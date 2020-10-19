Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников

Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе вряд ли будет достигнут мир.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA, которое вышло 19 октября, сказал заместитель главы украинской делегации в группе, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



"Все ждут чуда. Однако хочу повторить: не надо ждать чуда от "Минска". Он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где проходят консультации, направленные на достижение определенных задач, определенных лидерами и политсоветниками стран "Нормандской четверки", гуманитарного, экономического характера, прекращение огня и связанные с этим вопросы", – сказал вице-премьер.



Он отметил, что ожидания от работы трехсторонней контактной группы были завышены с 2014 года.



"Сначала потому, что деятельность ТКГ не особо разглашалась и каждое сообщение на тему консультаций было сенсацией. Потом, когда начали менять формат, стали более открытыми, – самое смешное, что это навредило самим членам делегации, теперь их критикуют больше и ожидания еще выше", – добавил Резников.

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