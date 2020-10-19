Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке опять в Печерский райсуд, - генпрокурор Венедиктова

Большая палата Верховного суда (ВС) передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают определение их центробанком связанными с ПриватБанком лицами и обмен их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предупредил выбытие еще 28 млрд грн по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", – написала она.

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Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка, подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Источник утверждает, что представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как ПриватБанк подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Он также пояснил, что когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

Источник добавил, что пока информации о дате заседания нет.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества "ПриватБанка" при отказе выплаты компаниям Суркисов.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

В тот же день, 3 сентября, Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с "ПриватБанка" почти $165 млн.

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу Суркисов, 7 сентября зарегистрирован в Раде.