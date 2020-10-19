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Новости Агрессия России против Украины
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Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом они заявили российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов "встретиться" с главой Азербайджана и пойти на компромисс по вопросу Нагорного Карабаха.

"Наша позиция – что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", – сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгром в Карабахе: Азербайджан прорвал оборону Армении, оценка обстановки, тактики и потерь сторон

По его словам, отправная точка для Армении – это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", – сказал Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью тому же ТАСС сказал, что они всегда "готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования". "Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части. ВИДЕО

"Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, – сказал Алиев. – Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ".

Автор: 

Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) Армения (829) переговоры (4922) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+25
Компроміс дуже простенький - ви валите з території і живете собі спокійно у ***** за пазухою.
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19.10.2020 19:02
+20
так а кто армян заставляет идти в соседнюю страну воевать?на них же никто не нападал.надо просто уйти.не надо даже мириться-просто уйти-и война закончится
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19.10.2020 19:16
+19
ОхуЫн

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6379
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19.10.2020 19:09
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Правила форума Совет форумчан
ПЕРЕГОВОРЫ 😀😀😀
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19.10.2020 19:01 Ответить
Все жти переговоры - технология придуманная хремлем, чтобы затягивать процесс , когда рашка проигрывает . Они в жти моменты ищут возможность обмануть противника
Когда кацапы оккупировали Крым , они не очень ввязывались в переговоры - просто имели всех ввиду
СКОЛЬКО ЕЩЁ ПОЛИТИКИ БУДУТ ИДТИ НА ПОВОДУ У КАЦАПРВ? ДАВИТЕ ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ РЕЖИМЫ И НАСТУПИТ МИР
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!!😀😀😀
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19.10.2020 19:06 Ответить
конечно переговоры! конечно в мяцкве! больше ведь негде хеуило вяличием своим и могуществом блеснет кацапстан на поверку оказался ничтожной убогой территорией населенной полупьяным поголовьем или иначе сказать, дырявым, старым и ржавым совковым ведром....
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19.10.2020 19:45 Ответить
Компроміс дуже простенький - ви валите з території і живете собі спокійно у ***** за пазухою.
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19.10.2020 19:02 Ответить
Вони ВЖЕ "пакують валізи" і збираються "валить"... В Україну... Бо там хороша обстановка, клімат і доброзичливі люди... Хочуть у нас організувать "Новий Арцах"...
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19.10.2020 19:28 Ответить
Да, такой план у них уже десятки лет. Но ничего у них не выйдет
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19.10.2020 23:52 Ответить
А што такое? Вот в Крыму даже город специально для них построили - Армянск называется.
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23.10.2020 09:48 Ответить
Точно. Пусть канают с Карабаха, а то 4000 лет жили там и зажрались, не хотят уходить, оставив своё добро туркам. Ну а турки уже целятся на Крым. Стелят мягко и зарубят во сне как и в случае с учениями в Европе (если кто знает). Но с сожалению уже ни Дуба нет ни славных Запорожских Казаков, чтобы написать письмо турецкому Султану Эрдогану. Украина к сожалению как всегда крупно сдает свои козыри и друзей. Хотя бы прислушайтесь Помпео или Ходорковского и не позорьтесь
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19.10.2020 20:20 Ответить
У нас сейчас враг не турецкий султан а кремлевское *****.
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19.10.2020 21:32 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чмо лишнехромосомное! Будешь тут еще советы давать взрослым дядям
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19.10.2020 23:53 Ответить
Вірмени зрозуміло, а чому азери їдуть в цей розплідник тероризма???)))
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19.10.2020 19:03 Ответить
Все правильно Азербайджан хочет, четко и ясно сказать Карлику, - мы забираем свои земли, вы идете лесом на встречу китайцам. Только попробуете что то учудить, Турция вам привет пришлет.
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19.10.2020 19:09 Ответить
Дик, вже мацковське перемир"я в дії !!))
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19.10.2020 19:04 Ответить
Надо примирить эти народы. Простые люди гибнут, а олигархи радуются.
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19.10.2020 19:06 Ответить
А скількі років чи століть цій війні???)))
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19.10.2020 19:07 Ответить
После капитуляции армян.
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19.10.2020 19:10 Ответить
так а кто армян заставляет идти в соседнюю страну воевать?на них же никто не нападал.надо просто уйти.не надо даже мириться-просто уйти-и война закончится
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19.10.2020 19:16 Ответить
Шо там у вас, твой бульбофюрер всех фОшыздов переловил?
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19.10.2020 19:17 Ответить
Белым и черным тоже надо примириться.
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19.10.2020 19:35 Ответить
Угу. Ваши каратели показали пример. Пенсионеров дубинами и слезоточивым газом примиряли.
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19.10.2020 19:49 Ответить
Чмо мордовское шло бы ты отсюда
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19.10.2020 19:22 Ответить
Він тут усіх нас переживе.
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19.10.2020 19:24 Ответить
примиритель , вийми московську цюцюрку з рота для початку !
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19.10.2020 20:46 Ответить
Ломаченко засветился с https://www.dialog.ua/sport/217324_1603028135?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork флагом Пидароссии за 30 минут перед проигранным боем: фото вызвало скандал
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7157
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19.10.2020 19:07 Ответить
Невдалий фотошоп.
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19.10.2020 19:11 Ответить
Який фотошоп?

