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Новости Местные выборы-2020
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Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев

Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев

Денис Карельских баллотируется от СН в Киевсовет по Соломенскому району. Он обещает установить в каждом дворе камеры наблюдения. В начале года фирма, которая раньше принадлежала жене Карельских, уже заключила с Киевсоветом договор на установку по городу видеокамер.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Сергей Головнев, информирует Цензор.НЕТ.

Головнев указывает, что Киевсовет в феврале этого года поддержал частно-государственное партнерство с ООО "Безопасные дороги Украины".

"Если просто, это частно-государственное партнерство предполагает, что ООО "Безопасные дороги Украины" (БГУ) установит по городу видеокамеры (то есть систему наблюдения), а Киевский бюджет за это заплатит. Далее, я думаю, все понятно. Компания БГУ сегодня принадлежит какой-то немецкой фирме. Но в ноябре 2018 принадлежала Ксении Карельских с партнерами, жене нашего кандидата", - пишет Головнев.

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По данным журналиста, у Дениса Карельских есть группа компаний, занимающихся электронными системами безопасности, в том числе видеонаблюдением.

"И что обещает кандидат избирателям Соломенского района первым пунктом? Что поставит свои камеры в каждый двор, сад и школу Очевидно - за деньги городского бюджета. Потому что за свои ему и сейчас никто не мешает это сделать. Какой-то сюрреализм с этими слугами..." - подытожил Головнев.

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Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев 01
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев 02
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев 03
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев 04

Автор: 

