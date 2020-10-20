Минюст США выдвинул обвинения против 6 хакеров ГРУ, атаковавших вирусом-вымогателем NotPetya госучреждения по всему миру (обновлено)

В понедельник министерство юстиции США выдвинуло против шести российских хакеров обвинения в кибератаках на выборы во Франции в 2017 году, зимние Олимпийские игры 2018 года, правительственные учреждения по всему миру и прочие объекты.

Об этом пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки.

"Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин обвиняются по семи пунктам: мошенничество с использованием электронных средств связи, компьютерное мошенничество и злоупотребления, повреждение защищенных компьютеров, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и пр." - отмечает издание.

Читайте также: С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок. ИНФОГРАФИКА

Среди прочего хакеры-гэрэушники обвиняются в атаках на государственные учреждения и энергосистемы Украины, а также запуске вируса-вымогателя NotPetya, который заразил компьютеры во всем мире, нанеся ущерб на миллиарды долларов.

По словам американских властей, эта группа также взломала компьютеры Зимних Олимпийских игр 2018 года в Сеуле; взломала электронные ящики лиц, участвовавших в кампании кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в 2017 году; а также атаковала международные и британские организации, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

Напомним, 27-29 июня 2017 года серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya (также известен как Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, NotPetya, ExPetr, GoldenEye) - вредоносная программа, которая зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

По состоянию на 10 июля 2017 года Департамент киберполиции Национальной полиции Украины получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом Petya.A.

СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.