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Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с "вагнеровцами". ДОКУМЕНТ

Нардеп Лерос опубликовал инструкции

Исключенный из фракции СН после критики Зеленского и Ермака депутат Гео Лерос обнародовал выдержки из инструкций "Украэроцентра", регламентирующих поведение диспетчеров в случае захвата гражданского самолета.

Бумаги Лерос опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Эти сканы представляют собой фрагменты документов "Инструкция ДОП", "Инструкция РДЦ", "Инструкция АДВ". В них указано, как именно диспетчеры должны действовать в случае, если подозревают захват гражданского самолета.

"Посмотрите на распоряжение "Украэроруха", его готовили по мотивам операции с "вагнеровцами". Смотрите пункт 2-03. Очевидно, чтобы не спалить операцию, его должны были выпустить позже, но, напомню, власти отрицают саму операцию", - написал Лерос.

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На документах указано, что они утверждены распоряжением "Украэроруха" от 20 августа и должны вступить в действие 25 августа 2020 года.

Приводим далее расшифровку выдержки из инструкций.

"Зміни до Збірника документації служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху

Дії при отриманні вказівок від Украероцентру стосовно цивільного ПС, по відношенню до якого є підозра, що воно використовується в цілях, не сумісних з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Начальник зміни (оперативний черговий) Украероцентру (або особа, яка виконує його обов'язки) передає керівнику польотів РДЦ вказівку щодо дій до цивільного ПС, по відношенню до якого існує підозра у використанні його з цілями, несумісними з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Після отримання таких розпоряджень, диспетчер УПР повідомляє екіпаж ПС у польоті:

Under Ukrainian authority decision your flight is prohibited and you must land at Boryspil aerodrome

У разі отримання від відповідальної особи Украероцентру відповідної вказівки, слід надати екіпажу ПС рекомендацію не повідомляти пасажирам про зміни у виконанні польоту:

Ukrainian authority issued safety recommendation not to inform passengers about flight changes.

У разі невиконання екіпажем ПС вказівок диспетчера УПР:

If you are not complying with instructions your flight will be intercepted and forced to land at Boryspil aerodrome by Ukrainian Air Force.

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Інформацію, отриману з борту ПС, негайно передавати відповідальній особі "Украероцентру".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 01

Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 02

Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 03
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 04
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 05
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 06
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 07
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 08
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 09
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 10
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 11
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 12
Нардеп Лерос опубликовал инструкции Украэроруха, которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с вагнеровцами 13

Автор: 

