Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, баллотируется на председателя ОТГ на Кировоградщине, - СМИ
Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВВС News Украина сообщили в местной территориальной избирательной комиссии.
"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили изданию в комиссии.
Информацию относительно кандидатов на должности председателей ОТГ не публикуют на сайте ЦИК.
Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.
Кандидат от "Слуги народа" в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны господина Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.
В ответ Виктор Лозинский обнародовал интервью, в котором назвал семью Балицкого "земельными обжорами".
"Плохому танцору всегда что-то мешает", - ответил он господину Балицкому.
Сам Лозинский назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.
Всего на пост главы ОТГ баллотируются шесть кандидатов. Сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району.
Как сообщалось ранее бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.
Позже, в июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области сегодня внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.
Напомним, Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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Потім приєднається до зекоманди. Там таких ******* та поважають.
Він був князьком Голованівського району.
Сюр какойто.
Государству то по хер на это все
а во власти - ни одного патриота? или "был патриотом, а ВНЕЗАПНО стал не патриотом"? или патриоты во власть не идут?
а в чем особо разница между
- На бабло и служи
и
- Дай бабла - послужу
?
А Шапошников - враг Авакова номер раз - разослал всяким сенаторам уже сотни писем о "подвигах" Авакова, и таки в докладе какой-то сенатор настоял на расследовании против авакова(получил письмо)
на ютубе есть 2 его канала, правда месяц уже не выпускает ничего, может помер(Авакову то раз плюнуть)
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
- Изя, мне нравится Америка.
- И чем же? Не томи, Сёма.
- Тем, что там выжившая из ума космонавтка не может заявить, что американцы пишут ей письма с просьбой сделать Трампа президентом пожизненно. И, тем более, Конгресс не проголосует это...
В моем городе люди уже 6 лет! не могут выучить и запомнить новое название улицы.
вбивці , гвалтивники , грабіжники та ....... Порядна людина не зможе бути в керівництві.
лапти,вы тональность не угадали...диссонанс получается
.Люди Льёвочкина заходять в ОПу..!..
так скоро янык и судимость за госизмену и расстрел Майдана с себя снимет!