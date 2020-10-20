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Минюст США выдвинул обвинения против 6 хакеров ГРУ, атаковавших вирусом-вымогателем NotPetya госучреждения по всему миру (обновлено)

Минюст США выдвинул обвинения против 6 хакеров ГРУ, атаковавших вирусом-вымогателем NotPetya госучреждения по всему миру (обновлено)

В понедельник министерство юстиции США выдвинуло против шести российских хакеров обвинения в кибератаках на выборы во Франции в 2017 году, зимние Олимпийские игры 2018 года, правительственные учреждения по всему миру и прочие объекты.

Об этом пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки.

"Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин обвиняются по семи пунктам: мошенничество с использованием электронных средств связи, компьютерное мошенничество и злоупотребления, повреждение защищенных компьютеров, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и пр." - отмечает издание.

Читайте также: С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок. ИНФОГРАФИКА

Среди прочего хакеры-гэрэушники обвиняются в атаках на государственные учреждения и энергосистемы Украины, а также запуске вируса-вымогателя NotPetya, который заразил компьютеры во всем мире, нанеся ущерб на миллиарды долларов.

По словам американских властей, эта группа также взломала компьютеры Зимних Олимпийских игр 2018 года в Сеуле; взломала электронные ящики лиц, участвовавших в кампании кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в 2017 году; а также атаковала международные и британские организации, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

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Напомним, 27-29 июня 2017 года серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya (также известен как Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, NotPetya, ExPetr, GoldenEye) - вредоносная программа, которая зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

По состоянию на 10 июля 2017 года Департамент киберполиции Национальной полиции Украины получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом Petya.A.

СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.

Автор: 

киберпреступление (762) россия (95420) хакер (1181) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+13
повисят не только в звание но и за шею над землой
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19.10.2020 21:11
+11
Час вимикати СВІФТ козломордим
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19.10.2020 21:03
+10
"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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19.10.2020 21:12
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Американские власти выдвинули обвинения 6 российским хакерам за атаки на компании в США,

После таких обвинений их безусловно повысят в звании...
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19.10.2020 21:02 Ответить
повисят не только в звание но и за шею над землой
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19.10.2020 21:11 Ответить
Час вимикати СВІФТ козломордим
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19.10.2020 21:03 Ответить
"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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19.10.2020 21:12 Ответить
КГБ ссср обосрало даже Большой театр...куда там консресс сша кормивший советских МУДАКОВ
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19.10.2020 21:37 Ответить
Народная артистска СССр Любовь Орлова получала тушонку Рузвельта с 1941 года ну типа безработная киноактриса....
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19.10.2020 21:43 Ответить
Лучше бы пристрелили в тихую...
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19.10.2020 22:26 Ответить
Атаки на энергосистему Украины - СБУ Ау, откликнитесь, почему-то соблюдают нейтралитет.
По способу формулировок обвинений ФБР, всех 6 рашистских ублюдков можно валить и в плен не брать.
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19.10.2020 22:47 Ответить
Вы неправильно понимаете угрозу! Это угроза для всей цивилизации, просто прикрываются ГРУ, это удобно. У них наверху сидит зеленый, поэтому они уверены в безопасности. Учтите внешне зеленые могут принимать облик человека, вы не отличите их на остановке....за исключением некоторых.
Вот поэтому эти атаки кажутся "безрассудными". На самом деле нет, они спланированы и скоординированы в единную систему мер воздействия. Это все вместе и климат, и вирусы, и массовые ДТП, управляемые! пожары и т.д.
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20.10.2020 07:12 Ответить
Особливо пожежі коли сепарня пуляє трасуючими.
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20.10.2020 14:15 Ответить
Да, да, сепарня строго в Калифорнии и в Австралии.
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20.10.2020 18:09 Ответить
Лапті серуть по всьому світу.
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20.10.2020 14:12 Ответить
но вирус был огого, куда бы он не приезжал, везде говорил дайте грошей
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20.10.2020 14:12 Ответить
А что наши власти, все сглотнули?
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20.10.2020 14:16 Ответить
Задолбали.
Более безобидного вируса, версия которого уничтожала информацию только на системном диске, даже трудно себе представить.
И способ проникновения - тупая соска-секретутка, из-за прихотей которой директор выкрутил руки админам, приказав обеспечить ей прямой доступ к любым ресурсам.
Удивляет одно, в ощадбанке на всех компьютерах работают *****, раз их система была выведена из строя на несколько дней?
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20.10.2020 14:17 Ответить
НЕ "только на системном диске". Не гони маячню.
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20.10.2020 16:11 Ответить
Иди в зад.
На сетевых дисках уничтожала другая модификация.
Мальчик, тебе надо не пропускать уроки и быть ведлевее с дядями.
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20.10.2020 16:21 Ответить
"ведлевее" - чим ти там по клаві стукаєш?
За сетевий диск мови і не йшло, це ти видумав.
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21.10.2020 11:49 Ответить
Американська влада висунула звинувачення 6 російським хакерам за атаки на компанії в США, енергосистему України і кандидатів на виборах президента Франції - Цензор.НЕТ 8238
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20.10.2020 14:18 Ответить
всё фигня, контрабасные ворованные телефоны на 50 лямов!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.frequentflyers.ru%2F2020%2F10%2F20%2Fsu_smugglers%2F%3Ffbclid%3DIwAR25w7FqEC98esizIFWgMKhrbXoUeSigotXrW6fhcxTb3edt55c_wUrzFvk&h=AT0NaSDm6NByNe3zyci6PHBUEZutbwQgCOoyDMVsBbSwGM_Eg7kOY8DEhA-6UZQHxBllNPvWXFcVFBXKh_D2rteyzgrNmlNi8vPPpQQKNwmPdH-xydJZg0OXauNGJZXhpzlN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Yyai0VD-aLT63vuWwRzmcFietwuWkrRMD9FMA3nFi_2s4XXsehhgyZ_zd2fNXgLM9ADPQBgEOQcC9nNm40M67zbx-J28ngszMBa_vCmEcuq2S9E9JI9cGwdEAXp5fD94HGPP0MJ5rJC9s4t1JGpiMX1wat46Dapz16Ay5aektNNzxE2QwIiIYNcUAHnV_c0n_Fut3ILk0ddTkGSeFIhibA-NMDGJlUWZAkCYR https://www.frequentflyers.ru/2020/10/20/su_smugglers/...
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20.10.2020 14:19 Ответить
Вирус вымогатель пэтя!!!
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20.10.2020 14:24 Ответить
на концерт вымагает
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20.10.2020 14:25 Ответить
Ага, концертмейстер
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20.10.2020 14:35 Ответить
Развелось тут всяких петь
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20.10.2020 14:24 Ответить
А Трамп, наверное, прокоментирует эту ситуацию так:
- Просто у хорошего парня Вовы плохие грушники...
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20.10.2020 14:34 Ответить
 
 