Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Об этом они заявили российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов "встретиться" с главой Азербайджана и пойти на компромисс по вопросу Нагорного Карабаха.
"Наша позиция – что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", – сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави.
Читайте на Цензор.НЕТ: Разгром в Карабахе: Азербайджан прорвал оборону Армении, оценка обстановки, тактики и потерь сторон
По его словам, отправная точка для Армении – это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", – сказал Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью тому же ТАСС сказал, что они всегда "готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования". "Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат", – сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части. ВИДЕО
"Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, – сказал Алиев. – Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда кацапы оккупировали Крым , они не очень ввязывались в переговоры - просто имели всех ввиду
СКОЛЬКО ЕЩЁ ПОЛИТИКИ БУДУТ ИДТИ НА ПОВОДУ У КАЦАПРВ? ДАВИТЕ ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ РЕЖИМЫ И НАСТУПИТ МИР
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!!😀😀😀
прапорць засвітив на https://www.instagram.com/p/CGeC_i8g0iS/ lomus_official https://www.instagram.com/lomus_official/ ,а сам потух( погас) для українців, на черзі усцик
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Жители приграничных с зоной конфликта в Карабахе регионов Ирана ежедневно собираются, чтобы понаблюдать за войной
отправная точка для Армении - это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", - сказал Пашинян. Источник: https://censor.net/ru/n3225659
Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, - сказал Алиев. - Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ". Источник: https://censor.net/ru/n3225659
От якби і за нами стояли США, як за ними стоїть Турція...
Рашка і не дзявкнула б!!!!
Якщо рахувати по зебільному, то Азербайджан мав би зазирати в очі Алієву і шукати там миру. Але ж ні. Воюють.
За ними стоять сили, бо вони сказали - ми не поступимось, жодних визнаннів, жодних статусів, жодних економічних зон.
Які негідники...
Неа, такое возможно если рассуждать по дебильному. Извините.
- Готовы ли вы начать урегулирование с поэтапной передачи Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха при сохранении Лачинского коридора за Арменией до определения окончательного статуса Карабаха?
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html