Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом они заявили российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов "встретиться" с главой Азербайджана и пойти на компромисс по вопросу Нагорного Карабаха.

"Наша позиция – что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", – сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави.

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По его словам, отправная точка для Армении – это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", – сказал Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью тому же ТАСС сказал, что они всегда "готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования". "Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат", – сказал он.

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"Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, – сказал Алиев. – Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ".