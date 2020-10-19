Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП "Первомайскуголь", выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП

Исполняющий обязанности генерального директора ГП "Первомайскуголь" и директор обособленного подразделения - ОП "Шахта "Золотое" - подозреваются в растрате более 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"19 октября 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ совместно с сотрудниками УСР в Луганской области ДСР Национальной полиции в Украине разоблачен исполняющий обязанности генерального директора ГП "Первомайскуголь" и директор обособленного подразделения данной шахты - ОП "Шахта "Золотое", причастных к растрате более 14 млн гривен, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, разоблачили двух директоров коммерческих компаний, также задействованных в противоправной схеме.

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Так, по данным следствия, в 2018 году для предотвращения техногенной катастрофы - затопления шахт на территории Луганщины, правительство выделило средства для финансирования гидравлических работ на шахте "Золотое".

Распорядителем этих средств определили госпредприятие "Первомайскуголь", которое и выбрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера.

"В дальнейшем компания-победительница, после получения контракта с ГП "Первомайскуголь", заключила договор субподряда с другой фирмой, которая в свою очередь обратилась за выполнением вышеуказанных работ к шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь". Следствием установлено, что преступная схема, к которой были привлечены и руководители государственного предприятия, и его подразделения, и директора фирм нанесла ущерб на сумму более 14 млн гривен", - сообщили в САП.

Уточняется, что именно эта сумма из 33 млн гривен была незаконно переплачена за выполненные работы.

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Действия директоров государственных шахт и частных структур квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению.