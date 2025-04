Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые, как он утверждает, готовили для обеспечения спецоперации с "вагнеровцами". ДОКУМЕНТ

Исключенный из фракции СН после критики Зеленского и Ермака депутат Гео Лерос обнародовал выдержки из инструкций "Украэроцентра", регламентирующих поведение диспетчеров в случае захвата гражданского самолета.

Бумаги Лерос опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Эти сканы представляют собой фрагменты документов "Инструкция ДОП", "Инструкция РДЦ", "Инструкция АДВ". В них указано, как именно диспетчеры должны действовать в случае, если подозревают захват гражданского самолета.

"Посмотрите на распоряжение "Украэроруха", его готовили по мотивам операции с "вагнеровцами". Смотрите пункт 2-03. Очевидно, чтобы не спалить операцию, его должны были выпустить позже, но, напомню, власти отрицают саму операцию", - написал Лерос.

На документах указано, что они утверждены распоряжением "Украэроруха" от 20 августа и должны вступить в действие 25 августа 2020 года.

Приводим далее расшифровку выдержки из инструкций.

"Зміни до Збірника документації служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху

Дії при отриманні вказівок від Украероцентру стосовно цивільного ПС, по відношенню до якого є підозра, що воно використовується в цілях, не сумісних з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Начальник зміни (оперативний черговий) Украероцентру (або особа, яка виконує його обов'язки) передає керівнику польотів РДЦ вказівку щодо дій до цивільного ПС, по відношенню до якого існує підозра у використанні його з цілями, несумісними з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Після отримання таких розпоряджень, диспетчер УПР повідомляє екіпаж ПС у польоті:

Under Ukrainian authority decision your flight is prohibited and you must land at Boryspil aerodrome

У разі отримання від відповідальної особи Украероцентру відповідної вказівки, слід надати екіпажу ПС рекомендацію не повідомляти пасажирам про зміни у виконанні польоту:

Ukrainian authority issued safety recommendation not to inform passengers about flight changes.

У разі невиконання екіпажем ПС вказівок диспетчера УПР:

If you are not complying with instructions your flight will be intercepted and forced to land at Boryspil aerodrome by Ukrainian Air Force.

Інформацію, отриману з борту ПС, негайно передавати відповідальній особі "Украероцентру".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.