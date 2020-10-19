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Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова

Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова на заседании во вторник рассмотрит вопрос о решении Дарницкого суда Киева, запретившего распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" из упоминания в ней лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщила в Фейсбуке депутат СН Татьяна Цыба, информирует Цензор.НЕТ. Цыба является главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию.

"Запрещать книги - такая себе история. В никуда. Обязательно рассмотрим это завтра на заседании комитета по вопросам свободы слова", - написала она.

Как отмечается на сайте Комитета, заседание состоится во вторник, 20 октября в 14:30. Повестка дня заседания пока не обнародована.

Читайте на Цензор.НЕТ: Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считаные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Также на Цензор.НЕТ: Судья, запретившая по иску Медведчука книгу про Стуса, во время войны посещала оккупированные территории, - Кипиани

Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова 01

Автор: 

ВР (29233) Кипиани Вахтанг (48) комитет (560) литература (286) Медведчук Виктор (1789) свобода слова (1169) Стус (94) Цыба (9)


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Топ комментарии
+30
Де реакція сцикуна? Потикайте в нього дровинякою, можливо воно здохло ?
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19.10.2020 19:43
+24
.Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1612.
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19.10.2020 19:44
+21
Якби ЗЕбанат був проукраїнським президентом, то вже сьогодні б записав новий ролик з книгою про Стуса в руках. Але маємо проросійського клоуна у якого гарні відносини з колегами з ОПЗЖ.

Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6984
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19.10.2020 19:45
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Правила форума Совет форумчан
Де реакція сцикуна? Потикайте в нього дровинякою, можливо воно здохло ?
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19.10.2020 19:43 Ответить
Максимум,что он сможет оветить-"Ось така ***,малята"
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19.10.2020 19:44 Ответить
Він готується до завтрашнього виступу в ВР. Розглядання бюджету відклали, який знідно закону запланований був на завтра. На носу, що? Масляна. Тьху, вибори))
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19.10.2020 20:00 Ответить
У Медведчука в команді є непересічні юристи, але геть немає PR-фахівців, здатних пояснити шефу «ефект Стрейзанд».
Судовий процес став неабиякою промо-акцією, наклад книжки розкупили з небаченою швидкістю - адвокат В. Якубенко
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19.10.2020 20:15 Ответить
Я собі придбав примірника, я тільки вперше почув про позов мертвеччука
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19.10.2020 20:18 Ответить
Якщо лайно тикати дровинякою, то буде смердіти
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19.10.2020 21:03 Ответить
.Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1612.
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19.10.2020 19:44 Ответить
Зрадник? Та Ви що!? Жид в принципі не може зрадити українця бо не рахує гоя людиною.
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19.10.2020 21:28 Ответить
чому ще живий? де ті всі свободи?, праві секторі, нац.дружини і т.д., які лише смолоскипи на вулиці палять?
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19.10.2020 21:29 Ответить
мабуть десь схвильовано перераховують вміст цупкеньких пакетів...... .
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20.10.2020 09:47 Ответить
Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1195Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6804Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1800
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19.10.2020 19:45 Ответить
Як ті миші вже надоїли, все погризли, все поїли!!
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19.10.2020 20:05 Ответить
Якби ЗЕбанат був проукраїнським президентом, то вже сьогодні б записав новий ролик з книгою про Стуса в руках. Але маємо проросійського клоуна у якого гарні відносини з колегами з ОПЗЖ.

Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6984
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19.10.2020 19:45 Ответить
дякую, дуже слушне зауваження.
насправді, для кловуна цей "матеріал" просто не цікавий. а ще як кловун тупий, то тим більше.
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20.10.2020 09:50 Ответить
Що там бєніна макака???
Чому досі не сидить мєртвечук???
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19.10.2020 19:46 Ответить
Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6691
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19.10.2020 19:47 Ответить
Пропоную тролити ОПЗЖні гівносайти і соцмережі самого мертвечука-не лайливими і образливими висловлюваннями- а саме віршами Стуса : впевнений що коробити буде ватників як чорта від ладану!
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19.10.2020 20:08 Ответить
На привеликой жаль, саме така гидота - це більшісь судівського корпусу, котрі за гроші (великі гроші) і чорта до рангу святих причислять.
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19.10.2020 20:10 Ответить
згоден.
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19.10.2020 20:18 Ответить
І от, Саша, роздуми: коли ця публіка почне хоч трохи не про свій карман думати, а про те саме правосуддя в ім'я України, котрим вони прикривають своє користолюбство...
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19.10.2020 20:21 Ответить
Наразі ми втрачаємо Україну, ось біда в чому.....
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19.10.2020 20:35 Ответить
при владі в украіні зрадники..топити вас в днепрі треба.
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19.10.2020 19:47 Ответить
Судьей её назначил в 2018г Сывачелый Гетьман. Она как раз перебралась в Киев из Макеевки.
Сколько у здания суда было Нацкорпусников, нацжен,свобидовцев и гвардейцев яроша ?
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19.10.2020 19:47 Ответить
Гетьман конечно же виноват в том что судьи - продажные твари