прапорць засвітив на https://www.instagram.com/p/CGeC_i8g0iS/ lomus_official https://www.instagram.com/lomus_official/ ,а сам потух( погас) для українців, на черзі усцик
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19.10.2020 19:16 Ответить
RU-sick
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19.10.2020 21:55 Ответить
переговори потрібні для вирішення вартості оренди Нагорного Карабаху. Не хай діаспора вірмен франції та америки допоможе
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19.10.2020 19:07 Ответить
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8584
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19.10.2020 19:07 Ответить
Не надо у }{уйла никаких переговоров вести. После 3 ноября собирайтесь в США- там вас Байден и "помирит".
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19.10.2020 19:07 Ответить
Результаты "мирных переговоров" и заглядываний в очко всяким }{уйлам за 100 лет для Азербайджана. Видите здесь отсечённую от Родины Нахичевань. Нет? А теперь есть. Карту Украины-1918 не напоминаю- все и так знают, сколько за 100 лет вонючая параша оттяпала.
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8128
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19.10.2020 19:14 Ответить
А с чего ты взял что Байден? Или ты веришь прогнозам CNN? А я вот наоборот уверен в победе Трампа! И " мирить" он никого не будет, а будут херачить армян до самой границы.
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20.10.2020 02:51 Ответить
Трамп пусть и дальше у }{уйла причмокивает, но уже в тюрьме. Есть прямые признаки, что от Трампа дистанцируются все кому не лень, в т.ч. спецслужбы. А они точно знают "расклад".
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20.10.2020 06:37 Ответить
Трампон жучара ещё тот!
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20.10.2020 13:35 Ответить
Да тебе из Германии видней! Хорошо Трамп у Путина " причмоктал" -Се ВВП ерный поток когда достроите, а? Когда Байдена к власти приведете, через Антифу и БЛМ? Ты в своей социалистической респубоике Германии живи и радуйся, а я здесь в моих США как нибудь сам разберусь со своими Президентами! Что касается спецслужб, то они при Обаме погрязли в корупции не меньше чем сынок Байдана в Украине и Китае. А про Пицца Гейт, я молчу. Ты где нибудь видел Пицце Парти за 65 штук баксов? Даже если повар гениален? А женушка трансвестит? Ты со своими уродами разберись, которые разрешили деток усыновлять педофилам!
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20.10.2020 17:20 Ответить
А ты гражданин США уже? Если нет- имеешь такое же право звиздеть за Трампа как и остальные за Байдена. Если вдруг да- то вас там уже абсолютное меньшинство. А Байден вставит }{уйлу по самые гланды, чему я, как гражданин Украины, легально работающий в ЕС, буду очень рад (потому что ему не до Украины станет и даже не до своих "потоков"). А Трампу твоему место на киче, а точнее- на параше, куда он скоро с ветерком и заедет.
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20.10.2020 17:32 Ответить
Да я гражданин и уже проголосовал за Трампа. Далее, Байден - старый немрщный мтарик, у которого проблемы со здоровьем, а за его спиной стоит лживая ***** Харис, у которой проблемы с головой и с его самоидентификацией. Как и у Обамы. Ее отец был в Иедии известным бизнесменом и находился в самой высшей касте, а рна меня лечит и рассказывает о рассовой дискриминации в США. Вы здесь не живете, а черпаете инфу исключительно из псевдо- либеральных средмтв массовой информации! Поэтому, оставь свои влажные фантазии, США выберут Трампа! Я езжу по штатам сейчас каждый день- вся мидо америка в рлакатаэ Трамп 2020!
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20.10.2020 22:54 Ответить
Выберут Трампа когда рак на горе свистнет.
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21.10.2020 12:50 Ответить
Когда россия будит бежать впереди Паровоза Вижжя готовы к Переговорам по Донбасу, а не перестать Стрелять.Вот так нужно , как Азербайджан.
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19.10.2020 19:08 Ответить
А по-людські можеш це написати?
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19.10.2020 19:23 Ответить
деактивовують саме за таке
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19.10.2020 19:38 Ответить
Та ти що... ну переклади, що він тут накарябав, якщо второпала. Бо я пас.
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19.10.2020 19:45 Ответить
Простіше уже не буває.
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19.10.2020 19:51 Ответить
Для інфузорії туфельки простіше? То там і спілкуйтеся.
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19.10.2020 19:56 Ответить
місця усім хватить.
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19.10.2020 20:32 Ответить
ОхуЫн