Киев (25490) местные выборы (2752) видеонаблюдение (176) Сергей Головнев (10) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+6
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 742
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19.10.2020 19:17
+5
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 5475
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19.10.2020 18:56
+5
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 2087
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19.10.2020 19:06
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Они и так уже кругом стоят и почти нигде не работают..
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19.10.2020 18:56 Ответить
Повір.
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19.10.2020 19:04 Ответить
Эта зеленая брехливая рожа камеры обещает, не тюремные ли? Оно пусть расскажет почему не завели уголовные дела до сих пор на тех, кто разокрал - прихватизировал на безплатной основе 5 млн гектаров украинской сельскохозяйственной земли. На пятимесячных детей позаписывали землю для себя любимых. Вот это избирателям расскажи, а не видеокамеры оно рекламирует.
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19.10.2020 19:35 Ответить
Тупа гра слів це усе, на що ви здатні? Тоді проходьте повз.
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19.10.2020 19:37 Ответить
Ага, тебя буду спрашивать, что мне делать и писать. Нашелся тут инспектор.Сам нихрена не написал кроме тупого абьюза больше ни на что не спрособен. По теме новости пиши, а не лазишь тут критикуешь других.
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20.10.2020 17:59 Ответить
Ч"ївось та єтай Карьєльскєхь на Маланска-Удмурдскєхь сьмахєваєть...
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19.10.2020 22:07 Ответить
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 5475
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19.10.2020 18:56 Ответить
Шановні ПОРОХОБОТИ!
Порошенко та корпорація Рошен презентували НАМ власний концерт-хол, тепер в нас і фабрика є і є де відпочити.
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19.10.2020 18:59 Ответить
Простота хуже воровства 😂
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19.10.2020 18:59 Ответить
Когда https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для Устройства Себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как https://citaty.info/topic/myshi мыши ... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но https://citaty.info/topic/net нет ! (с)
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19.10.2020 20:07 Ответить
Якесь лице в нього не етнічного українця.Хоча чому тут дивуватися,українці саме цього хочуть.
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19.10.2020 19:00 Ответить
Може татарин? Так і вони етнічні українці, як виявилося. Тільки з Криму.
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19.10.2020 19:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/476307 Прізвище не татарське.
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19.10.2020 20:40 Ответить
Єврейське.
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19.10.2020 20:51 Ответить
Сєбірске прізвєшьчє.
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19.10.2020 22:08 Ответить
Якби не морда, було б можливим.
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19.10.2020 22:17 Ответить
Бурятки,що заблукали,теж із Сибіру.
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19.10.2020 22:22 Ответить
Та й по батькові.
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19.10.2020 22:19 Ответить
А самє Ви ад куди будіті з такой нікай?
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19.10.2020 22:23 Ответить
З Харкова, а шо такоє?
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19.10.2020 22:26 Ответить
Шьо Ви-Шьо Ви-нє ч"їво.Знаєте що таке "Меркава"? Є такий танк в одній країні.Не у нашій.Харкову привіт.Гепа повернувся7
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19.10.2020 22:54 Ответить
Шось про Гепу нічого й не чути.
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19.10.2020 22:58 Ответить
Відсутність Гепи--втрата для Харкова.Але-не для його бюджету.Хоч ,либонь,все на потоці і крадуть для нього і без нього...
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19.10.2020 23:05 Ответить
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 5903
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19.10.2020 19:02 Ответить
А тут Митенька есть который полтора года назад жопу рвал за Зеленского! Ты не знаешь такого?
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 3668
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19.10.2020 19:20 Ответить
Тобто заперечень проти камер у кожному дворі журношлюшка не має. То чого тоді ротяку відкрив?
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19.10.2020 19:03 Ответить
Нє вєріть слугам (народнимь) ,рєдіска така я.
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19.10.2020 22:09 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а ЗЕлохам радість.
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19.10.2020 19:04 Ответить
А если бы презервативы производил?
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19.10.2020 19:05 Ответить
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 2087
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19.10.2020 19:06 Ответить
Дно копаєш? Ну Щасти.
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19.10.2020 19:08 Ответить
Дно? І в чому це проявляється?
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19.10.2020 19:10 Ответить
Якщо це треба пояснювати, то нема сенсу пояснювати.
Так зрозуміло?
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19.10.2020 19:14 Ответить
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 742
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19.10.2020 19:17 Ответить
Іншими словами, у вас немає обгрунтуання. Головне- обгидить. Сьомий рік ваша тактика залишається незмінною.
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19.10.2020 19:19 Ответить
Тобто незрозуміло. Термін "маніпуляція" зрозумілий?
Так От, От маніпулювання важливими засобами особистого захисту від хворобу в поєднанні з голосуванням за ЕС.
Розрахунок на повних кретинів, якими виборці ЕС не можуть бути апріорі. Тому це антипропаганда, тобто проти ЕС.
Так зрозуміло чи я дарма витратив свій час?
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19.10.2020 19:41 Ответить
Якщоти не можеш пояснити то це або брехня або маячня!
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19.10.2020 19:21 Ответить
Тобі пояснити? А Нагуа воно мені? Спробуй вище прочитати.
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19.10.2020 19:42 Ответить
Для того щоб тебе добродії не вважали тебе за завехромосомного звездобола - казкаря!
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19.10.2020 19:45 Ответить
Якій такі добродії?
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19.10.2020 19:50 Ответить
Читачи цензор нет!
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19.10.2020 19:59 Ответить
А тут хіба читають? Точно?
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19.10.2020 20:05 Ответить
Ну він же не лох за свої гроші встановлювати ті камери. Гроші візьме з лохів.
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19.10.2020 19:07 Ответить
Лох мріє про шару- так, лох?
Так шара у мишоловці лише для другої мишки.
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19.10.2020 19:09 Ответить
Семён Сёменыч, смотрите на шаг вперёд.
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19.10.2020 19:24 Ответить
Тю, а навіщо ж він у владу йде, щоб заробити на лохах. "Зробіть себе ще раз разом!!! Голосуйте за "слуг", "за майбутнє ", опзж, жопоблок, "наш край" та інше лайно від коломойського та мертвечука !!!"
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19.10.2020 19:09 Ответить
...... и дрон возле каждого окна. оруэлл.
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19.10.2020 19:19 Ответить
Это элемент тех диктаторских законов овоща против которых стоял на смерть Майдан. Чемодан-вокзал-карелия!
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19.10.2020 19:28 Ответить
ему на лоб прицепить и притом с микрофоном на все 24/7
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19.10.2020 19:28 Ответить
Обещает? Ха-ха! Вы что граждане, забыли уже, что зелень тоже очень многое обещал, а в результате - 0! Да все, абсолютно все всегда что-то обещают, ну и что с этого, одни разговоры и всё, и все обещания ушли коту под хвост лишь только они своего добьются.
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19.10.2020 19:29 Ответить
Євгеневичу, "шару" в мишоловку треба ще купити. А кандидату в депутати варто би було виконувати свої обіцянки за свій кошт, а не за кошти виборців. Нічого на чужому горбу в рай в*їзджати. Але, якщо ви іншої думки, то поважаю її і дискутувати не збираюся.
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19.10.2020 19:30 Ответить
Другими словами: Я обещаю на вас заработать!
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19.10.2020 20:23 Ответить
Реально востребованная услуга и будет только развиваться. Подъезды, дворы, лестничные клетки и площадки, подвалы.
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19.10.2020 20:24 Ответить
Ну а шо? Відверто. За ваші гроші вам поставлять камери. Лох не вимре, лох проголосує.
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19.10.2020 21:01 Ответить
любой каприз за бюджетные бабки!
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19.10.2020 21:31 Ответить
Побачу кожного!
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19.10.2020 21:49 Ответить
Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов - Цензор.НЕТ 1764

Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе

Кандидат в мэры Киева на грядущих выборах https://strana.ua/news/291012-opzzh-vydvinula-aleksandra-popova-v-mery-kieva.html от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов назвал развитие киевского метрополитена ключевым вопросом, который сможет решить транспортную проблему города. Он заявил, что, когда в мэрию вернется профессиональная команда, план строительства метро будет возобновлен и реализован в короткие сроки.Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ Попов заявил о планах по постройке 17 станций метро в столице
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19.10.2020 23:56 Ответить
 
 