Статья 128. Назначение на должность судьи осуществляется Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия в порядке, установленном законом.
Назначение на должность судьи осуществляется по конкурсу, кроме случаев, определенных законом.
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19.10.2020 20:03 Ответить
А бубочка нічого вдіяти з цим не зміг, так і залишив у Печерському, у суді))
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19.10.2020 20:03 Ответить
рассмотрят на комитете ВР / Весь пар уйдёт в гудок. Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать"
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19.10.2020 19:57 Ответить
Судья,которая вынесла это решение,имеет недвижимость на оккупированных территориях куда постоянно катается. Не буду удивлен,если узнаю, что после этого решения она туда свалит навсегда. Медведчук денег отвалил.
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19.10.2020 19:59 Ответить
Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 8187Перша заборонена в Україні книжкаНа фото - Заставенеко Марина Олександрівна, місце народження - Макіївка, Донецької області.Вона засудила Стуса. Посмертно.… Показати більше....
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19.10.2020 20:09 Ответить
Ще ж яке гармонійне поєднаня в цій судді : страшне як смертний гріх і зовні, і в середині!
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19.10.2020 20:12 Ответить
але суддіха, певно, не така проста, як здається

За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
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19.10.2020 20:13 Ответить
тут ще інша замануха проявилась. Суддя в своєму рішенні не заборонила називати мертвечука сином німецько-нациського поліцая. І не вимагала називати його симном підпільника-оунівця чи упівця (чого й насправді не було, але мертвечук саме це позиціонує).
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19.10.2020 20:35 Ответить
і ще одна замануха: в рішенні суду заборонено називати ім'я МедвИдчука поряд з іменем Василя Стуса... Але там автор МедвИдчука і не згадує.
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19.10.2020 20:37 Ответить
Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 4650
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19.10.2020 20:06 Ответить
Мертвечук как и ***** при слове "свобода" лишаями покрывается.
А когда они слышат - СВОБОДНАЯ УКРАИНА , то вообще дымящейся коростой обрастают.
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19.10.2020 20:07 Ответить
Який же тепер підніметься гвалт зі сторони "опожопінців-мертвечуків" - законодавча влада вмішується в дії судової влади!
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19.10.2020 20:12 Ответить
Суддю яка заборонила книгу та стала на бік кацапів,підвісити за ман день на смереці.
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19.10.2020 20:12 Ответить
Книгу никто не запрещал! Запретили только подпункты, где была неправда...
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19.10.2020 20:33 Ответить
А была ли неправда?
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19.10.2020 20:42 Ответить
У каждого адвоката была возможность доказать или опровергнуть это в суде!
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19.10.2020 20:46 Ответить
Кацап, ты заблудился?
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20.10.2020 00:07 Ответить
Ссылка где на книгу которую вредно читать
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19.10.2020 20:17 Ответить
Сколько можно носиться с этим Медведчуком?
Почему он летает в логово врага как к себе домой и свободно общается с их руководством?
У нас война с росией или ее нет?
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19.10.2020 20:20 Ответить
просто в нас презедент - холуй кремля.
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19.10.2020 20:26 Ответить
Почему кум путина решает, какие книги читать нам украинцам?
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19.10.2020 20:23 Ответить
опЗЕже - абривіатура дуже влучно передає суть подій в країні. коли оккупаційна платформа за жиддя мертведчука разом із зебілами знищують через карманні суди проукраїнський супротив.
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19.10.2020 20:25 Ответить
Дружок Шухрич встане стіною за свого мертвечука
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19.10.2020 20:27 Ответить
Автор книги, если его цель просвещение несведущих о роли Медведчука в данном процессе, выложит книгу для чтения онлайн, поскольку первая часть тиража якобы раскуплена, а на остальной тираж наложат запрет. Но есть большие сомнения, что автор это сделает, поскольку тут главное - получить бабло с продаж.
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19.10.2020 20:37 Ответить
Ця ганебна справа стала дуже хорошим pr-ом для книги.Зараз люди прагнуть дізнатися, прочитати.Дякуємо,що не совок,бо можна знайти.
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19.10.2020 20:42 Ответить
Раздавать книгу как Библию, бесплатно.
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19.10.2020 20:44 Ответить
Где реакция патриотов Украины Нацкорпус, Свобода,?заканчиваетса день даже заявления от них не было ни в новостях нигде неговоря о пикетах https://nationalcorps.org/ в Свободе также ноль реакции https://svoboda.org.ua/news/
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19.10.2020 20:49 Ответить
Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 7826
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19.10.2020 20:51 Ответить
Адвокатік за бабки засудить і мать родную.
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19.10.2020 21:20 Ответить
он был назначен гэбнёй адвокатом Стусу будучи гэбэшным стукачом
какие бабки?
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20.10.2020 00:10 Ответить
Заборона книги -- це дууууууууууже погано. А ще гірше, коли "комітет ВР" буде піддавати сумніву ухвалу суду Навіть такого. Це -- фініш. Вони хоч розуміють, що це втручання в судову систему?
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19.10.2020 21:14 Ответить
они точно понимают что сидеть тебе на бутылке вечность
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20.10.2020 00:11 Ответить
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 21:24 Ответить
Вот такое правосудие в Украине совсем не украинское, и ничего этот нелюдь мертвечук не добился, только все больше народу узали о книге, а граждане украинцы будут стараться ее купить .
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19.10.2020 21:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xlkF7bJ359c Нестора Шуфрича побили в Одесі

-----

олова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич.
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19.10.2020 22:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qrYzcgq30Ds Побиття Шуфрича: вражаючі моменти
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19.10.2020 22:36 Ответить
Эффект Стрейзанд. Хорошая реклама.
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20.10.2020 01:33 Ответить
 
 