Для нас является критической цифра 9,5 тыс. больных в сутки. Тогда вернем жесткий карантин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече ч религиозными лидерами обнародовал информацию от том, когда возможно возвращение жесткого карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - подытожил президент Украины.

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