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6379
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19.10.2020 19:09 Ответить
Ещё по латышски: Kриевия.
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19.10.2020 19:39 Ответить
Кращої назви за "*********" годі й шукати.
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19.10.2020 21:38 Ответить
И это возмущаются те, которые мадяр венграми величают, а дойчей немцами)))
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20.10.2020 01:32 Ответить
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7640
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19.10.2020 19:09 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Жители приграничных с зоной конфликта в Карабахе регионов Ирана ежедневно собираются, чтобы понаблюдать за войной

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 3597
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19.10.2020 19:12 Ответить
нашли место. ну ладно в анкаре, а то в том сральнике, переговоры )))
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19.10.2020 19:13 Ответить
За звичаєм гопоти Пашинян зве більш авторитетних заступитися за себе))
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19.10.2020 19:15 Ответить
не хотят, а готовы, а это несколько разные вещи........
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19.10.2020 19:17 Ответить
Даже не готовы. Озвучены условия на которых могут начаться переговоры.
отправная точка для Армении - это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", - сказал Пашинян. Источник: https://censor.net/ru/n3225659
Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, - сказал Алиев. - Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ". Источник: https://censor.net/ru/n3225659
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19.10.2020 21:31 Ответить
Сразу видно, кто близок к мыслям о собственной капитуляции, а кто считает вернуть собственные земли - делом правым.
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19.10.2020 19:19 Ответить
Молодці айзери, і перемовини будь-де згодні вести, і територію поступово відвойовують.
От якби і за нами стояли США, як за ними стоїть Турція...
Рашка і не дзявкнула б!!!!
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19.10.2020 19:20 Ответить
Ви якісь паралелі проводите з тактикою нинішньої українською владою ?
Якщо рахувати по зебільному, то Азербайджан мав би зазирати в очі Алієву і шукати там миру. Але ж ні. Воюють.
За ними стоять сили, бо вони сказали - ми не поступимось, жодних визнаннів, жодних статусів, жодних економічних зон.
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19.10.2020 19:28 Ответить
Я проводжу паралелі між чіткою позицією Турції та аморфною позицією США. І це останнє, що я тобі пояснив. Якщо ти не припиниш розмову в такому тоні.
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19.10.2020 19:35 Ответить
Так це штати винні ?!
Які негідники...
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19.10.2020 19:37 Ответить
В чому винні?
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19.10.2020 19:47 Ответить
Якщо рахувати по зебільному, то Азербайджан мав би зазирати в очі Алієву і шукати там миру.
Неа, такое возможно если рассуждать по дебильному. Извините.
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19.10.2020 21:35 Ответить
Вы попутали Алиева с Пашиняном)))
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20.10.2020 01:35 Ответить
"айзери" - кацап детектед какие они тебе айзери, чмо лишнехромосомное?
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19.10.2020 23:57 Ответить
А в Мінську слабо?
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19.10.2020 19:23 Ответить
Армяне проиграли войну - это факт. Алиев предложит им покинуть оккупированные территории без лмшних жертв.
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19.10.2020 19:25 Ответить
А ***** в свою чергу "надавить" на Пашиняна і буде претендувати на Нобелівську премію миру, "миротворець" хренів.
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19.10.2020 19:36 Ответить
https://tass.ru/interviews/9755773?fbclid=IwAR1UrTrT3KeKr8QEtiycyN9a1f3TPMDYDG3stOJpuGPjDRE0V5TfJxaCNPw Ответ Алиева на вопрос

