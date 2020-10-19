Пересечение линии разграничения на Донбассе вне КПВВ незаконно и опасно для жизни, - Госпогранслужба

Пограничники фиксируют попытки пересечь линию разграничения за пределами контрольных пунктов въезда/выезда из-за их ограниченного функционирования в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на этих выходных остановлены и привлечены к админответственности два человека.

"Попытки граждан пересечь линию разграничения за пределами гуманитарных дорожных коридоров связаны с ограниченным функционированием КПВВ. Напоминаем, что сейчас по решению командующего Объединенными силами функционируют КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое", которые открыты ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако дорожный коридор "Донецк - Курахово", в рамках которого функционирует КПВВ "Марьинка", полностью заблокирован со стороны оккупантов. А дорожный коридор "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокируют два раза в неделю, в понедельник и пятницу", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ подчеркнули, что пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" до конца месяца может осуществляться только по отдельному решению командующего Объединенными силами при наличии оснований гуманитарного характера.

Пограничники подчеркивают, что пересечение линии разграничения за пределами КПВВ - незаконно и опасно.

"Ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. И административная ответственность - это не самое худшее, что грозит людям, которые пытаются пересечь линию разграничения вне КПВВ, ведь есть вероятность наткнуться на мины, неразорвавшиеся боеприпасы, спровоцировать применение оружия", - отмечается в сообщении.

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