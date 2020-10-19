Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, баллотируется на председателя ОТГ на Кировоградщине, - СМИ

Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВВС News Украина сообщили в местной территориальной избирательной комиссии.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили изданию в комиссии.

Информацию относительно кандидатов на должности председателей ОТГ не публикуют на сайте ЦИК.

Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Кандидат от "Слуги народа" в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны господина Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.

В ответ Виктор Лозинский обнародовал интервью, в котором назвал семью Балицкого "земельными обжорами".

"Плохому танцору всегда что-то мешает", - ответил он господину Балицкому.

Сам Лозинский назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Всего на пост главы ОТГ баллотируются шесть кандидатов. Сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району.

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Как сообщалось ранее бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.

Позже, в июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области сегодня внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.



Напомним, Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.