- Готовы ли вы начать урегулирование с поэтапной передачи Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха при сохранении Лачинского коридора за Арменией до определения окончательного статуса Карабаха?
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19.10.2020 21:38 Ответить
Там много его ответов на многие вопросы) Особенно по поставкам оружия из рашки)))
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20.10.2020 02:06 Ответить
Пашіняну бракує приставки Тер-(Пашінян). Без неї він плебей.
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19.10.2020 19:33 Ответить
Азербайджану нужно вернуть свои земли,а потом ехать в Мацкву договариваться.
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19.10.2020 19:38 Ответить
Обьясните мне пожалуйста надежду Госсекретаря Америки. Он что, по вашему дурак?
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
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19.10.2020 20:35 Ответить
Ильхам Алиев о боевиках и переброске вооружения из России https://haqqin.az/news/191937
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19.10.2020 19:44 Ответить
У кацапов в тренде травить "новичком". На месте Алиева ссылаясь на пандемию короны, я бы лишний раз не рисковал жизнью и здоровьем и провел бы переговоры "онлайн" (дистанционно)!
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19.10.2020 20:07 Ответить
Алиев ведет грамотную дипломатическую игру , принуждая агрессора и его покровителя к миру , как и прописано в их "Минских соглашениях". Сейчас ему нужно полностью освободить все территории за пределами Карабаха. Дальше - введение миротворческого контингента в сам "Арцах" и калька с боснийского варианта урегулирования. Да , не бьістро , да , сложно , но єто лучше войньі на истребление. И Путин ничего не сможет реально сделать. Турция ему дала урок в Сирии и Ливии .
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19.10.2020 20:29 Ответить
Для большинства балаболов здесь посмотрите интервью Михаила Ходорковского до 40:27 мин может что-то вам прояснится https://youtu.be/ivmGtgApKRQ?t=2087
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19.10.2020 20:29 Ответить
А зачем смотреть кацапских империалистов? На хрена они сдались? И вообще, если он хочет сделать из кацапстана - "демократический кацапстан", так это его проблемы, а не Украины. Поэтому - закрыть крышку и спустить ручку унитаза!
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20.10.2020 02:55 Ответить
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7994
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19.10.2020 20:38 Ответить
Всем диванным воинам и Генералам: Обьясните пожалуйста - надежду Госсекретаря Америки. Он что, по вашему дурак? или вы что-то важное пропустили
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
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19.10.2020 20:40 Ответить
Йльхам, запомните, в Масквабаде чай пить вредно для здоровья. А Коляну ***********, русский чай рекомендуем посербать.
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19.10.2020 20:44 Ответить
ой азеры, выбрали бы лучшу Ригу, Таллин или Стокгольм, то вы точно были бы поддержаны вплодь до санкции против ермистану
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19.10.2020 21:20 Ответить
armyanskie voyska vixodyat - mir, net - voyna. u armenii vremeni bilo bolee cem dostatocnoqo
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20.10.2020 03:36 Ответить
ЛУЧШЕ Б СРАЗУ В КИТАЙ ЕХАЛИ !!! А ТО ХЙЛО ПОБЕЖИТ К ПИНУ НА ПОКЛОН )))
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20.10.2020 08:13 Ответить
За тридцять років не наговорились. Азербайджану потрібно визволити свої території і вже потім закріпившись на панівних висотах сісти за стіл з окупантами, а в іншому випадку Азерюайджан надасть перепочинок ворогу і це йому аукнеться тисячами убитих солдатів. Як там у Сунь цзи, ми наступаємо - ворог втікає
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20.10.2020 08:37 Ответить
 
 