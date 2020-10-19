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Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников

Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников

Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе вряд ли будет достигнут мир.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA, которое вышло 19 октября, сказал заместитель главы украинской делегации в группе, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Все ждут чуда. Однако хочу повторить: не надо ждать чуда от "Минска". Он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где проходят консультации, направленные на достижение определенных задач, определенных лидерами и политсоветниками стран "Нормандской четверки", гуманитарного, экономического характера, прекращение огня и связанные с этим вопросы", – сказал вице-премьер.

Он отметил, что ожидания от работы трехсторонней контактной группы были завышены с 2014 года.

"Сначала потому, что деятельность ТКГ не особо разглашалась и каждое сообщение на тему консультаций было сенсацией. Потом, когда начали менять формат, стали более открытыми, – самое смешное, что это навредило самим членам делегации, теперь их критикуют больше и ожидания еще выше", – добавил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полноценная реинтеграция оккупированных территорий - это минимум 25 лет, - Резников

Автор: 

переговоры (4922) Минск (1562) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 8372
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19.10.2020 22:37
+4
Надо Алиева пригласить - пусть Вас научит Украину любить и защищать
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19.10.2020 22:37
+3
Бестолковое затягивание времени..
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19.10.2020 22:28
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Бестолковое затягивание времени..
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19.10.2020 22:28 Ответить
Так назовите реальную,,полощадку,,.Ведь в Украине реальных олигархов боьше чем в любой стране мира так почему они не хотят иметь свою страну,тем более что могут, а ложатся под кацаппию?
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19.10.2020 22:31 Ответить
крупно вині, особливо в грошах. Як колись говорив Янукович про Петю Симоненка - гроші бере і ...я не робить. Так і ці олігархи, набрали грошей, гроші поцупили а віддавати нічого. А з тієї сторони бізнесмени авторитетні - не пожаліють. Ось і така мімікрія.
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20.10.2020 04:48 Ответить
Резников не в теме. Генералиссимус сказал, что война закончится в любой момент. Но не в эту каденцию бубочки.
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19.10.2020 22:33 Ответить
Здається що Резнікову лишилось не довго бути в ТКГ !!)))
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19.10.2020 22:59 Ответить
Так себе "новость"...
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19.10.2020 22:33 Ответить
Консультации в Минском формате (в Минск давно никто не ездит) - просто инструмент подготовки переговоров в Нормандском формате , где и принимаются решения. Так , что все правильно Резников говорит. Прекращение огня состоялось , на очереди начало вьівода российских НВФ и вооружений с Донбасса , что будет решаться на следующем саммите в Берлине.
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19.10.2020 22:36 Ответить
нічого не вирішиться, зебіл. Ніде, ні в Берліні, ні Парижі, ні в Мінську, ні де-інде. Від слова "поки що"; або ж "future" Касапи цього не зроблять добровільно, бо в них інші задачі.
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19.10.2020 22:46 Ответить
Безумовно!! Росіі не потрібен Донбас ,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!)))
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19.10.2020 22:55 Ответить
А кто Россию будет в Берлине спрашивать о ее хотелках ? Упрется Путин , получит еще добавок санкций.
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19.10.2020 23:36 Ответить
підтримую. Єрмак з Зеленським просто " бьют баклуши", на саміті в Берліні буде сояти оде питання- що зробила Україна, щоб умаслити кремлівські башні. Тут і відвід військ і мова, парад скорених в Донецьку, і виплата контрибуцій газпрому, Все що придумають Зеерфаги.
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20.10.2020 04:55 Ответить
Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 8372
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19.10.2020 22:37 Ответить
Рудьковского забыли 😀😀😀
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19.10.2020 22:38 Ответить
Надо Алиева пригласить - пусть Вас научит Украину любить и защищать
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19.10.2020 22:37 Ответить
Для захисту країни през повинен мати круті яйця , а не сметанний омлет !!!)))
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19.10.2020 22:57 Ответить
Какие ?

Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 8730
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19.10.2020 23:02 Ответить
Здається Бубочка і так постійно в позі страуса ,головою в пісок!! Тому мабуть краще куряче !!))
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19.10.2020 23:08 Ответить
- Пропустите на сиденье! Я с яйцами...
- А вокруг тебя кастраты, что-ли?!...
- Да у меня куриные!...
- Граждане! Пропустите инвалида!!!...
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20.10.2020 06:53 Ответить
Так примусили вас і ви, члени делегації, почали розповідати про ваші перемовини виключно тому, що касапи в своїх зливних унітазах трактували ті переговори, як їм вигідно.
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19.10.2020 22:39 Ответить
Да никто из украинцев и не ждал чуда от этих переговоров. Мир может быть достигнут лишь путем победы в войне. Но вы с этой зеленой шоблой умеете лишь сдавать Украину. Вас надо всех срочно менять .
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19.10.2020 22:43 Ответить
Поэтому В-52 должны базироваться в Украине на постоянной основе во исполнении будапештского меморандума о целостности границ Украины.
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19.10.2020 22:48 Ответить
Лавров - "Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах". https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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19.10.2020 23:01 Ответить
зелені, ідіть уже нахій
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20.10.2020 01:59 Ответить
самым правильным будет отказ от минского формата (он уже себя "зарекомендовал и в карабахском конфликте - 30 лет резины)... но так как в Украине мид и администрация президента - это сборище ожидал, то ждать каких-либо нормальных инициатив не стоит...
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20.10.2020 04:42 Ответить
А Баба Яга(Кравчук) - проти!
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20.10.2020 07:00 Ответить
 
 