Минюст США выдвинул обвинения против 6 хакеров ГРУ, атаковавших вирусом-вымогателем NotPetya госучреждения по всему миру (обновлено)
В понедельник министерство юстиции США выдвинуло против шести российских хакеров обвинения в кибератаках на выборы во Франции в 2017 году, зимние Олимпийские игры 2018 года, правительственные учреждения по всему миру и прочие объекты.
Об этом пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.
По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки.
"Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин обвиняются по семи пунктам: мошенничество с использованием электронных средств связи, компьютерное мошенничество и злоупотребления, повреждение защищенных компьютеров, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и пр." - отмечает издание.
Среди прочего хакеры-гэрэушники обвиняются в атаках на государственные учреждения и энергосистемы Украины, а также запуске вируса-вымогателя NotPetya, который заразил компьютеры во всем мире, нанеся ущерб на миллиарды долларов.
По словам американских властей, эта группа также взломала компьютеры Зимних Олимпийских игр 2018 года в Сеуле; взломала электронные ящики лиц, участвовавших в кампании кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в 2017 году; а также атаковала международные и британские организации, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.
Напомним, 27-29 июня 2017 года серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya (также известен как Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, NotPetya, ExPetr, GoldenEye) - вредоносная программа, которая зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
По состоянию на 10 июля 2017 года Департамент киберполиции Национальной полиции Украины получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом Petya.A.
СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.
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После таких обвинений их безусловно повысят в звании...
По способу формулировок обвинений ФБР, всех 6 рашистских ублюдков можно валить и в плен не брать.
Вот поэтому эти атаки кажутся "безрассудными". На самом деле нет, они спланированы и скоординированы в единную систему мер воздействия. Это все вместе и климат, и вирусы, и массовые ДТП, управляемые! пожары и т.д.
Более безобидного вируса, версия которого уничтожала информацию только на системном диске, даже трудно себе представить.
И способ проникновения - тупая соска-секретутка, из-за прихотей которой директор выкрутил руки админам, приказав обеспечить ей прямой доступ к любым ресурсам.
Удивляет одно, в ощадбанке на всех компьютерах работают *****, раз их система была выведена из строя на несколько дней?
На сетевых дисках уничтожала другая модификация.
Мальчик, тебе надо не пропускать уроки и быть ведлевее с дядями.
За сетевий диск мови і не йшло, це ти видумав.
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- Просто у хорошего парня Вовы плохие грушники...