Украэрорух (40) ЧВК Вагнер (1332) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+49
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 8254
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19.10.2020 20:55
+24
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 1306
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19.10.2020 20:51
+22
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 6757
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19.10.2020 21:00
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Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 1306
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19.10.2020 20:51 Ответить
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 8254
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19.10.2020 20:55 Ответить
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 6951
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19.10.2020 20:59 Ответить
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19.10.2020 21:01 Ответить
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 337
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19.10.2020 21:04 Ответить
Треба буде відео знайти. Знайомих зебілів потролити.
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19.10.2020 21:08 Ответить
І це буде правильно!
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19.10.2020 21:15 Ответить
Я слышала , классно 😃 она этого🤢🤡🎪👃🏻🎹 ублюдка подколола
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19.10.2020 21:21 Ответить
Зеленая плесень пойдет под трибунал за государственную измену.
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19.10.2020 20:52 Ответить
Да уже всем здравомыслящим патриотам понятно что ОФ это сборище лаптеногой ФСБшной и ГРУшной агентуры
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19.10.2020 20:52 Ответить
Какие ваши доказательства? Ну кроме статьи в Комсомолке?
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19.10.2020 20:58 Ответить
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 6757
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19.10.2020 21:00 Ответить
За комсомолку статью не дают! Она совершеннолетняя!
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19.10.2020 21:00 Ответить
😁👏👏👏👏👍
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19.10.2020 21:30 Ответить
Слово"ратріотам" можна було у цьому реченні не вживати. Їм все було зрозуміло ще під час президентських виборів. Було л ше не відомо - коли. А фраза достатньою і правдиво є навіть у такому вигляді: "Да уже всем здравомыслящим понятно..." і далі за текстом.
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19.10.2020 21:29 Ответить
каков поп , таков приход !!!!зеленский спецоперация фсб «клоун «🤢💩🤡 , а остальной хлам его подтанцовка
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19.10.2020 21:30 Ответить
Зайвий доказ того, що операція готувалась на всіх ділянках. А також стосовно необхідності створення ТСК з приводу її провалу.
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19.10.2020 20:52 Ответить
Це доказ? Подружиться з головою
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19.10.2020 20:54 Ответить
Так почему же зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб заблокировать создание комиссии по расследованию, раз Нелох42 с его бойфрендом Дерьмаком ни в чем не виноваты?
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19.10.2020 21:28 Ответить
Не ври, давно создана
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21.10.2020 18:50 Ответить
Где? В вашей госдупе, русский?
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21.10.2020 18:53 Ответить
Да , доказ, шавки гебнявые
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19.10.2020 21:32 Ответить
Мощние докази. Викинь Лерос ще бойовий статут спецназа та витяг зі стройового статуту зсу. Там доказів навалом
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19.10.2020 20:53 Ответить
Я что для вас мощные доказательства? Я думаю что даже если Ермак признается что он лаптеногий шпион вы с упорством истинниго ЗЕбила будете говорить что он сам на себя наговаривает
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19.10.2020 20:59 Ответить
Зебня уже неоднократно обмолвилась, что операция готовилась, несмотря на то, что вначале называли это бредом.
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19.10.2020 21:03 Ответить
В тебе гарний гугл перекладач, фсб,сколково?
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19.10.2020 21:16 Ответить
зеленьський-баканов - вы оба классные ссынаристы... вырок+ссынарист - это классно...
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19.10.2020 21:01 Ответить
Файно зараз на 4-му каналі ...Дроздов !
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19.10.2020 21:05 Ответить
І лише одне жалюгідне зебенятко Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 3443 https://censor.net/ru/user/456964 жалюгідно намагається відбілити мерзотну зевладу...
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19.10.2020 21:06 Ответить
Українцв грабують пройдисвіти і вороги. Українці перепились і вже давно всрались і усцялись під час сну. Лєрос, що не п'є і не продається, трясе українців за плечі: "Прокидайся! Ти - сериш! Тебе грабують! Взавтра підпаять твою хату! Разом з тобою!", - але українці тільки щось там белькочуть спросоння, і знову пускають слину увісні. Сум.
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19.10.2020 21:16 Ответить
Та всё Ваня херня! "Лишь бы не Порошенко" помнишь ка ты полтара года назад волал!
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19.10.2020 21:18 Ответить
вважаєте, що ця ікра ТЮлькіна змінилась?
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19.10.2020 22:11 Ответить
Пєця і Зєля - одна і та українофобська шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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20.10.2020 10:09 Ответить
ты привёл режим иуд Зеленских , теперь скиглишь , исправляй ошибки
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19.10.2020 21:40 Ответить
Спільників Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією!!!!
__________________
Я правильно роблю?
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19.10.2020 21:44 Ответить
и бабку с медведчуком туда
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19.10.2020 21:56 Ответить
Да нет... Как привел к власти, так и выноси... А мы поможем... Но не наоборот... Ибо если будет наоборот, то ты пойдешь как соучастник всего что сейчас происходит)
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20.10.2020 02:59 Ответить
Так продажні тролі російського шпигуна Порошенка і слова не сказали за дострокові президентські. Хто там збирається мені допомогати, альо?
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20.10.2020 10:06 Ответить
Смысл от разговоров?) ДЕЛАТЬ нужно)
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20.10.2020 13:18 Ответить
Санитар в дурке...
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20.10.2020 13:52 Ответить
Ты нихрена не РОБЫШ, а ещё и звездишь неправильно.
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20.10.2020 13:51 Ответить
Цынан хватит этой туалетной бумаги, есть доказательства о нарушении закона - пиши в суд, прокуратуру а не в интернете только бла-бла-бла
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19.10.2020 21:25 Ответить
Бла, бла, бла
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19.10.2020 21:41 Ответить
Нардеп Лерос опублікував інструкції "Украероруху", які "готували за мотивами операції з "вагнерівцями" - Цензор.НЕТ 8161
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19.10.2020 21:26 Ответить
 
 