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Новости Силовики
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Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП "Первомайскуголь", выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП

Исполняющий обязанности генерального директора ГП "Первомайскуголь" и директор обособленного подразделения - ОП "Шахта "Золотое" - подозреваются в растрате более 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"19 октября 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ совместно с сотрудниками УСР в Луганской области ДСР Национальной полиции в Украине разоблачен исполняющий обязанности генерального директора ГП "Первомайскуголь" и директор обособленного подразделения данной шахты - ОП "Шахта "Золотое", причастных к растрате более 14 млн гривен, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, разоблачили двух директоров коммерческих компаний, также задействованных в противоправной схеме.

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Так, по данным следствия, в 2018 году для предотвращения техногенной катастрофы - затопления шахт на территории Луганщины, правительство выделило средства для финансирования гидравлических работ на шахте "Золотое".

Распорядителем этих средств определили госпредприятие "Первомайскуголь", которое и выбрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера.

"В дальнейшем компания-победительница, после получения контракта с ГП "Первомайскуголь", заключила договор субподряда с другой фирмой, которая в свою очередь обратилась за выполнением вышеуказанных работ к шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь". Следствием установлено, что преступная схема, к которой были привлечены и руководители государственного предприятия, и его подразделения, и директора фирм нанесла ущерб на сумму более 14 млн гривен", - сообщили в САП.

Уточняется, что именно эта сумма из 33 млн гривен была незаконно переплачена за выполненные работы.

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Действия директоров государственных шахт и частных структур квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению.

Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП Первомайскуголь, выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП 01

Автор: 

правоохранительные органы (2969) растрата (241) силовики (2798) шахта (960) САП (2062) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+1
Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП "Первомайскуголь", выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП

Бедные шахтеры! Насиров 300 млн. отдал вынув их из кармана а здесь 1/20 от отступного .
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19.10.2020 21:05
+1
"Черты" из бюджета отсосали, а из шахт воду пусть "лохи" отсасывают..
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19.10.2020 21:07
+1
"новьiє лiца", молодые регионы, хороший аппетит...
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19.10.2020 21:18
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Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП "Первомайскуголь", выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП

Бедные шахтеры! Насиров 300 млн. отдал вынув их из кармана а здесь 1/20 от отступного .
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19.10.2020 21:05 Ответить
"Черты" из бюджета отсосали, а из шахт воду пусть "лохи" отсасывают..
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19.10.2020 21:07 Ответить
Ну і??? Що далі, по гальмах і потихеньку !!!)))
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19.10.2020 21:08 Ответить
"новьiє лiца", молодые регионы, хороший аппетит...
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19.10.2020 21:18 Ответить
Где ты видел дату, лапоть?
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19.10.2020 22:15 Ответить
Где дата, дебил? Для тебя, упоротого идиота- деньги выделены в конце 2018 года. Работы были запланированы на вторую половину 19-го.
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19.10.2020 22:35 Ответить
"выделенных на защиту шахт ОТ затопления"
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19.10.2020 21:25 Ответить
Да тут ясное дело - директором поставили чтобы воровал. Какая с него работа, если нигде не училось и не работало, а поставлено по конкурсу, где побеждают самые дебилы? Там и того, кто поставили - по этапу лет на тридцать нужно садить.
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19.10.2020 21:30 Ответить
Да воруют все и в рамках Закона Украины которых закон просто не в состяении привлеч к ответственности из-за принятых ВР Украины Законов..Ведь все избранные избираются не для творения а для воплощения идей тех кто их нанял.Вот по этому и за нарушение ими же принятых Законов и норманитов никто из них и не отвечает по принятых ими-же Законах,ведь они же их принимали не для себя и суды страны это понимают и руководствуются двойным Законом.Законом для своих и Законом для батраков.
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19.10.2020 22:10 Ответить
 
 