирме. Но в ноябре 2018 принадлежала Ксении Карельских с партнерами, жене нашего кандидата", - пишет Головнев.

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По данным журналиста, у Дениса Карельских есть группа компаний, занимающихся электронными системами безопасности, в том числе видеонаблюдением.

"И что обещает кандидат избирателям Соломенского района первым пунктом? Что поставит свои камеры в каждый двор, сад и школу Очевидно - за деньги городского бюджета. Потому что за свои ему и сейчас никто не мешает это сделать. Какой-то сюрреализм с этими слугами..." - подытожил Головнев.

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