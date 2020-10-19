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Для нас является критической цифра 9,5 тыс. больных в сутки. Тогда вернем жесткий карантин, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече ч религиозными лидерами обнародовал информацию от том, когда возможно возвращение жесткого карантина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - подытожил президент Украины.
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Упс! Приехали крокодилы на свадьбу!
Новости таковы, что мэр оккупированной Ялты вколол себе прививку от коронавируса и склеил ласты. От чего? А Вы догадайтесь с одного раза! От коронавируса.
По ходу странную такую вакцину в балалайне состряпали. Судя по эффективности рецепт прост. На ведро «Новичка», ведро воды из под крана, пол ведра ********* плюс сто грамм карбида и немного зелёнки.
Вуаля
Фейки вбивають. Дійсно вбивають
Нещодавно помер від ускладнень від коронавірусу відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук. Він не вірив у існування коронавірусу. Навіть коли йому стало зле він "сам себе виписав з лікарні". На його Instagram було підписано понад 1 мільйон людей.
Його колишня дружина Софія Стужук, одна з найпопулярніших Instagram-блогерок України. На неї підписані понад 5 мільйонів людей. І вона не вірить в коронавірус. За її словами "коронавірус штучно створили ще у 2015 році" і ніби він "не страшніше за звичайний грип". Софія натякала на всесвітню теорію змови щодо короновірусу. Ну і звісно Софія виступає проти вакцинації.
Навіть після клінічної смерті свого чоловіка вона записала відео, де розповідала, що "коронавірус не небезпечний для здорових людей".
Висновку ніякого не буде. Хоча ні. Буде. Така поведінка дорівнює злочину. Тому що люди, які мають величезний вплив на аудиторію просувають твердження, які шкодять здоров'ю, або взагалі вбивають. Ось таке виходить смертельне інфлюенсерство.
В коментарях посилання на відео, де Сергій Стерненко розбирає цей кейс.
https://www.youtube.com/watch?v=wrVl9If5o1I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sS9Bfvrx1ssMVwizGXuLpKdrKDi2ZATYrKVbtTYVrQ2qje6mTmLewMnE Чому має навчити історія із блогерами Стужуками та COVID? Інформаційна гігієна під час пандемії
Щось тут не чисто. Вся країна палає, а воно, Зєєв Зе, якось проходить стороною...
ковид занимает 1% Итого: смертность от ковида 0,001% Но борятся только с ковидом уничтожая все вокруг себя заметая следы. Факты упрямая вещь. Проверяйте. Только независимые эпидемиологи, а не продажнве санитары вылечат ваши мозги,Думайте товарищи папуасы и доверчивые буратины пока не поздно. Иначе резервации а сторожить вас уже очередь пастухов и овчарок стоит . А потом уже и вышки с пулеметами. Нас делают как ту лягушку на медленом огне чтоб сразу не выпрыгнула.
Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова , ранее - эксперт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0 Государственной думы РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4bd177d8c08d6f45-2 [2] .
Инфекционист посетовала, что на носу - выборы, и из-за этого в публичной плоскости критикуются любые ограничения, "особенно провластными политиками".
"Никакой "демократии" в преодолении инфекционного заболевания быть не может. Потому что люди могут не понимать эту проблему", - сказала она, приведя пример, когда молодежь разносит инфекцию, потому что "не сталкивались с этим или не хватает ума понять".
Напишут "сколько надо" и введут. Все революции проходят осенью-зимой.
Баяцца!